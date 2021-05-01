Пасха в храме или онлайн: Какие молитвы нужно читать в день Воскресения Христова

Даже посетив церковь и освятив пасхальную корзину, дома стоит также прочитать молитвы

Молитвы в день Воскресения Христова Pixabay.com

Пасха - главный праздник богослужебного года, символизирующий торжество жизни над смертью - Воскресение Христово. Традиционно верующие восточного обряда встречают этот день в церквях и храмах. В этом году посещение церквей могут ограничить из-за распространения коронавируса. Однако, даже если попасть на литургию невозможно, стоит посмотреть онлайн-трансляцию богослужений и прочитать молитвы.

Как помолиться в Пасху дома и освятить пасхальную корзину, рассказываем дальше.

Воскресная молитва

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть преодолел и сущим во гробах, жизнь даровал. (трижды)

Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. ... Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твоё поём и славим, ибо Ты – Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твоё призываем.

Придите, все верные, поклонимся святому Христову воскресению: се бо пришла Крестом радость всему миру. Всегда благословляя Господа, поем воскресение Его: ибо претерпев распятие, смертью смерть разрушил. (трижды)

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Молитва-оберег на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Христа Мария носила, Родила, крестила, кормила, поила, Молитвам учила, спасала, оберегала, А потом у Креста рыдала, слезы лила, причитала, Вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, Отныне слава его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, Милостиво принимает наши молитвы. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня От всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Пасху об исцелении

Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и вечно, и бесконечно. Аминь. При царе Мануиле Комнине. При лавре его золотой, служил Господу Богу Лука Христоверг святой. Накануне Пасхи святого в лавре золотой Одигитрия, Матерь Божия, явилась двум слепцам. Привела она их во Влахернский храм. Ангелы, херувимы, серафимы запели, слепые перед матушкой Одигитрией прозрели. Эту молитву святые рутцы писали. Все 40 святых ее благословляли. Воистину! Сам Господь сказал: "Кто эту молитву прежде Пасхи прочтет, тот с помощью ее от трех смертей уйдет". Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Как освятить пасхальную корзину дома

В этом году в некоторых регионах могут запретить посещение церквей и храмов на Пасху. Поэтому, как и в прошлом году, пригодятся советы, как провести освящение пасхальных блюд дома.

Можно посмотреть трансляцию литургии онлайн, а по ее окончанию окропить блюда святой водой. Также глава семьи может перед освящением прочитать соответствующие молитвы.

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Молитва на благословение хлеба

Владыко святый, Отче Вседержителю, Предвечный Боже, благоволи освятити хлеб сей Твоим Святым духовным благословением, чтобы был он всем потребляющим его, во спасение души, на здоровье телесное и защиту против всех недугов, всякого враждебного злонамерения.

Милостью и щедротами единородного Сына Твоего, с Ним благословен еси, с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на благословение пасхального агнца и другой мясной пищи

Споглянь, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, на агнца этого и на всю остальную мясную пищу, благослови и освяти их, как благословил и освятил еси агнца, что его Тебе привел верный Авраам, и агнца, что его Тебе Авель принес от плодов, также и откормленного теленка, что его повелел еси заколоть для сына блудного, что снова вернулся к Тебе. И как то сподобился насладиться Твоей лаской, так и мы от Тебя, этих благословенных и освященных блюд потребляя, благословение Твое со здоровьем все получим, честного ради креста Твоего и тридневного из мертвых воскресения.

Ибо ты есть истинная Пища и Податель благ, все благословляешь и освящаешь, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем с безначальным Твоим Отцом и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на благословение молочной и другой пищи

Владыко Господи Боже наш, что все сотворил, благослови сыр, молоко, яйца и другую пищу, и нас сохрани в благости Твоей, чтобы мы, наслаждаясь этими твоими щедро поданными дарами, насытились и неизреченной Твоей благости, ради пресветлого из мертвых трехдневного Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Твоя есть власть, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.