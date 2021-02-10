От розового озера в Херсонской области до реабилитационного центра медведей на Закарпатье: Топ малоизвестных, но интересных мест Украины

Путешествуем по уникальным местам, где монастыри на скалах и где заботятся о медведях

Розовое озеро на Херсонщине Фото из открытых источников

Какая на самом деле Украина для туристов? Немало людей ответит, что интересная, живописная и неповторимая. Некоторые скажут, что здесь есть старинные крепости, как в Хмельницком, много особых мест и течет река Днепр.

Когда говорят о достопримечательностях страны, то обычно все думают об Одессе, Киеве или больших парках. На самом деле это не все. В Украине также есть таинственные локации, куда иногда не так просто попасть, но стоит. О Таракановском форте в Ровенской области, озерах розового цвета в Херсонской и интересных местах Закарпатской и Кировоградской областей читайте далее в нашем материале.

Таракановский форт

Он расположен недалеко от села Тараканов в Ровенской области. Когда-то его называли Дубенским. Это оборонительное укрепление, возведенное в XIX веке для защиты западных границ и железнодорожного пути Львов-Киев. Оно является идеальным местом для тех, кто обожает архитектуру и приключения.

Форт имеет форму ромба со сторонами около 240 метров и окружен глубоким рвом и мощными стенами. В центральной части вы можете увидеть двухэтажную казарму, к которой ведут четыре подземных хода. Периметр форта составлен из 105 казематов. Когда-то здесь был многочисленный гарнизон, который насчитывал до 800 человек и был оснащен дальнобойными пушками крупного калибра.

Таракановский форт в Ровенской области Фото из открытых источников

Сегодня форт похож на средневековое сооружение. Стены почти разрушены, кирпич изуродован, повсюду растет трава. Так и не скажешь, что когда-то постройка пережила Брусиловский прорыв, когда российская армия Юго-Западного фронта пробила оборону австрийских войск в 1916 году.

Местные легенды говорят, что здесь бродят призраки, а ночью слышны голоса и выстрелы. На просторах интернета также можно наткнуться на информацию о том, что в этой местности исчез целый отряд НКВД. Впрочем, сюда стоит поехать. Прежде всего, чтобы посмотреть на архитектуру, ведь есть большая вероятность, что вскоре она может исчезнуть.

Как попасть: доехать до г. Дубно Ровенской области, а оттуда маршруткой до ост. "Райбольница", пешком еще 2-3 км.

Стены Таракановского форта Фото из открытых источников

Лемурийское озеро

Оно расположено в с. Григоровка Чаплинского района на Херсонщине. Вода озера имеет розовый цвет, а также обогащена минералами, кислотами, солями - вы не сможете утонуть. На территории озера также есть артезианская вода, в которой можно обмыться.

Происхождение водоема имеет две версии. Рассказывают, что в 70-х здесь разбился советский военный самолет. На месте падения образовалось небольшое озеро. Оно начало наполняться водой розового цвета. По другой версии, это остатки доисторического Лемурийского моря.

Сегодня Лемурийское озеро принимает множество туристов, причем не только из Украины, но и Германии, Беларуси и Польши. Грязи из него используют для изготовления косметики в ЕС.

Как попасть: самый удобный вариант - доехать от г. Херсон автобусом или собственным авто.

Лемурийское озеро в с. Григоровка Херсонской области find-way.com.ua

Реабилитационный центр бурого медведя "Синевир"

Его история берет начало в 2011 году. Для создания выделили специальные средства. Сегодня площадь центра занимает 12 гектаров. Она ограждена забором под напряжением. Это памятник национального природного парка "Синевир".

Это место появилось из-за печальных обстоятельств: в последние годы количество случаев жестокого обращения с медведями выросло в разы. Некоторые цирки прибегали к пыткам, а также держали животных в плохих условиях. На фоне уменьшения популяции бурых медведей, которых насчитывается около 300, на базе парка открыли реабилитационный центр.

