Панорамы с высоты птичьего полета: Топ смотровых площадок Украины, которые открывают города по-новому

От панорам из древних крепостей во Львове до новостроек в Киеве

Панорама на Левый берег Киева от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Фото из открытых источников

Города Украины – это о парках, архитектуре и прогулках. В каждом регионе есть достопримечательности, которые непременно понравятся даже самым требовательным путешественникам.

А с высоты птичьего полета наши города выглядят еще красивее. Где увидеть ночные огоньки по-особенному, куда стоит брать чай с собой и бесплатно ли это в крупных городах Украины, читайте далее в нашем материале.

Киев

Арка Дружбы народов. Расположена на территории Крещатого парка. Появилась к 1500-летию основания Киева. Также посвящена созданию СССР. Центральной композицией выступает момент дружбы народов, приуроченный "объединению Украины с Россией". Высота арки - 35 м. Также можно увидеть стелу с многофигурной группой. В ее центре видно украинского гетмана Богдана Хмельницкого и московского посла Василия Бутурлина.

От станции метро "Майдан Незалежности" до арки идти около 10 минут. Это ближайшая смотровая площадка. В последние годы он похож на мини-парк аттракционов. Здесь также продают различные лакомства и алкогольные напитки. Отсюда хорошо виден исторический район Подола – центр Киева с XIII до середины XIX века. Здесь можно увидеть Музей Чернобыля, первое высшее учебное заведение восточнославянских народов Киево-Могилянскую академию и многое другое.

Панорама на Левый берег Киева от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Фото из открытых источников

Владимирская горка. Это один из самых известных парков столицы. Теперь сюда можно быстро попасть через велосипедно-пешеходный мост Виталия Кличко. Конструкция стала известной в столице благодаря стеклянным элементам конструкции. Из парка хорошо виден Труханов остров – очаг отдыха и спортивных заведений столицы. К нему ведет пешеходный мост, построенный в начале ХХ века.

Вид на пешеходный мост из парка " Владимирская горка" Фото из открытых источников

Музей Второй мировой войны. От станции метро "Арсенальная" сюда можно добраться на троллейбусе №38. Также есть вариант пойти пешком. Это около 30-35 минут ходьбы. По дороге стоит посетить Парк Вечной Славы и взглянуть на Киево-Печерскую Лавру. Это первые места, откуда виден Левый берег Киева. Далее стоит пройти к скульптуре "Родина-мать", под которой расположен музей. Рядом есть несколько смотровых площадок. С них хорошо виден Левый берег. Это неизведанное место столицы, где соединились здания советских времен и немало новостроек. Также виден первый цельносварной мост в мире, названный в честь украинского академика Е. Патона. За 300 грн можно подняться на щит "Родины-матери", но цену лучше уточнять в музее. Лучшее время для посещения когда вечереет.

Вид на левый берег от "Батькивщины-мать" в Киеве Фото из открытых источников

Крыша ЖК "Александровский". Расположен на улице Валерия Лобановского, 4А. В здание можно попасть только с 12 до 22 часов. Вход стоит 50 грн с человека. Для студентов есть скидки. После оплаты вам дают бинокли, чай и плед. С крыши видны новостройки Соломенского района, телебашня на Дорогожичах и Музей авиации. Также можно увидеть зеленые парки, взлетные полосы и пруды.

Турист на крыше ЖК " Александровский" Фото из открытых источников

Крыша недостроя на ул. Семашко. Расположен напротив дома №8. Вход бесплатный. Здесь ничего не обустроено, а потому стоит брать теплую одежду или горячие напитки с сообой. Отсюда видно, как выглядит один из районов на выезде из столицы. Сюда идти 5-10 минут пешком от станции метро "Академгородок".

Смотровая площадка крыши недостроя на улице Семашко в Киеве https://srgktk.livejournal.com/

Панораму на районы города можно также увидеть с Замковой горы, Софийской колокольни и Мариинского парка. Посещение всех локаций - бесплатное.

