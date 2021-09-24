Отели и хостелы Европы: Где арендовать самое дешевое жилье и сколько это стоит

Путешествуем по столицам стран: от Мадрида до Берлина

Отель в Берлине Скриншот ZIK

Любое путешествие за границу требует тщательного планирования. Нужно упаковать вещи, найти самые дешевые билеты. Не стоит забывать и о жилье в других странах. Всегда хочется найти что-то выгодное и как можно ближе к центру.

Украинцы часто путешествуют в страны Европы. И брать туда автобусные туры сегодня никто не любит. Обычно путешествия планируют сами. Поэтому и жилье ищут собственноручно. Так вот, сколько оно стоит в столицах стран Европы, читайте далее в нашем материале.

Какое жилье можно выбирать в путешествиях

Самым распространенным вариантом до сих пор остаются отели. Но на самом деле не стоит ограничиваться только этим. Можно также арендовать:

Хостелы – самый бюджетный вариант;

Апартаменты – являются самыми удобными, но за них нужно платить больше.

В некоторых странах также предлагают оставаться в кемпингах. Такой способ ночевки лучше выбирать только весной и летом.

Сегодня мы предлагаем обратить внимание на апартаменты и хостелы. Первый вариант – это обычно об удобном расположении, а второй – об экономии средств.

Рига

Это столица Латвии. Весь ее центр является мировым наследием ЮНЕСКО. Город основан в 1201 году. Здесь туристов ждут панорамы реки Даугавы, старинные ратуши и уникальные храмы. Кроме того, билеты на самолет из Украины туда можно найти всего за 400 грн в одну сторону.

Жилье здесь дешевое. Например, за сутки в хостеле за двоих придется отдать 406 грн. Это номер на шесть человек. А если вы хотите комнату без других, то двуспальная кровать будет стоить около 500 грн. В то же время апартаменты со всеми удобствами недалеко от центра обойдутся в 19 евро или 592 грн за одного.

Жилье в Латвии Скриншот ZIK

Таллинн

Является столицей Эстонии. Расположен на берегу Финского залива и является культурным центром страны. Самой известной достопримечательностью здесь является Старый город с кафе и ресторанами. Не стоит обходить Александро-Невский собор и доминиканский монастырь. Билеты на авиарейсы из Украины сюда несколько дороже – от 751 грн в ноябре в одну сторону.

Хостел в городе будет стоить около 600-700 грн на двоих. За такую цены вы сможете арендовать комнату с двумя отдельными кроватями. В то же время за всю квартиру придется отдать от 24 евро или 748 грн за одного. Средняя цена – около 1000-1500 грн.

Варшава

Соседняя Польша – один из самых дешевых вариантов для отдыха. И если вы там еще не были, то лучше начинать с Варшавы. В этом городе есть королевские дворцы, площади XIII века и уникальные музеи. Долететь туда можно только за 387-400 грн. Такая цена – за путешествие в одну сторону. Сколько стоит жить в Варшаве, где лучше и на что смотреть, можно прочитать здесь.

Старый город в Варшаве Фото из открытых источников

Мадрид

Крупнейший город Испании. Его главным украшением является мадридский собор конца XIX – начала ХХ века. Но это не все. Здесь вы увидите площади, где когда-то проходили рыцарские бои, а также самый большой королевский дворец мира. Билет в одну сторону из Украины стоит от 721 грн. А сколько здесь стоит оставаться туристам и коротенький гид по другим городам Испании – по ссылке.

Королевский дворец в Мадриде Фото из открытых источников

Берлин

В последнее время Германия является одним из самых популярных направлений для отдыха. И оно неудивительно. Ценовая политика на авиарейсы за 800-950 грн в одну сторону из Киева и возможность посещать страну без препятствий. А огромные парки, Рейхстаг, Бранденбургские ворота делают этот город особенным. Как дешево добраться сюда, можно прочитать здесь.

Оставаться в берлинском хостеле вдвоем обойдется в минимум 874 грн. Как правило, это комнаты, где одновременно пребывает более 4-х человек. В то же время за апартаменты вам придется заплатить от 1100 грн в сутки.

Жилье в Берлине Скриншот ZIK

Вена

Можно смело назвать городом искусства. Именно его называли родным домом немало выдающихся композиторов: Бетховен, Моцарт и др. Кроме того, здесь есть много музеев. Сколько сюда стоит долететь и где арендовать жилье подешевле – по ссылке.

Вена-столица Австрии Фото из открытых источников

Рим

Является столицей Италии с 1870 года. Кроме того, с I века он был главным центром западного христианства. Это один из самых посещаемых городов мира. Именно здесь вы увидите известный Колизей, много площадей и известные фонтаны.

Цена за сутки в квартире здесь начинается от 29 евро или 907 грн. Если вы хотите сохранить немного средств, нужно арендовать комнату в хостеле. Это обойдется в 806 грн для двоих.

Амстердам

Не только Венеция известна своей системой каналов. Не менее интересной она является и в Амстердаме. Эта страна известна собственными домами с остроугольными крышами и немалым художественным наследием XVII века. Билет сюда будет стоить около 1500-2000 грн в одну сторону.

Жилье в Амстердаме требует немало средств. Например, за хостел недалеко от центральной части города нужно платить около 23 евро или 720 грн с одного. В то же время квартира на двух человек будет стоить 1722-2500 грн. И это далеко не верхний предел.

Стокгольм

Швеция – одна из стран, куда обычно туристы отправляются, чтобы увидеть полярное сияние. Как увеличить свои шансы взглянуть на это удивительное явление, можно прочитать по ссылке.

Одна ночь в квартире здесь будет стоить от 29 евро. Самая распространенная цена – это около 1200-1600 грн. За хостел на двоих взрослых придется заплатить от 890 грн.

Жилье в Стокгольме Скриншот ZIK

Париж

Франция – один из туристических эпицентров ЕС. Здесь есть уникальная кухня, острова вроде Корсики и тому подобное. Подробнее о самых интересных достопримечательностях и уникальных исторических регионах можно прочитать здесь.

Самым романтичным местом страны является Париж. Именно в нем расположена Эйфелева башня, Триумфальная арка и многое другое. Апартаменты здесь будут стоить от 36 евро или 1126 грн за ночь для одного.

Париж - аренда частных апартаментов Скриншот ZIK

Лиссабон

Является столицей Португалии. Главными достопримечательностями в городе являются Лиссабонский собор XII века и Замок святого Георгия. Украшением этого населенного пункта уже не первый год выступает река Тежу. Не стоит и забывать об архитектурных памятниках в стиле барокко и модернизма.

За ночь в хостеле туристам придется заплатить всего 501 грн. Такая цена предполагается за двоих. В то же время апартаменты будут стоить от 800-1000 грн.

В других местах Европы цены тоже будут отличаться. Впрочем, найти жилье в пределах 1000-1500 грн на двоих в сутки вполне реально почти везде.

Напоминаем, что ранее выходил гид по открытым странам ЕС, в котором рассказывается подробно об актуальных правилах въезда в Германию, Италию и не только.

Также есть материал о пляжах Европы, где можно прочитать о лучших локациях для отдыха этой осенью.