Отдых в Карпатах: Какими будут цены на горнолыжном курорте "Рахов" в этом году и что интересного там можно увидеть

Топ причин, почему стоит ехать в Рахов

Горнолыжный курорт Фото из открытых источников

Вскоре начнется подготовка к зимним праздникам – до декабря осталось совсем немного. И на улицах будет царить особая атмосфера. Кто-то поедет отдыхать за границу, а другие – традиционно выберут горнолыжные курорты Украины.

Чтобы вам было легче ориентироваться в этом году, мы решили рассказать о городе Рахов. Это один из самых популярных туристско-рекреационных центров Запада нашей страны. Что стоит знать о городе, как доехать и что искать в нем, читайте далее в нашем материале.

Топ интересных фактов про Рахов

Есть как минимум шесть причин посетить это место на праздники:

Рахов – самый высокогорный город Украины;

Его часто называют гуцульским Парижем;

Датой основания населенного пункта считается 1447 год, но первое упоминание было еще в Х в.;

Неподалеку Рахова, по дороге в город Ужгород, расположен географический центр Европы – с. Деловое.

Основание города окутано легендами. Есть версия об опрышках, которые отбирали у богачей добро и раздавали бедным. Также предполагают, что купцы на пути из Трансильвании и Венгрии в Галицию здесь просто считали свои прибыли.

В Рахове часто проводят фестивали.

Гуцулы. Фото: Ярослав Радионов/uamodna.com

Как доехать до города и сколько будет стоить проживание

"Укрзалізниця" уже назначила новые поезда к горнолыжному курорту Буковель. Пять из них имеют конечную станцию Рахов. Это следующие рейсы:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта. Большинство из них охватывают Львов тоже.

Фото из открытых источников

Автобус из Киева до Рахова будет стоить от 600 грн.

С жильем тоже довольно просто. Туристам предлагают заселяться в пансионаты, гостиницы, хостелы, частные дома и коттеджи. Ценовые диапазоны за ночь в середине декабря для двоих выглядят следующим образом:

Отели – от 340 до 2100 грн. Обычно это стандартный номер. Предложения с завтраком и ужином – от 1400 грн. Хостелы – 340-1100 грн. Гостевые дома – 400-3500 грн. Как правило, неплохие варианты всегда до 900 грн. Апартаменти – 1000 грн.

Напоследок, стоит отметить, что сервис везде чрезвычайно разнообразен. Есть сауны, бильярд, кафе и современные SPA-центры.

Горнолыжный курорт

Многие туристы до сих пор думают: стоит ли ехать на горнолыжные курорты в этом году. Однозначно да, но есть одно условие. Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже сообщил, что этой зимой туда будут допускать только вакцинированных путешественников. В гостиницах будут предоставлять браслеты – они будут играть роль своеобразного допуска к канатным дорогам.

В Рахове горнолыжных трасс всего несколько. Они расположены на горе Менчул. Ни одна из них не превышает длину 1000 м. Это лучший вариант для новичков. Трассы пологие и несложные, а потому учиться ездить на лыжах и сноуборде стоит именно здесь. Всегда доступны инструкторы и аренда снаряжения.

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Горнолыжный курорт Рахов Фото из открытых источников

Если вы хотите чего-то более сложного, стоит поехать в соседнее село Богдан. Там на горе Борщевица проложены спуски длиной 1500 м. К ним ведет подъемник.

Другие курорты расположены в Раховском районе:

Драгобрат – курорт известен своими видами на Говерлу и Петрос. Туристическая инфраструктура очень развита.

Схема трасс в Драгобрате drago-brat

Ясиня – расположена рядом с Говерлой. Есть две горнолыжных трассы.

Топ достопримечательностей в городе и окрестностях

Музей гуцульской брындзи. Можно найти в самом городе. Открыл свои двери посетителям в 2020 году. Экскурсии здесь проводят в сочетании с осмотром долин и путешествиями в хозяйства. Также туристам позволяют играть на свирели или трембите, одевать гуцульскую одежду и не только. Внутри вы узнаете все о создании сыра – одного из основных компонентов местной кухни.

Музей гуцульской брындзи Фото из открытых источников

Памятник гуцулу. Является настоящим украшением улицы Мира в Рахове. Скульптура предстает перед туристами как гуцул в традиционной безрукавке с топориком в руках. Он имеет волевое лицо и напоминает горцам об их сильном духе, который неоднократно воспевали в песнях.

Памятник гуцулу Фото из открытых источников

Карпатский биосферный заповедник. Буковые леса, водопады, долины и горы – все можно увидеть в нем. Он расположен в пределах Раховского, Береговского, Тячевского и Хустского районов Закарпатской области. Здесь водятся сотни видов животных и птиц – многие из них занесены в Красную книгу Украины. Ближе всего от Рахова – водопад Каменный. Также можно увидеть музеи экологии гор, если идти вдоль реки Тиса.

Кузийский заповедный массив. Входит в состав предыдущего. В южной части массива можно увидеть полосу мраморовидных известняков, которые образуют многочисленные скалы. Здесь водится медведь и куница лесная. Иногда попадаются рыси и коты лесные. На этой территории туристы могут найти три водопада:

Полонско-Кузийский;

Лихой;

Каменный.

Водопад Каменный Фото из открытых источников

Деловое. Кроме того, что село является географическим центром Европы, в нем расположено несколько важных достопримечательностей. Одна из таких – Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она является уникальной достопримечательностью народного деревянного строительства. Впервые упоминалась еще в 1750 году. Ее интерьер сохранился в первоначальном виде. Видно арочные окошки, базилика и большой треугольный фронтон в отделке.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Деловое Фото из открытых источников

Напоследок, стоит взглянуть на Николаевский храм 1428 года в с. Среднее Водяное.

Напоминаем, что ранее выходил материал о зимнем отдыхе во Львове, в котором рассказывается о лучших музеях города, случае получить скидки на праздники и самых интересных местах.

Также есть материал о малоизвестных местах Закарпатья, где можно прочитать о замке Сент-Миклош, ферме оленей и вулканических кратерах.