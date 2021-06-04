Пандемия COVID-19: Что узнала разведка США о происхождении коронавируса

COVID-19 унес жизни почти 4 млн человек в мире

Фото из открытых источников

Пандемия COVID-19 достаточно быстро охватила весь мир и пока не отступает - коронавирус мутирует, вызывает новые и новые осложнения. Почти с начала появления болезни возник и вопрос ее происхождения. Соединенные Штаты Америки инициировали ряд исследований, которые бы дали ответ на вопрос "как появился COVID-19".

Мир уже пережил три волны распространения болезни, а США продолжают изучать природу вируса и выдвигать новые версии его появления. Недавно в Штатах в очередной раз заявили о вероятном искусственном происхождении коронавируса и наличии соответствующих доказательств.

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Как возник коронавирус - официальная версия

О первых случаях заражения стало известно 31 декабря 2019 года, а первые клинические проявления у заболевших появились еще 8 декабря в городе Ухань, который является китайской провинцией Хубэй. Через несколько дней стало известно, что больные работали или побывали на рынке морепродуктов "Хуанань" (в городе Ухань).

В конце концов, 1 января 2020 года рынок закрыли, а людей с клиническими проявлениями изолировали. 9 января 2020 года в Ухане от новой болезни умер первый человек. Болезнь признали пандемией 11 марта 2020 года.

Актуальная пока версия о происхождении коронавируса звучит так: COVID-19 перешел к человеку от летучей мыши.

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Что США узнали о коронавирусе

Уже более года Вашингтон и Пекин спорят по поводу того, несет ли Китай ответственность за мировую пандемию. И бывший президент США Дональд Трамп, и его преемник Джо Байден время от времени вменяют Китаю причастность к распространению коронавируса. И если Трамп в свойственной ему манере был резок в высказываниях, то Байден несколько деликатнее намекает Китаю, чтобы он был прозрачнее в предоставлении данных о коронавирусе.

На днях президент США Джо Байден заявил, что американская разведка имеет новые свидетельства о вероятном лабораторном происхождении коронавируса.

Он призвал разведку обнародовать эти факты и провести новое расследование появления вируса, который стал причиной мировой пандемии. Скорее всего, это не вся информация о ковиде, которой располагают разведка и американское правительство.

Слова Байдена о раскрытии новых данных относительно коронавируса фактически является намеком на искусственную природу COVID-19 и действия одной из стран с целью его создания. Также их можно считать своеобразным анонсом будущего громкого заявления Штатов относительно появления коронавируса.

По данными в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института вирусологии заболели и попали в больницу. Болезнь сопровождалась симптомами, похожими на настоящий COVID-19. Вместе с тем в Китае и в 2019, и в 2020 годах, и теперь утверждают, что первые случаи коронавируса зафиксированы лишь 8 декабря 2019 года, а о случаях заболевания осенью они не знают.

Фото из открытых источников

Разведка США не смогла установить точное происхождение вируса и считает, что он возник по одному из двух вероятных сценариев. Помощник директора Управления национальной разведки отметил, что его ведомство точно не знает, где, когда и как вирус COVID-19 был передан впервые, но сформулировало два вероятных сценария: через контакт человека с инфицированным животным или в результате чрезвычайной ситуации в лаборатории.

Напомним, что Уханьский институт вирусологии - единственное китайское учреждение, где применяют нормы высочайшего уровня биологической безопасности и изучают вирусы, в частности коронавирусы, на примере организмов летучих мышей.

Сейчас разведка продолжает изучать все доступные доказательства и собирать и анализировать новую информацию, чтобы определить происхождение вируса. Американцы выдвигают свои версии на основе широко известных данных, отталкиваясь, к примеру, от отчета ВОЗ. В конце марта 2021 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты своего исследования относительно происхождения коронавируса. Утечку из лаборатории специалисты ВОЗ считают "чрезвычайно маловероятным вариантом".

Правда, не стоит воспринимать это как окончательную истину. Дело в том, что это исследование вызывает ряд вопросов и требует ряда уточнений. Эксперты ВОЗ писали его после инспекции рынков, госпиталей и музея борьбы с коронавирусом в Ухани, а также местного Института вирусологии. При этом в Институте они провели лишь один день и вряд ли успели собрать достаточно данных из 320 страниц отчета версии о лабораторном происхождении вируса посвящено лишь четыре. К тому же в исследовании ВОЗ участвовали китайские ученые и чиновники, в чьей объективности могут быть сомнения.

После визита в Китай глава ВОЗ Тедрос Гебреисус признал, что информации, чтобы сделать обстоятельные выводы о вероятном лабораторном происхождении вируса, на самом деле недостаточно. К тому же китайская сторона не предоставляет полный доступ к данным о коронавирусе.

А совсем недавно – 14 мая – международная группа ученых опубликовала статью в научном журнале Science с призывом не отвергать версию о лабораторном происхождении COVID-19.

О чем заявил Китай

Китай категорически не согласен с заявлением американской разведки. Китайские ученые и чиновники ссылаются на выводы ВОЗ о "маловероятности лабораторного происхождения вируса".

Официальный Пекин обвинил США в политизации пандемии и заявил, что международные эксперты "неоднократно хвалили открытое и прозрачное отношение Китая к вопросу о происхождении коронавируса".

Иллюстративное фото

Директор уханьской лаборатории биологической безопасности, входящей в состав Института вирусологии, Юань Жиминь заявил, что заявления американской разведки – "полная ложь", а в лаборатории никто не знал, что люди болели в ноябре 2019 года. К тому же в Китае говорят, что нет гарантии, что у сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года был именно коронавирус, возможно, это была тяжелая форма гриппа.

В свою очередь, спикер МИД Китая Чжао Лицзян заявил, что "некоторые люди в США полностью игнорируют факты и науку", и предположил, что вирус могли создать в США, так, мол, "почему бы специалистам ВОЗ не поехать туда". При этом он не ответил, позволит ли Китай экспертам ВОЗ еще раз посетить страну и собрать дополнительную информацию.

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В течение месяца комиссия ВОЗ должна собраться на заседание, где определит будущее своего исследования относительно причин пандемии. К тому же в США продолжат расследование, в ходе которого учтут новые данные относительно COVID-19. Президент Джо Байден попросил ЦРУ предоставить результаты этого расследования в течение 90 дней после его завершения.

По состоянию на утро 4 июня известно о 172 912 236 случаях заражения коронавирусом в мире. Из них 3 717 333 человека умерло, а 155 632 222 человек выздоровели.