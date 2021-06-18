Отпуск во время пандемии: Куда и как украинцы могут путешествовать с детьми и где вакцинируют самых маленьких

Правила вакцинации детей в ЕС такие же, как и для взрослых

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В мире и Украине продолжается кампания по вакцинации. Однако в некоторых странах начали делать прививки и детям, а в Украине о таком шаге еще не информируют. Иммунизация проводится только для людей старше 18 лет.

Как родителям отвезти детей на отдых за границу и нужно ли делать ПЦР-тесты подробнее в материале "Першого Незалежного".

Вакцинация детей в мире

14 июня Совет Европейского Союза обнародовал рекомендации относительно вакцинации и часто задаваемых вопросов о ней. Помимо прочего, в документе говорится и о несовершеннолетних.

Совет ЕС рекомендует освободить от ПЦР-тестов на коронавирус детей младше 12 лет. При этом еврочиновники оставляют каждой стране право выбора – нужны такие тесты детям или нет.

При этом определенные проблемы могут возникнуть лишь в случае, если страны открывают въезд исключительно для полностью вакцинированных туристов. Правда, пока такого нет даже в европейских странах со строгим режимом въезда.

В Евросоюзе, США и Канаде уже разрешили использовать для детей в возрасте 12-15 лет вакцину Pfizer/BionTech. Недавно этот препарат одобрили и для взрослых, и для подростков в возрасте от 16 лет. По данным исследований, вакцина Pfizer показала 100%-ю эффективность против коронавируса в этой возрастной группе. Ученые уже собираются начать исследование действия вакцины Pfizer на детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

Правила вакцинации детей в ЕС такие же, как и для взрослых: две дозы вакцины с интервалом в три недели.

Вероятные побочные эффекты от вакцинации у детей также не должны отличаться от таковых у взрослых: боль в месте инъекции, повышенная утомляемость, головная боль, боль в суставах и мышцах, легкая лихорадка и температура.

В мае в США и Канаде начали вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сейчас в Штатах сделали прививки уже 2,5 миллионам человек в возрасте до 18 лет.

Израиль и Венгрия уже также вакцинируют подростков в возрасте от 16 до 18 лет, а совсем скоро начнут делать прививки детям 12-15 лет. С начала июня делают прививки детям от 12 до 15 лет в Румынии, Италии, Дубае, Сингапуре, Германии, Польше. В этом месяце во Франции должна начаться вакцинация подростков в возрасте 16-18 лет, а в Литве и Австрии будут делать прививки детям 12-15 лет.

Япония и Филиппины решили использовать вакцину Pfizer для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, но когда на самом деле начнется иммунизация детей – неизвестно.

Как ехать за границу с ребенком без прививки

Если взрослые украинцы вакцинированы и едут за границу с детьми, ничто не должно помешать их совместной поездке и пребыванию в отпуске.

Единственное правило, которое будет касаться ребенка во время пересечения границы иностранного государства, – проведение ПЦР-теста на коронавирус. Такая процедура обязательна во многих странах и для взрослых, и для детей.

Фото из открытых источников

Есть общее правило: если взрослый въезжает в страну с отрицательным ПЦР-тестом, то его нужно сделать и ребенку, который находится с ним. Если человек недавно переболел коронавирусом и имеет справку об этом, а ребенок также переболел, и есть документальное подтверждение, ― этого должно быть достаточно для въезда в страну. В то же время все запреты на въезд для граждан Украины распространяются также и на детей из Украины.

Карантин для детей за границей?

В рекомендациях Совета ЕС говорится о том, что несовершеннолетние не должны проходить карантин и самоизоляцию, если этого не требуют от лиц, которые их сопровождают, потому что они уже вакцинированы или выздоровели и имеют антитела к коронавирусу. И наоборот. Если взрослый должен пройти карантин, то и ребенку придется. Этого принципа придерживаются в странах ЕС.

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Правила въезда для детей после внедрения паспортов вакцинации

COVID-сертификат подтверждает, что человек полностью вакцинирован, он переболела коронавирусом или имеет отрицательный ПЦР-тест. В ЕС их начнут выдавать с 1 июля людям, которые сделали прививку зарегистрированными в ЕС вакцинами: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Сертификат будет действовать в течение 180 дней. Украина также будет выдавать такие сертификаты с 1 июля, но придется договариваться с каждой страной отдельно об их официальном признании. Сейчас мы имеем договоренности с Венгрией, Молдовой, Испанией, Грузией и Турцией.

COVID-паспорт Фото из открытых источников

После 1 июля для въезда в страны, с которыми Украина договорилась, ребенку достаточно иметь сертификат о перенесенном коронавирус или отрицательный результат теста.

Только после того, как детей начнут вакцинировать во всем мире, страны смогут требовать у детей свидетельство о вакцинации наравне со взрослыми. Пока массовую вакцинацию детей не поддерживает Всемирная организация здравоохранения, а ведь когда-то страны мира таки начнут иммунизацию детей до 18 лет. Как раз с тех пор, вероятно, при пересечении границы у детей и начнут требовать COVID-сертификаты.

Как вести себя детям во время заграничной поездки

Невакцинированным детям – а это любой ребенок в Украине – не нужно соблюдать никаких дополнительных правил во время пребывания за границей.

Во время поездки нужно вести себя так, как и в Украине: носить защитные маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, иметь при себе санитайзер и пользоваться им.

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Куда разрешено и запрещено ездить туристам

По состоянию на июнь украинским туристам запрещено пересекать границу Германии, Польши, Израиля (въезд разрешен лишь в исключительных случаях), Португалии, Франции, Вьетнама, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Хорватии, Чехии, Беларуси.

В Словении по прибытии необходимо пройти самоизоляцию, но если сделанный через 5 дней ПЦР-тест будет отрицательным, ее можно будет прекратить досрочно. Для въезда в Коста-Рику достаточно иметь страховку от последствий COVID-19. А чтобы попасть в Южно-Африканскую Республику, нужны отрицательный результат ПЦР-теста и страховка, а в Непале понадобится туристическая виза.

В то же время разрешен въезд туристов в 13 стран из тех 25, которые являются самыми популярными среди украинцев: Албания, Болгария, Греция, Грузия, Египет, Кипр, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Венгрия, Черногория.

В эти страны въезд свободный, для пересечения границы может потребоваться отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа) или быстрого теста на антитела (не ранее чем за 48 часов до въезда в страну). Также на пограничных пунктах пропуска могут проверить состояние здоровья туристов на выбор.

Если путешественники сомневаются относительно правил пересечения границы той или иной страны, лучше уточните детали. Это можно сделать на специальном сайте украинского МИД.