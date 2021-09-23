Оживить ООН, а заседания проводить в "горячих точках": О чем говорил Зеленский на Генассамблее

Владимир Зеленский раскритиковал действия или бездействие ООН в некоторых вопросах

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он прибыл в Нью-Йорк с делегацией, хотя из-за пандемии коронавируса делегатам разрешили выступать онлайн. Глава Украины отметил важнейшие проблемы страны, которые, кстати, затрагивают и другие страны.

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Сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Во вторник, 21 сентября состоялось открытие 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Сессия посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19, а также сохранения окружающей среды.

Зеленский прибыл в США, чтобы лично выступить перед делегациями. В делегацию Зеленского для работы в Генассамблее ООН вошли: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига и другие.

О чем говорил Зеленский на сессии

Цена реформ в Украине

Речь глава страны Владимир Зеленский начал с рассказа о покушении на своего первого помощника и близкого друга Сергея Шефира, который произошел утром 22 сентября. Он уверен, что покушение - это цена реформ в Украине.

"На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив, к счастью, жизни водителя ничего не угрожает", - сказал он.

Обновить Устав ООН

Президент Украины раскритиковал великие державы за неравномерное распределение вакцин против коронавируса и заявил, что во время пандемии COVID-19 мир провалил экзамен на единство. По его словам, нужно обновить устав ООН, чтобы организация стала более эффективной.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала нужно обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID и экзамен на единство", - подчеркнул президент.

Ближе к "горячим точкам"

Владимир Зеленский предложил проводить заседания ООН возле "горячих точек", которых много в мире. Тогда, по его мнению, ООН сможет воочию увидеть глобальные проблемы, которые существуют в мире.

"Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи "горячих точек". Украина готова участвовать в заседаниях ООН вблизи любой из них", - заявил Зеленский.

Ситуация на Донбассе

Не обошел Владимир Зеленский вниманием и события на востоке Украины. "Время просыпаться. Честно, Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые раздаются на оккупированном Донбассе", - сказал Зеленский, напомнив о количестве жертв конфликта на Донбассе.

Глава государства добавил, что после его выступления на Генассамблее ООН в 2019 году число жертв войны на Донбассе вновь возросло. Это по его словам, "цена свободы и цена независимости".

О Крыме и задержании украинцев Россией

Владимир Зеленский призвал всех членов ООН присоединиться к декларации, которая была принята на саммите "Крымской платформы" в Киеве, и упрекнул за то, что организация уклоняется от вопроса Крыма. "Здесь нет избранных, которых нельзя обижать", - подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что "Крымская платформа" открыта и для России.

Он также рассказал ООН о задержании заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, которое произошло в Крыму в начале сентября. Глава государства призвал организацию помочь в освобождении его и еще сотен украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

"Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права. Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и территории Российской Федерации", - сказал Зеленский.

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О выборах в России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов.

"ООН это не дебаты. Это возможность задать прямые и откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысячам украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву?" - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия сама об этом постоянно заявляет и заставляет наших граждан Украины участвовать в выборах в российский парламент.

"Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", - резюмировал глава государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нью-Йорк встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и передал ему список из почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России.

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш Офис президента

Глава государства попросил посодействовать в возвращении людей на подконтрольную украинскому правительству территорию.