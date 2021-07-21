Отдых в палатках с кондиционерами, кроватями и не только: Что такое глемпинг и сколько он стоит

Путешествуем по интересным уголкам Украины от необитаемых островов до пляжей Одессы

Палаточный городок на острове Джарылгач discover.ua

Лето – пора отпусков. Обычно в этот период украинцы путешествуют на юг Украины, чтобы отдыхать на пляжах, наслаждаться шумом морских волн и наблюдать за заходом солнца. Выбирая отдых на море, люди обычно арендуют небольшие домики на старых базах отдыха.

Довольно часто – это постройки еще советских времен. Но чтобы отдыхать на берегах водоема, иногда достаточно только палаток. А кое-где в них можно отдохнуть с невиданным комфортом. Почему и где стоит отдыхать в палатках, что такое глемпинг и чем он интересен, читайте далее в нашем материале.

Почему стоит отдыхать в палатках

Это активный способ путешествовать. Такой вид отдыха довольно часто называют "диким". Он требует тщательной подготовки. Нужно позаботиться о еде и воде заранее, арендовать спальные мешки и другое туристическое снаряжение. Не менее важно – продумывание списка самых необходимых вещей.

В то же время отдых в палатках – это способ быть не привязанным к месту ночевки. Сегодня вы спите на берегу Черного моря, а завтра – Азовского. Такой тип путешествий позволяет почувствовать единство с природой и провести незабываемое время с друзьями или близкими. Даже без электричества или горячей воды это возможно.

Топ мест для отдыха в палатках

На территории Украины есть немало живописных локаций для такого вида досуга. Кроме того, отдыхать можно не только возле рек или целебных озер, но и на берегах моря. Как правило, вы будете оставаться в целых палаточных городках. Их обычно довольно легко найти во время поиска. Аренда палаток у них платная. Цена всего пребывания зависит от того, насколько тщательно вы все спланируете и какие вещи уже будете иметь с собой.

Джарылгач. Это остров в Херсонской области. Он является крупнейшим незаселенным островом Европы. Здесь белый песок и кристально чистая вода. Довольно часто это место называют "украинскими Мальдивами". Приезжают сюда ради природы. Есть возможность увидеть пеликанов и дельфинов. Попадаются олени и лани. На острове более 300 соленых озер. Кемпинг здесь стоит недорого. Аренда палаток начинается от 100 грн. Попасть можно на пароме от города Скадовск.

Кинбурнская коса. Ее можно увидеть между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем в Николаевской области. На территории косы есть несколько соленых озер и на лугах растут целебные растения. Здесь можно увидеть не только розовых пеликанов, но и табун диких лошадей. Для отдыха с палатками мест вдоволь. На берегу моря есть множество организованных кемпингов. Стоимость за сутки – около 100 грн. Кроме того, можно пользоваться туалетом, душем и зарядкой для мобильных устройств. Преимущество этого места – дополнительные услуги: за отдельную плату вас будут кормить трижды. Некоторые кемпинги предлагают услуги дайвинга.

Кинбурнская коса в Николаевской области Фото из открытых источников

Федотова коса. Отделяет Утлюкский лиман от Азовского моря. Расположена в Акимовском районе Запорожской области. Вместе с Бирючим островом образует полосу суши длиной 45 км. На косе – песчаный пляж и большая территория кемпинга. Всегда можно увидеть чаек. Есть места для трейлеров и палаток. Если хочется повышенного комфорта, можно воспользоваться арендой деревянных домиков. Распространенные виды досуга – прокат байдарок, лодок и школа Виндсерфинга. Отдых здесь будет стоить от 50 грн.

Также можно ехать к берегам Черного моря. Там популярные локации – это Затока, Рыбаковка и Очаков. Если до сих пор не знаете, куда ехать, то можно просто поискать кемпинги на картах в открытых источниках.

Палаточный городок на Федотовой косе Фото из открытых источников

Глемпинг – что это и почему стоит попробовать

В дословном переводе с английского глемпинг означает "гламурный кемпинг". Это довольно странно, ведь отдых в палатках не считается комфортным. Но это не так. Все, что нужно для удобства – мягкие большие кровати, удобная мебель и кондиционеры. Глемпы – это шатры или сферы, которые легко монтируются. Больших усилий для их возведения не требуется.

Современный вид такой отдых приобрел в начале ХХІ века. В Великобритании начали обустраивать комфортные кемпинги для привередливых посетителей. Движение это постепенно приобрело популярность. Сейчас в Украине он только набирает обороты. Немало таких мест отдыха есть во Львовской области, но есть немало вариантов и на берегу моря:

"Мандра". Расположен в городе Затока Одесской области. Его можно увидеть на берегу лимана. Функционирует совсем недолго. Владелец работает в этом бизнесе более 8 лет. Арендовать здесь можно три глемпа. Есть два на воде. Некоторые имеют террасу, кухню и все необходимое для релаксации. На территории можно играть в волейбол или арендовать каяки. Есть места для костра, мангал, а также общая зона отдыха. Оставаться можно в течение всего года. Но за сутки придется отдать более 2000 грн.

Палаточный городок на Федотовой косе Фото из открытых источников

Hygge Valley. Расположен в пгт Черноморское Одесской области. Сюда приезжают, чтобы увидеть уникальный дизайн и отдохнуть на берегу моря. Глемпы вмещают до четырех человек. С собой разрешено иметь домашних любимцев. На территории есть ресторан, паркинг и зона для барбекю. Плата за проживание – от 1500 грн в сутки.

Глемповый городок на Одешині Фото из открытых источников

Serfclub&bechotel. Расположен в г. Бердянск Запорожской области. На самом деле это купольный отель типа глемпинга. Работает он совсем недолго. Внутри есть кондиционеры, телевизор и другие вещи для комфортного отдыха. Можно даже в ванной искупаться. В отеле вид сразу на море, а потому наблюдение за закатами солнца ежедневно вам гарантировано. Стоимость отдыха здесь начинается от 1600 гривен.

Глемпинг в Запорожской области Фото из открытых источников

Сейчас бронировать места в глемпинги можно и на Booking.com. Кроме того, сейчас они разбросаны по всей Украине, несмотря на небольшое количество. Это Киевская область, Прикарпатье, Канев и многие другие регионы Украины.

Напоминаем, что ранее выходил материал о небанальных морских топ-местах отдыха, в котором рассказывается подробнее об острове Джарылгач, Катранке и Затоке.

Также есть материал о лучших локациях Украины, чтобы проводить время вместе с семьей в палатках, где можно прочитать о Тузловских лиманах, селе Ясногородке и Черногорском хребте.