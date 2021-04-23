Пасха в Черниговской области: Куда поехать святить корзины, чтобы почувствовать эпоху казачества

От храмов Руси до парков с редкими животными

Пасхальные писанки Фото из открытых источников

Вскоре христиане восточного обряда будут отмечать главный духовный праздник года – Пасху. В некоторых городах кое-где проводят небольшие ярмарки и планируют устанавливать декорации.

В других регионах Украины также есть уникальные церкви. Они передают атмосферу эпохи казачества. Один из таких регионов – Черниговская область. Как здесь будут встречать Пасху, где освятить пасхальные корзины по-особенному и какие места посетить на праздники, читайте далее в нашем материале.

Пасха в Черниговской области в условиях пандемии

Министерство здравоохранения Украины не планирует вводить карантинные ограничения на Пасху. В то же время для религиозных учреждений разработали определенные рекомендации. В Минздраве призывают:

Поощрять проводить богослужения для верующих в режиме "онлайн";

Оставлять двери и блоки храмов открытыми;

Увеличить количество богослужений, но уменьшить их продолжительность;

Обеспечить дистанцию 1,5 м в храмах между верующими;

Приходить только одному члену семьи.

Людей преклонного возраста на Пасху просят освящать корзину на свежем воздухе возле храмов. Кроме того, рекомендуют воздержаться от праздничных посещений друзей или других родственников.

Пасха при карантинных условиях dw.com

Где освятить пасхальную корзину в Черниговской области

Сейчас на территории Черниговской области можно увидеть более 100 храмов. Некоторые из них являются старинными и отстраиваются, другие – возводят сейчас. Освятить пасхальную корзину можно где угодно, но чтобы почувствовать дух Пасхи прошлых веков, предлагаем заглянуть в такие места:

Густынский Свято-Троицкий женский монастырь. Является одной из самых известных достопримечательностей в стиле украинского барокко. Расположен в селе Густыня. Самый близкий город от населенного пункта – Прилуки. Монастырь начали строить в 1600 году. Его основал монах Иоасаф с иеромонахом Афанасием. Возведение благословил настоятель Киево-Печерской лавры.

За время существования – разрушался и восстанавливался. Сюда в монахи приходило немало казаков. В советский период монастырь не работал. Иконы и иконостас еще в XVII в. рубили на дрова. Вновь литургия прошла лишь в 1993 году. На территории сегодня можно увидеть трапезную церковь, целебные источники, пасеку, пекарню и тому подобное. Внутри хранятся мощи святых и чудотворная икона.

Густынский свято-троицкий женский монастырь в Черниговской области Фото из открытых источников

Покровская церковь. Расположена в с. Синявка. Первое ее здание возвели в 1706 году. Как она выглядела сегодня неизвестно. Церковь подверглась разрушениям. Отстроили святыню в 1775 году в стиле казацкого барокко. В интерьере можно увидеть немало росписей, люстру и много других резных элементов. В советское время тоже не работал.

Храм имеет определенные особенности. Он является едва ли не единственным, где можно увидеть крестообразные окна церковного верха. Их четыре. Все карнизы церкви от стен до макушек тоже имеют убранство. Рядом с ней видна могила П. Ткаченко – выдающегося украинского кобзаря.

Покровская церковь в с. Синявка на Черниговщине Фото из открытых источников

Георгиевская церковь. Расположена в пгт Седневе в Черниговской области. Это редкий образец монументальных деревянных сооружений на Левобережье в период барокко. Точной даты постройки нет. Предполагают, что храм возвели не позднее 1747 г. Длительное время был он главным. По преданию, казаки Черниговского полка внутри святили свое оружие перед походами.

В ХІХ веке памятник значительно перестроили. Появилась колокольня. Появился массивный притвор и другие надстройки. Стену притвора разобрали. Были и другие изменения. В советский период церковь стала известной. Здесь снимались ключевые эпизоды советского кинофильма "Вий". Кадры не вошли в окончательный вариант фильма. И интерьеры, которые предстают перед зрителями, идентичны тем, что в Георгиевской церкви. Сейчас здание нуждается в реставрации снова. По оценкам экспертов без обновления ему осталось стоять всего год.

