Парковки в столичных дворах: Почему паркоместа под домами киевлян станут платными

В спальных районах стоимость парковки за месяц составит 1500 грн

В некоторых столичных дворах возле многоэтажек дневная парковка авто станет платной. Стоимость парковки будет зависеть от зон и колеблется от 35 до 5 грн. При этом за парковку автомобиля ночью платить не нужно.

Подробнее о нововведениях, способах оплаты и отношении киевлян к инициативе столичной власти рассказываем подробнее.

Почему придется платить за парковку во дворах

С 1 июля в столице начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей. Однако киевлянам придется платить не только за автомобили, оставленные на специальных площадках, а и за те, которые стоят во дворах многоэтажных домов или вдоль дороги.

Так, в некоторых дворах Киева с 08:00 до 22:00 бесплатно припарковаться уже нельзя. Карту с такими локациями опубликовал "Киевтранспарксервис". Платить придется по недавно установленным тарифам в соответствии с зонированием - 35 гривен в час в центре города, 25 гривен в час недалеко от центра, 5 гривен в спальных районах.

Учитывая карту локаций в некоторых участках паркоместа указаны по обе стороны дороги, в других это всего лишь небольшие "островки" во дворах и перед домами.

По словам советника заместителя председателя КГГА Виталия Селика, эти места для парковки были оборудованы еще 10 лет назад. В 2011 году также определили три зоны парковки на улицах столицы. В свое время проезжую часть на этих улицах расширили и оборудовали "карманы" для парковки.

Он рассказал, что власти изначально планировали взимать плату за парковку на этих местах, но тогда не хватало инспекторов по парковке. При этом любые парковочные локации в городе платные, но они делятся на три зоны в зависимости от местоположения и суммы тарифа. В зонах, не выделенных на карте синим цветом, парковаться вдоль дороги запрещено.

Чиновник сообщил, что сейчас в городе активно размечают и нумеруют паркоместа и устанавливают новые информационные таблички с QR-кодом для оплаты через приложение "Киев цифровой".

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Где будет платная парковка

Определены следующие локации, отведенные и оборудованные под парковки:

Деснянский район: улицы Бальзака (вдоль линии скоростного трамвая), Электротехническая, Закревского, Милославская, Радунская, ул. Кубанской Украины, ул. Милютенко, пр-т Лесной, ул. Шолом Алейхема, ул. Киото, перекресток пр-та Ватутина и ул. Теодора Драйзера.

Днепровский район: ул. Миропольская, бул. Перова, улицы Радужная, Сулеймана Стальского, Вершигоры, Радужная, Братиславская, бул. Верховной Рады, ул. Строителей, ул. Березняковская, пр-т Броварской (возле рынка "Лесной"), бул. Шамо (целиком и с двух сторон), улицы Энтузиастов, Алма-Атинская.

Дарницкий район: улицы Урловская, Анны Ахматовой, Елены Пчилки, Коллекторная, пр-т Бажана, улицы Ревуцкого, Ващенко, Драгоманова, пр-т Григоренко.

Подольский район: почти весь Старый Подол, ул. Василия Порика.

Шевченковский район: почти весь центр, улицы Зоологическая, Олеся Гончара, Бульварно-Кудрявская, Винниченко, Владимирская, Сретенская, Львовская, Рейтарская, Ярославов Вал, Вознесенский спуск, улицы Лысенко, Богдана Хмельницкого, Франко, Пушкинская, Терещенковская, Крещатик, 15, все улицы, отходящие от Майдана.

Печерский район: улицы Михаила Заднепровского, Дарвина, Бассейная, пр-т Леси Украинки, ул. Мечникова, улицы, отходящие от Майдана в сторону Печерска.

Оболонский район: пр-т Оболонский, улицы Героев Днепра, Дубровицкая, Приречная, Автозаводская.

Святошинский район: Кольцевая дорога, пр-т Леся Курбаса, пр-т Королева, ул. Семьи Сосниных.

Соломенский район: пр-т Воздухофлотский, ул. Пулюя.

Голосеевский район: ул. Академика Заболотного, Столичное шоссе, пр-т Глушкова, улицы Дмитрия Луценко, Маршала Конева.

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Как оплатить парковку под домом

Оплачивать стоянку нужно через приложение "Киев цифровой", которое загружается на смартфон. К нему следует привязать банковскую карту, Apple Pay или Google Pay.

"Затем загрузить парковочную карту, ввести номер своего автомобиля. Площадка подтягивается автоматически, благодаря системе GPS. Когда едете, нужно нажать в приложении кнопку "Завершить стоянку". И с вас снимают деньги. Паркоматов на дневных стоянках пока не будет", - сказал Селик.

Заплатить можно через "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными оплатить стоянку можно только в терминале Easy Pay.

Штраф за неуплату стоянки насчитывается в двадцатикратном размере от стоимости часа парковки - 100 грн для спального района и 700 грн для центра столицы.

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Что думают киевляне о нововведениях

Конечно, владельцы авто против такой инициативы власти. В социальных сетях столичные жители возмущаются и подсчитывают, во сколько обойдется парковка. В спальном районе за месяц набежит около 1500 грн, а в центральном - более 10 000 грн.

При этом отмечают, что не во всех спальных районах есть возможность арендовать гараж, потому что их просто нет.

Некоторые возмущаются, что возле ресторанов и магазинов парковки не определены платными. А другие корреспонденты отмечают, что придомовая территория принадлежит владельцам квартир и они платят за ее обслуживание. Поэтому могут ею пользоваться.

А власти отмечают, что земля в столице коммунальная, поэтому платить за парковку придется.