Ландафт реабилитационного центра в национальном парке "Синевир" Укринформ

В этой местности есть все для нормальной жизни медведей: искусственные озера, плантации черники, ежевики, малины. Некоторые самцы съедают в день более 20 кг продуктов. Рацион, климат и врачебный уход способствует быстрой реабилитации медведей. Вход на территорию стоит 25 грн для взрослых и 10 для студентов.

Как попасть: нужно ехать от с. Межгорье Закарпатской области в сторону озера Синевир, возле него будет указатель направления к центру реабилитации, отсюда пешком еще 150 метров.

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Медведи реабилитационный центр " Синевир" Фото из открытых источников

Лядовский скальный монастырь

Он расположен в с. Лядово Винницкой области и возвышается на скальной террасе высотой в 90 метров над Днестром. Это памятник национального значения. По преданию, его основал Антоний Печерский, когда возвращался с Афона и из Царьграда в Киев. Он проповедовал христианство среди местных жителей, но затем покинул монастырь. В память о нем в монастыре есть "Антониевый источник".

В советские времена это место взорвали. Впоследствии монахи восстановили святыню. Здесь есть несколько действительно интересных достопримечательностей. Одна из них – почитаемая икона XVII века "Усекновения честной главы Крестителя Господня Иоанна". Она считается чудотворной. С ней также связана интересная история: в феврале 2017 года ее похитили, но впоследствии нашли рядом с монастырем. На ней было несколько золотых изделий, которые обычно оставляют как знак благодарности за исцеление.

Лядовский скальный монастырь В С. Лядово Винницкой области Фото из открытых источников

Кроме того, на территории вы сможете увидеть пещерную церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также колокольню, могилы монахов, источники целебной воды. Попасть сюда можно автобусом из Винницы, курсирующим в с. Лядово. Из столицы ездит автобус Киев – Могилев-Подольский.

Как выглядит монастырь у подножия скал Фото из открытых источников

Протятые камни

Это геологическая достопримечательность в виде скал, которая расположена в полутора часах пешего хода от перевала Немчич в Покутско-Буковинских Карпатах. Некоторые скалы пронизаны отверстиями и ходами, поэтому их называют "протятими". Самая высокая имеет длину в 40 метров и называется Соколиным Глазом. У подножия скал расположена небольшая трехкамерная пещера, к которой ведут отверстия.

Неподалеку от этого места есть еще несколько скальных массивов. По легенде, Протятые камни возникли еще в древности. Говорят, что городские жители не могли спуститься с гор в долину, а потому нашли необычный выход: они нагревали в котлах воду и выливали ее на скалы. Как результат, через некоторое время образовывались "протятые" проходы. Чтобы попасть сюда, нужно ехать в с. Подзахаричи Черновицкой области.

Протятые камни в Карпатах Фото из открытых источников

Черный лес

Он расположен на территории Кировоградщины, его площадь более 26 гектаров. Здесь преимущественно дубовые и грабовые леса. Кроме того, вы сможете увидеть березы, ольховые деревья, ивы и осоки. Все выглядит очень красиво. На этой территории также растут реликтовые деревья.

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Некоторые участки леса - сплошная растительность. Здесь можно увидеть зайцев, диких кабанов и лис. Есть и уникальное сфагновое болото "Черный лес", которое покрыто особым видом торфяного мха, хвощами, папоротником и тому подобное. Предполагают, что здесь когда-то было озеро, со временем превратившееся в болото. В этой местности есть несколько других водоемов. Во время войн здесь прятались партизаны. Попасть сюда можно по автостраде Киев-Днепр.

Болото "Черный лес" в Кировоградской области Фото из открытых источников

Это лишь несколько малоизвестных мест нашей страны. Мы не вспомнили о Долине крокусов в Колочаве, пещерном монастыре во Львовской области и еще некоторых локациях.

Напоминаем, что мы писали о каньонах Украины, где туристы могут увидеть живописные скалы и самую большую пещеру в Украине, а также много других интересных мест.

Также у нас есть материал о городе Кропивницкий, где мы рассказали о дендропарке, в котором 500 000 тюльпанов, и музее-заповеднике талантливого драматурга и деятеля И. Карпенко-Карого.