Георгиевская церковь на Черниговщине Фото из открытых источников

Троицкая церковь. Расположена в с. Степановка. Дата строительства точно не известна. Во времена УССР повесили табличку, которая указывает на 1763 год. В литературе и других источниках встречается другая цифра – 1723. Колокольню достроили в XIX веке. Сам храм возвышается на холме, который раньше был частью древнерусского городища. Внутри святыни можно увидеть артефакты XVIII века. В частности, можно увидеть Богородичную икону из пророческого ряда иконостаса.

Троицкая церковь в с. Степановка Черниговской области Фото из открытых источников

Спасо-Преображенский монастырь. Расположен в городе Новгород-Северском. Это один из самых древних монастырей-крепостей на территории Украины. Время основания доподлинно неизвестно. По преданию основан князем черниговским Мстиславом Владимировичем в 1033 г. Свой первоначальный вид потерял.

Спасо-Преображенский монастырь в городе Новгород-Северском Фото из открытых источников

Собор Рождества Богородицы. Является памятником архитектуры национального значения. Расположен в пгт Козелец. Собор возводили в 1752-1763 годах. Авторами были украинский архитектор Иван Григорович-Барский и россиянин Андрей Квасов. Храм каменный и девятидельный. Внутри интерьер отделан лепниной. Также можно увидеть иконостас XVIII в. предполагают, что его создал русский архитектор итальянского происхождения Растрелли. Образы написаны в стиле барокко.

Собор Рождества Богородцы в пгт. Козелец ZeFt

Куда еще заглянуть на Пасху

Пасху всегда встречают весной. Все начинает цвести. Поэтому в некоторых местах можно получить действительно весеннее настроение и вдохновение на весь год. В Черниговской области стоит посетить:

Мезинский национальный природный парк. Расположен в пределах Коропского района. Имеет площадь более 30 тыс. гектаров. Территория парка охватывает равнины, овраги и балки, которые покрыты лесами. Можно увидеть немало лук и озер, а также целый ряд древних поселений. Именно здесь около 18-20 тыс. лет назад существовала Мезинская палеолитическая стоянка. Во время раскопок на территории парка также находили статуэтки из бивня мамонта, меандровые браслеты и многое другое. Все эти вещи можно увидеть в музеях ближайших сел: Бужанки, Кирилловки, и тому подобное.

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Мезинский национальный природный парк на Черниговщине Фото из открытых источников

Парк природы "Беремицкое". Открыт в 2017 году. Расположен неподалеку с. Беремицкое в Черниговской области. Территория парка достигает ста гектаров и ограждена забором. Есть смотровая башня. Эту местность сделали вполне пригодной для жизни представителей дикой природы Черниговской области. Здесь можно увидеть тарпанов – польских коников. В состав парка также входит музей диких кошек и мини-зоопарк. Обустроены экологические тропы для туристов.

Мезинский национальный природный парк на Черниговщине Фото из открытых источников

Региональный ландшафтный парк "Яловщина". Расположен в черте города Чернигов. Является небольшим по размеру – его площадь лишь 168,7 гектара. Несмотря на это, здесь можно увидеть не только дубы, сосны и березы, но и редкие краснокнижные растения: любку двулистную, лесную чемерицу и тому подобное. Имеет большое значение для города, а весной приобретает яркие цвета.

Региональный ландшафтный парк "Яловщина" в Чернигове Фото из открытых источников

Это далеко не все места, которые можно посетить в Черниговской области на Пасху и в целом.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Черниговской области, в котором рассказывается о Батуринской крепости, дворце последнего украинского гетмана К. Разумовского и Музее редкой книги.

Также есть материал о местах Украины, в которых можно отдохнуть на майские праздники: от парков в Киеве до малоизвестных баз отдыха во Львовской области.