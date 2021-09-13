Пандемия COVID-19: Какие страны разрешили ревакцинацию и будут ли использовать третью дозу в Украине

В ВОЗ призвали не проводить ревакцинацию от коронавирусной болезни до 2022 года

Фото из открытых источников

Кампания по вакцинации от коронавируса продолжается. Однако, пока в одних странах наблюдается дефицит вакцин, другие разрешили проводить ревакцинацию населения, ведь защита от болезни постепенно снижается.

Почему ВОЗ призывает подождать с использованием третьей дозы, какие страны решили провести третью прививку и чего ждать украинцам, рассказываем подробнее дальше.

Мораторий на ревакцинацию от COVID-19

Еще в начале августа Всемирная организация здравоохранения призвала временно запретить прививку третьей дозой вакцины от коронавируса. Такой шаг необходим, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны.

"Страны с низким уровнем дохода смогли ввести только 1,5 вакцины на каждые 100 человек из-за отсутствия поставок. Нам необходимо срочно отказаться от поставок большинства вакцин в страны с высоким уровнем доходов в пользу стран с низким уровнем дохода", – отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

А в начале сентября в ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса до 2022 года. "Я не планирую молчать, когда государства, контролирующие поставки вакцин, думают, что бедные страны должны довольствоваться остатками вакцин", – подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, организация также не хочет видеть повсеместного использования бустерных доз для полностью вакцинированных лиц.

Однако в США ранее выступили против моратория.

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Какие страны решили ревакцинировать граждан

Пока в ВОЗ призывают экономить вакцины, некоторые страны уже утвердили использование третьей дозы препарата. Так, в середине августа власти Соединенных Штатов Америки одобрили бустерную прививку от коронавируса. Речь идет о дополнительной дозе вакцины после завершения полного курса иммунизации от коронавируса.

Сообщалось, что получить дополнительную прививку от коронавируса американцы смогут с 20 сентября. Сначала бустерную дозу предложат медикам, жителям домов престарелых, а также тем, кто вакцинировался в конце 2020 года – начале 2021 года.

Отмечалось, что дополнительная прививка понадобится даже тем, кто вакцинировался однодозным препаратом Johnson & Johnson.

А в Баварии в августе началась кампания по вакцинации населения, которое относится к группам особого риска, третьей дозой вакцины. Ее сначала предлагали лицам, входящим в группы риска – жители домов престарелых, другие лица, нуждающиеся в уходе, и люди старше 80 лет.

Еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев, который должен пройти после второй вакцинации. А по всей Германии прививка третьей дозой должна начаться в сентябре.

Фото из открытых источников

В начале сентября регулирующий орган Великобритании разрешил использование препаратов Pfizer и AstraZeneca как бустерные прививки. Объяснили такое решение тем, что со временем эффективность вакцин снижается. Рассматривают возможность начать программу массовой ревакцинации уже в сентябре.

Использование третьей дозы вакцины против коронавируса утвердили и в Италии – прививки начнут делать в конце сентября. Сообщалось, что 500 тысяч человек с ослабленным иммунитетом смогут вакцинироваться третьей дозой. Их будут прививать вакцинами Pfizer и Moderna. Кроме этого, бустерной дозой планируют прививать граждан пожилого возраста и медицинских работников.

Всего более 70% граждан Италии в возрасте старше 12 лет получили две дозы вакцины.

В Израиле утвердили использование третьей дозы для лиц старше 30 лет. Ревакцинацию разрешено сделать всем, кто получил вторую прививку пять месяцев назад и не болел коронавирусом в течение этого периода.

Будут ли вакцинировать украинцев третьей дозой

В Украине не планируют массово прививать граждан третьей дозой вакцины против COVID-19, однако, Министерство здравоохранения рассмотрит возможность прививки бустерной дозой представителей из групп риска, при условии проверенных данных о ее эффективности.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин отметил, что сейчас нет данных клинических исследований, которые бы показывали преимущества введения третьей дозы для всего населения.

"Есть точечные сообщения, что введение бустерных доз может быть полезным для людей, имеющих проблемы с иммунитетом, имеющих гемодиализ или же имеющих онкозаболевания или другие болезни", – отметил он.

Обнародование научных исследований, проводимых в мире относительно эффективности третьей дозы, ожидается в конце сентября. Но вопрос введения бустерной дозы в Украине будет рассматриваться не раньше ноября.

Однако вопрос ревакцинации граждан все же скоро возникнет, ведь глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что для украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц (срок сертификата после вакцинации или перенесенной болезни действует 180 дней, – ред.). "Сейчас этот вопрос изучается нашими коллегами как из ЕС, так и из ВОЗ", – отметил он.

А тем временем в Украине за минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 45 148 человек. В общей сложности за неделю было сделано 921 443 прививки.

В частности, накануне одну дозу вакцины получили 16 930 человек, а полностью иммунизированы (получили вторую дозу препарата) – 28 218 человек.

С начала кампании привиты 5 906 742 человека. Из которых первую дозу вакцины получили – 5 906 740 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 4 804 204 человека. В целом в стране проведено 10 710 944 прививки.

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Подробнее об эффективности использования третьей дозы вакцины против коронавируса можно узнать по ссылке.