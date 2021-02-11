Отмена бумажных трудовых книжек: Как нововведение повлияет на начисление пенсий

Бумажные трудовые книжки должны выйти из обращения через 5 лет

В Украине запустят реформу учета трудовой деятельности – граждан переведут на электронные трудовые книжки. Соответствующий проект закона приняли в парламенте.

Что предусматривает инициатива и как она будет работать на практике рассказываем дальше.

Почему решили ввести электронные трудовые книжки

На днях Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Соответствующий законопроект №3623 поддержали во втором чтении и в целом 265 народных депутатов. Документ был зарегистрирован 10 июня 2020 года, инициатором выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке, документ предполагает введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В тексте законопроекта предлагается ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В связи с этим предполагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации, в частности, для ведения трудовых книжек, исчисления страхового стажа, заключение трудового договора, назначения пенсий, а также установить условия доступа к этой информации.

В реестр предлагается вносить данные:

об основном месте работы;

о правах на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;

об обучении лиц в высших учебных заведениях, а также их образовании и стаже;

о стажировке студентов и учащихся высших и профессионально-технических учебных заведений;

о принятии присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления;

о присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего;

о рангах дипломатических служащих;

о трудовой деятельности кандидатов на должности членов Кабинета министров Украины, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги.

Реформа учета трудовой деятельности работника заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. В перспективе это создаст возможности для:

уменьшения расходов работодателей на ведение бумажного документооборота;

упрощения доступа к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной потери трудоспособности;

учета данных в отношении образования и квалификации, которую имеет работающее население и которую приобретают молодые люди для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям;

устранения возможных рисков и негативных последствий потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

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Назначение пенсии

В документе прописаны процедуры назначения пенсий. Так назначение или перерасчет пенсии осуществляется по обращению лица или автоматически.

Обращение за назначением или перерасчетом пенсии осуществляется путем подачи заявления и иных документов, необходимых для назначения или перерасчета пенсии, в территориальный орган Пенсионного фонда или уполномоченного им органа или уполномоченного лица застрахованным лицом лично. Также разрешается обратиться через законного представителя недееспособного лица, лица, дееспособность которого ограничена, малолетнего или несовершеннолетнего лица.

Назначение пенсии по возрасту осуществляется автоматически в случае приобретения застрахованным лицом права на назначение пенсии по возрасту при достижении пенсионного возраста, на основании сведений, имеющихся в системе персонифицированного учета. Начисление происходит автоматически, если лицо не сообщило о желании получать пенсию с более позднего возраста.

В случае отсутствия в системе персонифицированного учета данных о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда информирует лицо об отсутствии таких сведений и необходимости их представления.

Если данных не хватает, то пенсию автоматически не назначат. В случае если документы о страховом стаже не будут поданы в течение трех месяцев со дня достижения застрахованным лицом пенсионного возраста, будет считаться, что застрахованное лицо изъявило желание получать пенсию с более позднего возраста.

К тому же, если лицо, которому начислили пенсию по возрасту, в течение трех месяцев не уведомило территориальный орган ПФУ о выбранном им способе выплаты пенсии, считается, что лицо изъявило желание получать пенсию с более позднего возраста.

Также, в проекте закона прописано, что персонифицированные сведения, включенные в электронную учетную карточку лица, хранятся в течение всей жизни лица, а после его смерти – в течение 75 лет.

Как будут работать нормы закона

Заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий сообщил, что роль трудовой книжки – информация о трудовых отношениях. "На сегодняшний день эта информация поступает в ПФУ от работодателей. Она накапливается, она есть, включая должность, профессиональные признаки работы, приказы о принятии и увольнении с работы. Эта информация уже есть", – сказал он.

Для того чтобы ничего не потерялось, в ПФУ создают соответствующие условия. "У нас есть основной и резервный центры обработки данных, у нас проходит полное дублирование информации. Поэтому потеряться ничего не может", – добавил он.

Эксперт пояснил, что переход на электронную систему упростит сбор информации для начисления пенсии работнику.

"Уже сегодня у нас в системе сертифицированного учета создается трудовая книжка, накопленной информации есть более чем за 20 лет. И она уже используется для назначения пенсий. Чтобы назначить пенсию, нам от человека необходимо иметь определенную информацию. Одна из главных – о его трудовом стаже, правильном страховом стаже и заработной плате. Соответствующая информация в ПФУ уже накоплена в течение 20 лет, но нет информации, которая была до этого. Собственно, перенос всей этой информации из бумажной книжки в реестр застрахованных лиц дает нам возможность не требовать от человека, если будут какие-то дополнительные условия. Но в большинстве случаев у нас будет информация о трудовом стаже, заработной плате, по достижении лицом пенсионного возраста без его обращения, если он пожелает и даст такое согласие мы просто автоматически назначим пенсию", – сказал он.

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Когда введут электронные трудовые книжки

Этот Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Однако Украина не сразу перейдет на электронные трудовые книжки.

Согласно законопроекту, реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд Украины. В течение пяти лет ПФУ должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах на основании сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом. В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из государственного реестра.

После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки будут возвращены работникам лично под подпись.