От Японии до Лондона: Топ лучших аэропортов мира 2021, где можно гулять часами
Лучшие аэродромы по версии Skytrax
Для каждого туриста своеобразным символом является дорога. Её можно преодолевать пешком, с помощью авто, пароходом, поездом, и тому подобное. Но даже в пандемию самым популярным транспортом остается самолет. Именно это изобретение человечества позволяет преодолевать тысячи километров за считанные часы.
Взлетают и приземляются самолеты в аэропортах. Поэтому наземный сервис является важным. Каждый год некоторые компании публикуют рейтинг лучших аэродромов. Кто занимается такими исследованиями и какие авиаобъекты попали в топ-10 в 2021 году, читайте далее в нашем материале.
Skytrax – более 20 лет на страже комфорта
Это британская консалтинговая компания, основанная еще в 1989 году. Предоставляет информацию о 210 авиакомпаниях и 65 аэропортах. Делает это с помощью различных опросов пассажиров. Некоторые оставляют отзывы на официальном сайте.
Несмотря на коронавирус, в этом году компания продолжила традицию. Путешественники оценили более 500 аэропортов по следующим критериям:
- Эффективность работников;
- Стоимость ожидания;
- Доступ к кафе, ресторанам и магазинам;
- Залы для официальных делегаций;
- Чистота терминалов.
В этом году опрос также добавили специализированную секцию о COVID-19. Поэтому, знакомьтесь с лучшей десяткой 2021 года.
Международный аэропорт Хамад
Расположен в Дохе, столице Катара. В этом году занял первое место в рейтинге. Это единственный международный аэропорт страны, который осуществляет рейсы через шесть континентов. Был открыт в 2014 году. Имеет две взлетных полосы. Одна из них, длиной в 4,9 км, входит в список самых длинных в мире.
Пассажиры высоко оценивают аэропорт за многочисленные бутики и комфорт. Отмечают чистоту помещений. В залах есть уникальные произведения искусства. Указывают также на успех в реакции на COVID-19 и поезд в помещении, который перевозит пассажиров через терминал. Аэропорт имеет план увеличится, чтобы к Чемпионату мира по футболу 2022 года принимать 58 миллионов пассажиров.
Международный аэропорт Токио
Также известен как Ханеда - расположен в одноименной местности района Ота метрополии Токио. Работает еще с 1931 года. Является вторым главным аэропортом города. Здесь обслуживают значительную часть внутренних путешествий. Пока развивается, чтобы принимать больше пассажиров.
Это база нескольких крупных перевозчиков: Japan Airlines и All Nippon Airlines. В 2018 году к пандемии аэродром принял 87,098,683 человек. Кроме того, этот аэропорт получил статус самого лучшего в мире.
Международный аэропорт Чанги
Является основным авиационным хабом в Азии. Расположен в районе Чанги в Сингапуре. Имеет площадь 13 квадратных километров. Это база "Сингапурских авиалиний". Является основным местом остановки на пути из Австралии в Европу. Здесь работает не менее 4000 человек.
В этом году занял третье место в списке. Его жемчужиной является кинотеатр и сад бабочек на территории аэропорта. Пока эти места закрыты для посетителей в связи с пандемией. Здесь оперируют Singapore Airlines Cargo, Scoot, Jetstar Asia Airways и многие другие авиакомпании.
Международный аэропорт Инчхон
Расположен в 70 км от города Сеул-столицы Южной Кореи. Является крупнейшим узлом страны. В рейтинге 2021 года занял почетное четвертое место. Открыт в 2001 году. Выступает хабом для национальных авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines.
Наиболее известен своей инфраструктурой. Аэропорт имеет немало удобств. Есть площадки для гольфа, комнаты массажа, места для сна. Можно прогуляться по зимним садам и даже поиграть в казино. Сегодня Инчхон принимает более 80 авиакомпаний.
Международный аэропорт Нарита
Является еще одним аэродромом Японии. Расположен в городе Нарита префектуры Тиба. Большая часть пассажиров летают именно через него. Начали строить во второй половине ХХ века. Здесь функционируют Japan Airlines, All Nippon Airways, Nippon Cargo Airlines, а также лоукостеры Peach and Jetstar Japan.
Международный аэропорт Мюнхен
Потерял одну ступень и занял шестое место в этом году. Расположен в Верхней Баварии. Является хабом Air Dolomiti для авиакомпаний Condor, Lufthansa, Eurowings и многих других. Начал работать в 1992 году. По размерам является вторым в Германии. В 2019 году им воспользовались 49,7 миллионов пассажиров.
Аэропорт Цюрих
Расположен в пределах одноименного кантона, Швейцария. Является одним из самых загруженных аэродромов Центральной Европы. В то же время это главный транспортный узел компании Swiss International Air Lines. Имеет немало ресторанов и магазинов дьюти-фри. В аэропорту созданы все условия для комфортного ожидания рейсов. В этом году аэродром поднялся на 4 строчки в рейтинге и занял седьмое место.
Аэропорт Лондон-Хитроу
Иногда встречается название Хитроу. Является крупнейшим международным аэропортом Великобритании. В 2016 году им воспользовалось более 75 миллионов пассажиров. Отсюда можно добраться почти любого уголка планеты. Является штабом для многих британских компаний. В частности, это British Airways и Virgin Atlantic Airways. Преодолев четыре ступеньки кверху, Лондон-Хитроу занял 8-е место.
Международный аэропорт Кансай
Это частный узловой международный аэропорт в Японии. В этом году занял 9-е место. Имеет две взлетно-посадочные полосы длиной соответственно 4000 м и 3000 м. Открыт в 1994 году. Здесь оперируют десятки компаний. Это EgyptAir, Lufthansa, Korean Air. Имеет уникальный интерьер и немало удобств. На строительство потратили 15 миллиардов долларов США.
Международный аэропорт Гонг-Конга
Занимает 10-е место в рейтинге 2021 года. Потерял четыре ступеньки. Расположен на острове Чхеклапкок. Это хаб, через который можно добраться до Китая и других стран Азии. Проект этого строительства внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в истории.
В первую двадцатку также попали аэропорты Франкфурта, Стамбула и Копенгагена.
Напоминаем, что ранее выходил материал о лоукостерах, в котором рассказывается о том, каким они работают, сервисах поиска самых дешевых билетов и популярных направлениях.
Также есть материал о Таиланде, где можно прочитать о необычных достопримечательностях страны: от ландшафтных садов на вершинах гор до статуй лежащего Будды в столице.