Львов

Высокий замок. Построен под руководством Короля Руси Льва Даниловича. Расположен на Замковой горе. Его почти полностью разобрали в XIX в. Сегодня к нему ведут 349 каменных ступенек. На высоте в 413 метров над уровнем море открывается вид на город Льва. Вход бесплатный и приходить можно в любое время.

Панорама с Высокого замка Львова find-way.com.ua

Ратуша. Расположена в сердце Львова – на площади Рынок, 1. Построена в XIX веке. Раньше была помещением для местных властей Львова. Имеет высоту 65 метров и является самой высокой в Украине. С 2006 года здесь открыта смотровая площадка для туристов. В этом году из-за карантина вход на ратушу был закрыт. Недавно власти снова позволили с ратуши смотреть на центр Львова и увидеть его архитектуру и памятники еще ХVIII в. Это стоит 40 грн. Ратуша работает каждый день с 9 утра до 6 вечера.

Что можно увидеть из Львовской ратуши Фото из открытых источников

Смотровая площадка ТЦ "Вернисаж. Расположен на ул. Шевской, 12. Внутри сразу видны обычные бутики и различные магазины. Но стоит подняться на шестой этаж – для этого есть лестница и лифт. С крыши можно увидеть центр Львова, вокзал и Высокий замок. Вход сюда бесплатный.

Смотровая площадка ТЦ " Вернисаж" Фото из открытых источников

Смотровая площадка церкви Святых Ольги и Елизаветы. Это одна из главных визитных карточек города. Она расположена на площади Кропивницкого, 1. Это самое высокое здание города – ее высота 88 метров. Отличается высокими башнями и острыми шпилями. Чтобы посмотреть на Львов с ней, нужно заплатить 20 грн. С понедельника до субботы вход открыт с 12:00 до 17:30. В воскресенье – с 13:30.

Бесплатная на город можно взглянуть с Лысой горы и смотровой площадке крепости Цитадель. Есть несколько вариантов отелей: "Панорама" и "Днестр".

Харьков

Колесо обозрения. Расположено в центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Его высота 55 метров. Отсюда виден почти весь город. Вход для взрослых стоит всего 50 грн. В парке также есть канатная дорога. Она была первым аттракционом, который до сих пор провозит пассажиров по маршруту около 1,5 км через Саржин Яр до поля и обратно. Сюда вход стоит 30 грн.

Соборный спуск. Эта улица возникла одной из первой в городе. Ее вид неоднократно меняли строительством и разрушением во время мировых войн. Самая высокая точка спуска открывает вид на одну из самых известных достопримечательностей Харькова – Благовещенский собор XIX века.

Благовещенский собор find-way.com.ua

В городе не первый год самым романтичным местом является Журавлевский спуск. Отсюда открывается панорама на жилой массив "Салтовка". Также планируют строительство смотровой площадки за 5 млн гривен на крыше Харьковского Госпрома.

Панорамы других городов Украины

Подольская башня в Полтаве. Она расположена на Ивановой горе. Это конец популярного маршрута города до Белой альтанки и памятника галушке. Отсюда виден район Подола, а также Крестовоздвиженский монастырь. Кроме того, альтанка ночью подсвечивается разными цветами. Еще одну бесплатную смотровую площадку планируют открыть летом на колокольне Свято-Успенского собора рядом.

Вид на ночной Подол в Полтаве Фото из открытых источников

"Менора" в Днепре. Этот культурно-деловой центр города расположен на улице Шолом-Алейхема 4/26. Сюда можно зайти бесплатно. Впрочем, подъем на смотровую площадку платный. Это стоит 70 грн. С крыши открывается вид на р. Днепр, главный мост и набережную. Чтобы заказать экскурсию, можно использовать телефоны на официальном сайте "Меноры".

Романтический ужин на крыше ТЦ "Менора" в Днепре Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Днепропетровской области, в котором рассказывается о других интересных локациях региона: от Токовского водопада до казацких хуторов.

Также есть материал о Пасхе на Западной Украине, где можно прочитать о древних традициях празднования региона и особых вещах, которые кладут в пасхальную корзину на Закарпатье.