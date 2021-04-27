Панорамы с высоты птичьего полета: Топ смотровых площадок Украины, которые открывают города по-новому
От панорам из древних крепостей во Львове до новостроек в Киеве
Города Украины – это о парках, архитектуре и прогулках. В каждом регионе есть достопримечательности, которые непременно понравятся даже самым требовательным путешественникам.
А с высоты птичьего полета наши города выглядят еще красивее. Где увидеть ночные огоньки по-особенному, куда стоит брать чай с собой и бесплатно ли это в крупных городах Украины, читайте далее в нашем материале.
Киев
Арка Дружбы народов. Расположена на территории Крещатого парка. Появилась к 1500-летию основания Киева. Также посвящена созданию СССР. Центральной композицией выступает момент дружбы народов, приуроченный "объединению Украины с Россией". Высота арки - 35 м. Также можно увидеть стелу с многофигурной группой. В ее центре видно украинского гетмана Богдана Хмельницкого и московского посла Василия Бутурлина.
От станции метро "Майдан Незалежности" до арки идти около 10 минут. Это ближайшая смотровая площадка. В последние годы он похож на мини-парк аттракционов. Здесь также продают различные лакомства и алкогольные напитки. Отсюда хорошо виден исторический район Подола – центр Киева с XIII до середины XIX века. Здесь можно увидеть Музей Чернобыля, первое высшее учебное заведение восточнославянских народов Киево-Могилянскую академию и многое другое.
Владимирская горка. Это один из самых известных парков столицы. Теперь сюда можно быстро попасть через велосипедно-пешеходный мост Виталия Кличко. Конструкция стала известной в столице благодаря стеклянным элементам конструкции. Из парка хорошо виден Труханов остров – очаг отдыха и спортивных заведений столицы. К нему ведет пешеходный мост, построенный в начале ХХ века.
Музей Второй мировой войны. От станции метро "Арсенальная" сюда можно добраться на троллейбусе №38. Также есть вариант пойти пешком. Это около 30-35 минут ходьбы. По дороге стоит посетить Парк Вечной Славы и взглянуть на Киево-Печерскую Лавру. Это первые места, откуда виден Левый берег Киева. Далее стоит пройти к скульптуре "Родина-мать", под которой расположен музей. Рядом есть несколько смотровых площадок. С них хорошо виден Левый берег. Это неизведанное место столицы, где соединились здания советских времен и немало новостроек. Также виден первый цельносварной мост в мире, названный в честь украинского академика Е. Патона. За 300 грн можно подняться на щит "Родины-матери", но цену лучше уточнять в музее. Лучшее время для посещения когда вечереет.
Крыша ЖК "Александровский". Расположен на улице Валерия Лобановского, 4А. В здание можно попасть только с 12 до 22 часов. Вход стоит 50 грн с человека. Для студентов есть скидки. После оплаты вам дают бинокли, чай и плед. С крыши видны новостройки Соломенского района, телебашня на Дорогожичах и Музей авиации. Также можно увидеть зеленые парки, взлетные полосы и пруды.
Крыша недостроя на ул. Семашко. Расположен напротив дома №8. Вход бесплатный. Здесь ничего не обустроено, а потому стоит брать теплую одежду или горячие напитки с сообой. Отсюда видно, как выглядит один из районов на выезде из столицы. Сюда идти 5-10 минут пешком от станции метро "Академгородок".
Панораму на районы города можно также увидеть с Замковой горы, Софийской колокольни и Мариинского парка. Посещение всех локаций - бесплатное.
Львов
Высокий замок. Построен под руководством Короля Руси Льва Даниловича. Расположен на Замковой горе. Его почти полностью разобрали в XIX в. Сегодня к нему ведут 349 каменных ступенек. На высоте в 413 метров над уровнем море открывается вид на город Льва. Вход бесплатный и приходить можно в любое время.
Ратуша. Расположена в сердце Львова – на площади Рынок, 1. Построена в XIX веке. Раньше была помещением для местных властей Львова. Имеет высоту 65 метров и является самой высокой в Украине. С 2006 года здесь открыта смотровая площадка для туристов. В этом году из-за карантина вход на ратушу был закрыт. Недавно власти снова позволили с ратуши смотреть на центр Львова и увидеть его архитектуру и памятники еще ХVIII в. Это стоит 40 грн. Ратуша работает каждый день с 9 утра до 6 вечера.
Смотровая площадка ТЦ "Вернисаж. Расположен на ул. Шевской, 12. Внутри сразу видны обычные бутики и различные магазины. Но стоит подняться на шестой этаж – для этого есть лестница и лифт. С крыши можно увидеть центр Львова, вокзал и Высокий замок. Вход сюда бесплатный.
Смотровая площадка церкви Святых Ольги и Елизаветы. Это одна из главных визитных карточек города. Она расположена на площади Кропивницкого, 1. Это самое высокое здание города – ее высота 88 метров. Отличается высокими башнями и острыми шпилями. Чтобы посмотреть на Львов с ней, нужно заплатить 20 грн. С понедельника до субботы вход открыт с 12:00 до 17:30. В воскресенье – с 13:30.
Бесплатная на город можно взглянуть с Лысой горы и смотровой площадке крепости Цитадель. Есть несколько вариантов отелей: "Панорама" и "Днестр".
Харьков
Колесо обозрения. Расположено в центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Его высота 55 метров. Отсюда виден почти весь город. Вход для взрослых стоит всего 50 грн. В парке также есть канатная дорога. Она была первым аттракционом, который до сих пор провозит пассажиров по маршруту около 1,5 км через Саржин Яр до поля и обратно. Сюда вход стоит 30 грн.
Соборный спуск. Эта улица возникла одной из первой в городе. Ее вид неоднократно меняли строительством и разрушением во время мировых войн. Самая высокая точка спуска открывает вид на одну из самых известных достопримечательностей Харькова – Благовещенский собор XIX века.
В городе не первый год самым романтичным местом является Журавлевский спуск. Отсюда открывается панорама на жилой массив "Салтовка". Также планируют строительство смотровой площадки за 5 млн гривен на крыше Харьковского Госпрома.
Панорамы других городов Украины
Подольская башня в Полтаве. Она расположена на Ивановой горе. Это конец популярного маршрута города до Белой альтанки и памятника галушке. Отсюда виден район Подола, а также Крестовоздвиженский монастырь. Кроме того, альтанка ночью подсвечивается разными цветами. Еще одну бесплатную смотровую площадку планируют открыть летом на колокольне Свято-Успенского собора рядом.
"Менора" в Днепре. Этот культурно-деловой центр города расположен на улице Шолом-Алейхема 4/26. Сюда можно зайти бесплатно. Впрочем, подъем на смотровую площадку платный. Это стоит 70 грн. С крыши открывается вид на р. Днепр, главный мост и набережную. Чтобы заказать экскурсию, можно использовать телефоны на официальном сайте "Меноры".
Напоминаем, что ранее выходил материал о Днепропетровской области, в котором рассказывается о других интересных локациях региона: от Токовского водопада до казацких хуторов.
Также есть материал о Пасхе на Западной Украине, где можно прочитать о древних традициях празднования региона и особых вещах, которые кладут в пасхальную корзину на Закарпатье.