От Японии до Лондона: Топ лучших аэропортов мира 2021, где можно гулять часами

Лучшие аэродромы по версии Skytrax

Международный аэропорт Хамад Фото из открытых источников

Для каждого туриста своеобразным символом является дорога. Её можно преодолевать пешком, с помощью авто, пароходом, поездом, и тому подобное. Но даже в пандемию самым популярным транспортом остается самолет. Именно это изобретение человечества позволяет преодолевать тысячи километров за считанные часы.

Взлетают и приземляются самолеты в аэропортах. Поэтому наземный сервис является важным. Каждый год некоторые компании публикуют рейтинг лучших аэродромов. Кто занимается такими исследованиями и какие авиаобъекты попали в топ-10 в 2021 году, читайте далее в нашем материале.

Skytrax – более 20 лет на страже комфорта

Это британская консалтинговая компания, основанная еще в 1989 году. Предоставляет информацию о 210 авиакомпаниях и 65 аэропортах. Делает это с помощью различных опросов пассажиров. Некоторые оставляют отзывы на официальном сайте.

Несмотря на коронавирус, в этом году компания продолжила традицию. Путешественники оценили более 500 аэропортов по следующим критериям:

Эффективность работников;

Стоимость ожидания;

Доступ к кафе, ресторанам и магазинам;

Залы для официальных делегаций;

Чистота терминалов.

В этом году опрос также добавили специализированную секцию о COVID-19. Поэтому, знакомьтесь с лучшей десяткой 2021 года.

Международный аэропорт Хамад

Расположен в Дохе, столице Катара. В этом году занял первое место в рейтинге. Это единственный международный аэропорт страны, который осуществляет рейсы через шесть континентов. Был открыт в 2014 году. Имеет две взлетных полосы. Одна из них, длиной в 4,9 км, входит в список самых длинных в мире.

Пассажиры высоко оценивают аэропорт за многочисленные бутики и комфорт. Отмечают чистоту помещений. В залах есть уникальные произведения искусства. Указывают также на успех в реакции на COVID-19 и поезд в помещении, который перевозит пассажиров через терминал. Аэропорт имеет план увеличится, чтобы к Чемпионату мира по футболу 2022 года принимать 58 миллионов пассажиров.

Международный аэропорт Токио

Также известен как Ханеда - расположен в одноименной местности района Ота метрополии Токио. Работает еще с 1931 года. Является вторым главным аэропортом города. Здесь обслуживают значительную часть внутренних путешествий. Пока развивается, чтобы принимать больше пассажиров.

Это база нескольких крупных перевозчиков: Japan Airlines и All Nippon Airlines. В 2018 году к пандемии аэродром принял 87,098,683 человек. Кроме того, этот аэропорт получил статус самого лучшего в мире.

Международный аэропорт Чанги

Является основным авиационным хабом в Азии. Расположен в районе Чанги в Сингапуре. Имеет площадь 13 квадратных километров. Это база "Сингапурских авиалиний". Является основным местом остановки на пути из Австралии в Европу. Здесь работает не менее 4000 человек.

В этом году занял третье место в списке. Его жемчужиной является кинотеатр и сад бабочек на территории аэропорта. Пока эти места закрыты для посетителей в связи с пандемией. Здесь оперируют Singapore Airlines Cargo, Scoot, Jetstar Asia Airways и многие другие авиакомпании.

Международный аэропорт Инчхон

Расположен в 70 км от города Сеул-столицы Южной Кореи. Является крупнейшим узлом страны. В рейтинге 2021 года занял почетное четвертое место. Открыт в 2001 году. Выступает хабом для национальных авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines.

Наиболее известен своей инфраструктурой. Аэропорт имеет немало удобств. Есть площадки для гольфа, комнаты массажа, места для сна. Можно прогуляться по зимним садам и даже поиграть в казино. Сегодня Инчхон принимает более 80 авиакомпаний.

Международный аэропорт Нарита

Является еще одним аэродромом Японии. Расположен в городе Нарита префектуры Тиба. Большая часть пассажиров летают именно через него. Начали строить во второй половине ХХ века. Здесь функционируют Japan Airlines, All Nippon Airways, Nippon Cargo Airlines, а также лоукостеры Peach and Jetstar Japan.

Международный аэропорт Нарита в Японии Фото из открытых источников

Международный аэропорт Мюнхен

Потерял одну ступень и занял шестое место в этом году. Расположен в Верхней Баварии. Является хабом Air Dolomiti для авиакомпаний Condor, Lufthansa, Eurowings и многих других. Начал работать в 1992 году. По размерам является вторым в Германии. В 2019 году им воспользовались 49,7 миллионов пассажиров.

Аэропорт Цюрих

Расположен в пределах одноименного кантона, Швейцария. Является одним из самых загруженных аэродромов Центральной Европы. В то же время это главный транспортный узел компании Swiss International Air Lines. Имеет немало ресторанов и магазинов дьюти-фри. В аэропорту созданы все условия для комфортного ожидания рейсов. В этом году аэродром поднялся на 4 строчки в рейтинге и занял седьмое место.

Аэропорт Цюрих в Швейцарии Фото из открытых источников

Аэропорт Лондон-Хитроу

Иногда встречается название Хитроу. Является крупнейшим международным аэропортом Великобритании. В 2016 году им воспользовалось более 75 миллионов пассажиров. Отсюда можно добраться почти любого уголка планеты. Является штабом для многих британских компаний. В частности, это British Airways и Virgin Atlantic Airways. Преодолев четыре ступеньки кверху, Лондон-Хитроу занял 8-е место.

Международный аэропорт Кансай

Это частный узловой международный аэропорт в Японии. В этом году занял 9-е место. Имеет две взлетно-посадочные полосы длиной соответственно 4000 м и 3000 м. Открыт в 1994 году. Здесь оперируют десятки компаний. Это EgyptAir, Lufthansa, Korean Air. Имеет уникальный интерьер и немало удобств. На строительство потратили 15 миллиардов долларов США.

Kansai International Airport Фото из открытых источников

Международный аэропорт Гонг-Конга

Занимает 10-е место в рейтинге 2021 года. Потерял четыре ступеньки. Расположен на острове Чхеклапкок. Это хаб, через который можно добраться до Китая и других стран Азии. Проект этого строительства внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в истории.

В первую двадцатку также попали аэропорты Франкфурта, Стамбула и Копенгагена.

Напоминаем, что ранее выходил материал о лоукостерах, в котором рассказывается о том, каким они работают, сервисах поиска самых дешевых билетов и популярных направлениях.

Также есть материал о Таиланде, где можно прочитать о необычных достопримечательностях страны: от ландшафтных садов на вершинах гор до статуй лежащего Будды в столице.