Открытие рынка земли, повышение прожиточного минимума и пенсий: Что изменится в Украине с 1 июля

Середина лета принесет украинцам немало значительных изменений

Фото из открытых источников

В июле произойдет почти историческое событие, которое может принести как положительные, так и отрицательные последствия. С 1 июля в Украине откроют рынок земли.

Среди прочего ожидается повышение прожиточного минимума и пересмотр размера пенсионных выплат.

Какие нововведения ждут украинцев в июле этого года подробнее в материале "Першого Незалежного".

Запуск рынка земли

С 1 июля в Украине начинается новый этап в земельных отношениях – открывается рынок сельскохозяйственных земель. Это означает, что земельная реформа в Украине внедряется на практике – участки сельскохозяйственных земель могут быть проданы, но исключительно гражданам Украины. Мораторий на куплю-продажу земли отменен.

Фото из открытых источников

Сейчас в государственной собственности находится 750 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, тогда как ранее государство владело 10 миллионами гектаров. В 2018-2019 годах местным общинам передали 1,7 млн гектара, а в 2020-2021 годах – 2,3 млн гектара. Один гектар земли в Украине, по оценкам специалистов, стоит 30 тысяч гривен.

Подробнее о рынке земли и новых правилах покупки и продажи угодий можно прочитать по этой ссылке.

Новый прожиточный минимум

С 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине вырастет и для трудоспособных взрослых, и для тех, кто потерял трудоспособность, и для детей любого возраста. На одного человека в месяц его обобщенный показатель составит 2294 гривни.

Фото из открытых источников

С июля будут установлены следующие показатели прожиточного минимума:

для детей в возрасте до 6 лет - 2013 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2510 гривен;

для трудоспособных лиц - 2379 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, - 1854 гривни.

Согласно прожиточному минимуму высчитываются социальные выплаты, заработная плата работникам бюджетной сферы, государственная помощь для разных групп населения.

Повышение пенсий

В июле в Украине вырастут пенсии за смену прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Согласно информации Пенсионного фонда Украины, в июле изменятся и минимальный, и максимальный размеры пенсионных выплат.

С 1 июля размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составит 1854 гривни, а значит, вырастет размер минимальной и максимальной пенсионных выплат.

Также пенсии пересмотрят для ветеранов войны (согласно закону о жертвах нацистских преследований); для лиц со статусом "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР"; пересчитают доплаты за стаж для лиц, не работающих; для лиц с инвалидностью из-за войны; для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы.

Подробнее о росте пенсий можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Новости по теме: В Украине в 2021 году ожидается три этапа повышения пенсионных выплат

COVID-паспорта вакцинации

Сертификаты вакцинации введут в Евросоюзе с 1 июля. "Паспорта вакцинации" подтверждают прививку от коронавируса и являются "пропуском" для въезда в ЕС.

Внедрить паспорт вакцинации предложили чиновники Европейской комиссии для того, чтобы разграничить вакцинированных и невакцинированных лиц и установить для них правила пересечения границ европейских стран. Документ бесплатный, информация в нем указана на английском и официальном языке страны, которая его выдала. Сертификаты будут признавать все члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

COVID-паспорт Фото из открытых источников

Паспорт вакцинации – это сертификат, который выдают в трех случаях: а) если человек уже получил две дозы вакцины и является полностью иммунизированным; б) если человек получил отрицательный результат теста на COVID-19; в) если человек переболел коронавирусом. Такие свидетельства цифровые, но по требованию владельца документ могут предоставить в бумажной форме. Оба вида паспорта имеют QR-код с основной информацией и цифровой подписью лица, удостоверяющий подлинность документа.

Украина сможет запустить такие же сертификаты в течение 10-14 дней с момента их появления в Европе. Однако уже сейчас украинцы, которые сделали прививку двумя дозами вакцины против COVID-19, по необходимости могут получить свидетельство о вакцинации международного образца.

Об этом читайте в нашем эксклюзивном материале об украинских COVID-сертификатах по вакцинации от коронавируса.

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Штрафы для работодателей

С 1 июля Налоговая служба и Государственная служба Украины по вопросам труда начнут проверки украинских работодателей. Предусмотрены штрафы для тех предпринимателей, которые не оформили официально своих работников.

Штраф за неоформленных сотрудников предусмотрен на уровне 10 минимальных зарплат, то есть 60 тысяч гривен за каждого работника. За повторное аналогичное нарушение в течение двух лет грозит штраф размером в 30 минимальных зарплат – 180 тысяч гривен.

Эта новация - часть двухэтапного Национального плана по уменьшению уровня незадекларированного труда в Украине.

"Люди, которые соглашаются на неофициальную занятость, лишены защиты социально-трудовых прав. Это право на нормированный рабочий день и безопасные условия труда, право на больничные и отпуск. Кроме того, человека могут уволить в любой момент. На сегодня количество таких работников составляет более 3 миллионов. Наша задача – их защитить", - так обозначил цель проверок министр экономики Алексей Любченко.

Инспекторы труда уже проинформировали о более 62 тысяч работодателей и их работников, а с 1 июля начнут проверять предпринимателей.

Дополнительная сессия ВНО

200 баллов на ВНО Фото из открытых источников

Дополнительная сессия внешнего независимого тестирования продлится по 4 июля. 29 июня уже состоялось ВНО по химии, 1 июля – по английскому языку, 2 июля – по немецкому языку, 5 июля – по испанскому языку, 6 июля – по французскому языку, 7 июля – по математике и математике уровня стандарта, 8 июля – по физике, 9 июля – ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе, 12 июля – ВНО по истории Украины, 13 июля – по биологии, 14 июля – по географии. Объявление результатов дополнительной сессии ВНО состоится до 23 июля.