Пасха в условиях карантина: Какие запреты будут действовать в день Воскресения Христова

Украинская правда

Украинцам разрешили посещать храмы на Пасху и освящать пасхальные корзинки, однако с соблюдением противоэпидемических мер

Второй год подряд верующие восточного обряда будут отмечать Пасху в условиях пандемии коронавируса и введенных противоэпидемических ограничений. В этом году карантинные мероприятия не такие строгие, как в прошлом. Однако в некоторых регионах все же ввели дополнительные запреты.

Как украинцы будут праздновать Воскресение Христово рассказываем дальше.

Запреты на Пасху

Кабинет Министров пришел к согласию с Советом Церквей и религиозных организаций относительно карантинных ограничений во время празднования Пасхи.

Ограничения будут касаться поведения прихожан в храмах. "В частности, мы пришли к согласию относительно уменьшения продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии. Также договорились о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь", – пояснил глава Минздрава Максим Степанов.

Среди главных рекомендаций:

Посещение церквей и храмов может быть исключительно в средствах индивидуальной защиты (маске, респираторе), которые закрывают органы дыхания. Маску нужно носить как в помещении, так и на улице во время религиозных мероприятий.

В помещении храмов разрешается пребывание граждан из расчета – 1 человек на 4 квадратных метра.

Между людьми должна быть соблюдена дистанция в 1,5 метра, в том числе и на улице.

Увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность.

Ограничить посещение службы перед благословением внутри храмов.

Зафиксировать входные двери на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии.

При этом глава Минздрава порекомендовал на праздник участвовать в религиозной службе лишь одному человеку из домохозяйства, а также ограничить посещение храмов стариками и людьми с хроническими заболеваниями.

Кроме этого, во время освящения корзин на Пасху следует быть в масках.

Также Степанов призвал украинцев воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху и майские праздники, избегать скоплений, придерживаться масочного режима и личной гигиены. А еще при возможности отложить поездки к друзьям и родственникам.

В свою очередь настоятели церквей рассказали о противоэпидемических мерах, которые будут действовать в субботу и воскресенье. Так, количество верующих, которые будут находиться во время богослужения в храмах, будет ограничено. Желающие также смогут послушать литургию на улице или посмотреть онлайн. Освящение пасхальных корзин будет происходить на улице с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

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Что запретили в регионах

Киевские власти на прошлой неделе обнародовали рекомендации для церквей на Пасху. В Киевской городской государственной администрации призвали провести богослужения онлайн.

Среди других рекомендаций также:

обеспечение дезинфекции храмов и их проветривание;

разрешить 1 человека на 10 кв. м;

обеспечение температурного скрининга тех, кто будет участвовать в богослужении;

соблюдение масочного режима.

К тому же, с 1 мая в столице будут существенно ослаблены карантинные ограничения – в обычном режиме будут работать общественный транспорт, рынки, ТРЦ, спортивные залы и тому подобное.

В Львове отменили все пасхальные массовые мероприятия помимо богослужений. На площадках, где всегда массово проводили гаивки, праздновали "поливной понедельник" и другие мероприятия, в этом году не будет ничего, а все для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

На Пасху горожанам разрешили посещать храмы и освящать куличи на улице. Для этого возле церквей сделают специальные разметки, чтобы верующие смогли соблюдать социальную дистанцию. Также городская власть призвала львовян смотреть богослужения дома онлайн.

В Ивано-Франковске на Пасху в храмах ограничат доступ к целованию плащаницы, а разрешат лишь поклонение. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что дополнительных запретов, кроме существующих сейчас, вводить не будут.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов попросил жителей области на праздник Пасхи не идти всей семьей в храмы, чтобы освятить куличи. Для этого можно направить только одного члена семьи.

Относительно рекомендаций в организации Пасхального богослужения, это – 1 человек на 4 кв. м, дистанция между прихожанами – 1,5 м, а двери в храмы во время обрядов должны быть открытыми.

Пасха дома

В этом году не будут вводить строгого запрета на освящение пасхальных корзин и посещение богослужений. Если же нет возможности попасть в церковь, пасхальное богослужение можно посмотреть онлайн. В церквях, как и в прошлом году, организуют онлайн-трансляцию богослужений. Такая практика используется в Киево-Печерской лавре, Свято-Успенской Почаевской лавре, соборе Святого Юра, Патриаршему собору Воскресения Христова УГКЦ, Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре и других.

А чтобы освятить пасхальные корзины, стоит прочитать эти молитвы и окропить блюда святой водой.

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Кстати, как свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 13-15 апреля 2021 года, 92% украинцев намерены праздновать Пасху 2 мая, в церковь пойдут почти 20% взрослого населения.