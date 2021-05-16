Пандемия COVID-19: Защищают ли антитела от повторного инфицирования

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В Минздраве призывают зря не делать тесты на выявление антител

Пандемия коронавируса и увеличение количества инфицированных заставила украинцев изучить такой термин, как антитела. Считается, что их уровень показывает, болел ли человек и есть ли у него защита от повторного инфицирования. Поэтому среди украинцев такой тест стал популярным.

На что указывает наличие антител и кому стоит проходить тестирование, рассказываем далее.

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Всего в мире представлено более 400 различных тестов, но все их можно разделить на три вида:

- ПЦР-тест (молекулярный тест),

- тест на антиген,

- тест на антитела.

Молекулярный тест и тест на антиген являются диагностическими. Они позволяют выявить патоген и проверить, является ли человек носителем инфекции в момент тестирования. Тогда как анализ на антитела позволяет оценить ответ иммунной системы на инфицирование и по сути предоставляет ретроспективную информацию.

Третий тип тестирования направлен на определение в крови антител IgM, IgG, IgA, которые организм вырабатывает для борьбы с вирусом.

Этот тест показывает, что человек находится в стадии болезни или уже имеет сформированный иммунитет. Однако, тесты на антитела не показывают, как долго иммунитет действует и насколько защищает от повторного заражения. Кроме того, гуморальный иммунитет (продукция антител) не является специфическим для коронавируса и лишь косвенно отражает реакцию иммунной системы на инфекцию.

Спасут ли антитела от заболевания

Согласно результатам исследования итальянских ученых совместно с Национальным институтом здравоохранения Италии, антитела после того, как человек переболел коронавирусной болезнью, хранятся в крови по меньшей мере восемь месяцев с момента заражения.

Однако, по данным инфекциониста и доктора медицинских наук Ольги Голубовской, даже при наличии антител можно повторно инфицироваться.

"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые ощущают лишь легкое ухудшение здоровья, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно", - отметила она.

Ранее о вероятности повторного инфицирования бывших ковид-больных заявляли во Всемирной организации здравоохранения.

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Тест на антитела - стоит делать или нет?

В Министерстве здравоохранения просят не делать зря тесты на определение наличия антител сразу после прививки вакциной от коронавируса.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил: "Не нужно бегать делать после перенесенной болезни или после проведенной вакцинации, если только вы не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований".

При этом Ляшко довольно скептически относится к проведению тестирований после вакцинации от коронавируса и назвал это "маркетинговым ходом".

Кроме этого, главсанврач отметил, что, кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет и отсутствие или наличие антител, которую может исследовать та или иная тест-система – это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает.

Также Ляшко добавил, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела может этого не зафиксировать.

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Кого в Украине протестируют на антитела

Минздрав планирует провести исследование распространения антител к коронавирусу Sars-Cov-2 среди населения. Целью будет оценка состояния популяционного иммунитета населения, выявление наиболее уязвимых групп к инфицированию, доступ к тестированию, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска.

Исследования будут проводить в два этапа: полевой и аналитический. Так на первом предусмотрено формирование мобильных бригад, каждая из которых будет состоять из социологических работников и медика, которые будут делать опросы и будут брать образцы крови для проведения в лабораториях тестов на наличие антител IgM и IgG.

На этом этапе планируют охватить до 9 тыс. рандомно выбранных взрослых украинцев, которые живут во всех регионах страны в населенных пунктах с разным количеством жителей – от сел до крупных городов, имеют разный возраст и пол.

Во время второго, аналитического этапа будут обрабатывать заполненные анкеты и формировать реальные статистические данные, репрезентативные для всей Украины.

Известно, что оба этапа исследования специалисты планируют завершить в течение лета. В Минздраве уверяют, что инициатива была абсолютно добровольной для граждан, взамен они получат бесплатные результаты тестов на антитела.