Пандемия COVID-19 в Украине: Когда введут желтую зону и какие ограничения будут действовать

В желтой зоне работу транспорта ограничивать не будут

Украинская правда

Ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается – показатели для зеленого карантинного уровня превышены. Поэтому, стоит ожидать внедрения нового уровня, а с ним и усиления карантина.

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Когда введут желтый уровень карантина

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 со следующего понедельника, 13 сентября, в Украине может быть введен желтый уровень карантина.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко накануне сообщил, что произошло несколько правительственных встреч и совещаний, четко показывающих – Украина уже превысила индикаторы, которые могут перевести страну с зеленого уровня на желтый.

"Мы от Минздрава подали соответствующее ходатайство в Кабинет министров. На этой неделе состоится комиссия ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит наше обращение, и, скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет на желтый уровень. Будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для желтого уровня и касающиеся в первую очередь массовых мероприятий", – сказал он.

Министр напомнил, что переход на желтый уровень осуществляется по всей стране, а в дальнейшем каждый регион в зависимости от показателей заболеваемости будет переводиться на другой уровень эпиднебезопасности.

По словам Ляшко, сейчас оснований для перевода какого-то региона на красный уровень нет.

Министр сообщил, что недельное количество госпитализированных колеблется в пределах 6-6,5 тыс. больных, 11% коек с подведенным кислородом заняты больными COVID-19, из всех госпитализированных в кислородной терапии нуждаются 65%.

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Условия введения желтой зоны

По данным Минздрава, усилить карантин до желтого уровня могут в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней – более чем 75;

выявление случаев инфицирования COVID-19 – более 4%;

количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – менее 300;

наличия оснований для установления красного уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

Какие ограничения будут действовать в желтой зоне

Кроме сохранения масочного режима, в желтой карантинной зоне будут действовать следующие ограничения:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

При этом работа заведений по времени не ограничивается.

Однако главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии, в частности это будет касаться посещений спортзалов.

"Например, не будет регулироваться количество людей на 1 кв. м, если мы говорим о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение", – отметил санврач.

МИНЗДРАВ

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что на желтом уровне эпиднебезопасности общественный транспорт будет работать без изменений, также будет действовать норма, которая предусматривает офлайн-работу учреждений образования при вакцинации 80% персонала.

"В случае, если такая норма не соблюдается, школы переходят в онлайн-режим. Для желтого уровня (допускаются, – ред.) вакцинированные первой дозой, для красного уровня – полный курс вакцинации должен быть обеспечен", – сказал Ляшко.

Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине

Украинские власти мотивировали граждан вакцинироваться, чтобы отсрочить усиление карантинных ограничений. Однако темпы прививки украинцев от коронавируса невысокие.

Так, по состоянию на 6 сентября первую дозу получили 5 581 416 млн украинцев (12,6% населения), полностью вакцинировались 4 208 085 человек (9,5% населения).

Подробнее узнать об особенностях вакцин, которые используются в Украине, можно по ссылке.