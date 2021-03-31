Паспорта вакцинации: Как будут идентифицировать вакцинированных от COVID-19 в ЕС и Украине

При пересечении украинской границы европейские паспорта вакцинации не будут действовать

Фото из открытых источников

В мире продолжается кампания по вакцинации от COVID-19 и страны хотят идентифицировать вакцинированных лиц, чтобы упростить пересечение границ и хотя бы частично восстановить туризм. Украина тоже планирует ввести соответствующие документы.

Что известно об инициативе, рассказываем далее.

Паспорта вакцинации в ЕС

В Европейском Союзе планируют с 15 июня ввести единый для граждан всех 27 стран сертификат здоровья. Еврокомиссар, который отвечает за вакцинацию, Тьерри Бретон рассказал, что сертификат можно скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.

Документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел ли он или нет.

Стоит отметить, что вакцинация будет учитываться только препаратами, которые признаны Европейским агентством по лекарственным средствам. По состоянию на сегодня это следующие компании:

- Pfizer/BioNTech;

- Moderna;

- Oxford/AstraZeneca;

- Johnson & Johnson.

Чиновник сообщил, что сертификат будет согласован между государствами-членами. Европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут запросить его в своей стране. Цель документа - "восстановить движение, обрести нормальную жизнь" и "способность двигаться без риска для себя или других".

Как будет выглядеть "цифровой зеленый сертификат" Фото из открытых источников

Отмечалось, что паспорта вакцинации не будут обязательными, однако авиакомпании могут их требовать.

В ЕС надеются, что внедрение сертификатов спасет сезон летних отпусков, поскольку ситуация с внутренним туризмом сложная.

Такой документ могут получить и граждане стран, не являющихся членами Европейского Союза. Для этого нужно будет подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую прошло лицо. После этой процедуры страны-члены должны оценить, была ли предоставлена необходимая информация, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.

Некоторые страны-члены отказываются ждать "паспорт вакцинации" до июня. Альтернативой становятся введение собственных сертификатов о прививках и их взаимном признании. Румыния и Греция уже обсуждают открытие границ. Австрия также планирует внедрить собственные "зеленые паспорта" с первого апреля.

Одна страна ЕС стала исключением и не будет вводить сертификаты. Первого апреля Кипр обещает открыть границы для ряда стран, среди которых и Украина.

Подробнее о возможности украинцев путешествовать и условиях, которые нужно выполнить, читайте здесь.

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Паспорта вакцинации в Украине

На примере стран ЕС разработать свою систему соответствующей "паспортизации" планируют и в Украине. О возможности введения "паспортов вакцинации" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Минздрав и Минцифры с самого начала следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

А в Минздраве рассказали, что совместно с Минцифрой находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Его получат граждане, которые сделают две дозы прививки.

По словам главы ведомства Максима Степанова, проект документа уже фактически готов, но дата его запуска еще не согласована.

"Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифры достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет провакцинировано большее количество лиц", - добавил глава Минздрава.

А вот европейские паспорта вакцинации на территории Украины пока не будут действовать. То есть пограничники не будут их принимать у тех, кто хочет пересечь украинскую границу. Для въезда на территорию Украины иностранцам необходимы наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и страховой полис.

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В начале года вопрос введение паспортов вакцинации в Украине вызвало дискуссии. Сам Максим Степанов отмечал, что введение сертификатов о проведенной вакцинации против COVID-19 не избавит от всех проблем при путешествиях за границу.

"Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта, - ред.), то должен проходить. Здесь существует дискриминационный момент", - говорил глава Минздрава.

К тому же, не все люди могут получить вакцину из-за противопоказаний, к примеру, аллергических реакций.

Как будут решать этот вопрос в Украине чиновники пока не объяснили, ведь количество тех, кто получил первую дозу препарата невелико - 231 564 человека. Вторую дозу вакцины получили только два человека.