Отключение ЖКУ за долги в Украине: Кто может остаться без коммунальных услуг и какими будут тарифы осенью

Осенью ожидается подорожание ряда коммунальных услуг, однако электроэнергия может подешеветь

В сфере жилищно-коммунальных услуг возможны изменения Фото из открытых источников

До отопительного сезона осталось полтора месяца – и потребителям стоит готовиться к значительному подорожанию коммунальных услуг. К примеру месячные тарифы на газ в некоторых регионах установлены на уровне почти 20 грн. При этом мораторий на отключение коммунальных услуг за долги отменили.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Когда будут отключать коммунальные услуги за долги

В Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг. Такая норма предусматривалась законодательством в условиях адаптивного карантина. Однако такое правило отменили соответствующим законом, вступившим в силу 20 августа 2021 года.

Ранее действовала норма, что на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращения оказания таких услуг. В настоящее время, согласно правкам в законе такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из красной зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Фото из открытых источников

Потребители, в случае отключения ЖКУ, чтобы возобновить поставки, нужно будет не только погасить задолженность, но и оплатить услугу повторного подключения.

К примеру, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и повторного согласования протокола могут составлять от 600 до 2000 грн.

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Что будет с тарифами на энергоресурсы осенью

Кроме снятия моратория на отключение коммунальных услуг потребителей осенью ожидает неприятный сюрприз – вырастут тарифы почти на все ЖКУ.

Первым подорожает газ для населения – компании, поставляющие голубое топливо, опубликовали тарифы на энергоресурс в сентябре.

Месячные цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда достигают 20 гривен за кубометр. Отдельно, "Київгазенерджи" продает газ по 19,80 гривни за кубометр. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 гривни за кубометр. Высокие цены и у других поставщиков: "Черкассы газсбыт" продает газ по 16,76 гривни, "Умань газсбыт" – по 16,78 гривни за 1 куб м.

Известно, что большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только летнее предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячного тарифа и "Нафтогаз Украины".

Также некоторые компании предлагают месячный тариф на уровне годового – YASNO продает газ по 8,94 гривни за кубометр на сентябрь или до конца сезона.

Киевская городская госадминистрация спрогнозировала, что в течение отопительного периода цены на газ, которые уже достигли рекордного уровня, а за ними тариф на отопление и горячую воду будут только расти.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, рынок газа в нынешней конфигурации не работает полноценно и грозит рядом критических последствий: банкротством для компаний, поставляющих тепло, а для населения – повышением тарифов на горячую воду и отопление, которые пересекут границу платежеспособности.

Ранее чиновник сообщал, что с 1 октября в столице ожидается повышение тарифов на горячее водоснабжение и отопление на 30-40%.

Вероятно, киевляне будут платить за:

теплоснабжение – 2151,77–2433,90 грн/м² за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;

горячее водоснабжение – 109,55–122,17 грн/м³;

отопление в домах без счетчика – около 53,2 грн/м².

А в Кабмине подсчитали что стоимость отопления и горячей воды в 2021 году вырастет на 33%.

При этом исполнительный комитет Черновицкого городского совета уже проголосовал за установление нового тарифа на производство, транспортировку и услугу по поставке тепловой энергии на отопительный период на 2021-2022 годы. Он вырастет в среднем на 70%.

Какие энергоресурсы подешевеют

С 1 октября будет действовать новый тариф на электроэнергию – бережливые потребители будут платить за свет меньше. Для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт⋅ч, электроэнергия будет стоить 1,44 грн за кВт.

Кабинет министров

В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт⋅ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

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Учитывая отмену моратория на отключение коммунальных услуг и увеличение стоимости энергоресурсов, потребителям стоит вовремя оплачивать квитанции.