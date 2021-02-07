От плохого самочувствия до смерти: Какие побочные эффекты вызывает прививка от COVID-19 и готовы ли вакцинироваться украинцы

Вакцина Фото из открытых источников

Большинство украинцев не готово вакцинироваться от коронавируса

В мире проводится кампания по вакцинации от COVID-19. И хотя препарат Pfizer имеет большое количество побочных эффектов, прививки не прекращают. Не приводят пока и данные по эффективности таких мер.

Рассказываем далее, какие проблемы возникли в разных странах при использовании вакцины Pfizer и что думают о будущей прививке украинцы.

Эффективность и темпы вакцинации в мире

Во многих странах уже продолжается вакцинация препаратом Pfizer от коронавируса, однако о ее результатах говорить еще рано. Некоторые компании продолжают поиски эффективной вакцины.

К примеру, Всемирная организация здравоохранения не может официально заявить, что вакцинация позволяет уменьшить риск передачи коронавируса, поскольку не владеет такой информацией.

"Из-за этого и отсутствия доказательств того, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции, SAGE пока не рекомендует вакцинацию COVID-19 для путешествующих", - сообщили в стратегической консультативной группе экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE).

Причиной такого недоверия экспертов к вакцине является отсутствие информации о безопасности. При этом в SAGE добавили, что путешественников, которые все-таки попадают в группу риска, стоит вакцинировать в первую очередь.

Вакцины, которые сейчас используются в Европе, дают немало побочных эффектов. Да и этих препаратов на всех не хватает. В конце января стало известно, что ряд стран Европейского Союза прекратит вакцинацию населения от коронавируса из-за нехватки препаратов. Временно приостановят делать прививки в Испании и Чехии.

Так, чтобы минимизировать дефицит препарата, в Италии разрабатывают собственную вакцину – ожидается, что она будет доступна в сентябре 2021 года. Препаратом могут быть привиты несколько миллионов человек.

А в ВОЗ призвали развитые страны замедлить существующие кампании по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19, чтобы препарата хватило всем странам.

О неровном распределении вакцин от коронавируса свидетельствуют и данные международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В организации подчеркнули, что 50 самых бедных стран мира получили 0,1% от общего количества доз вакцин против COVID-19. Тогда как 50 самых богатых стран получили 70% препарата.

Федерация намерена запустить план поддержки вакцинации от коронавируса 500 миллионов жителей бедных стран.

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Какие проблемы возникли после прививок от коронавируса

В европейских странах прививки начали делать в последние дни 2020 года, в некоторых – в первые дни текущего года. Используют вакцины Moderna и Pfizer. Но вскоре начали сообщать о побочном действии вакцины - от плохого самочувствия и повторного инфицирования коронавирусом до летальных случаев.

В Норвегии предположительно после вакцинации умерло 29 человек. О первых двух летальных исходах стало известно 5 января.

Жители ряда домов для людей преклонного возраста получили вакцину Comirnaty (BioNTech/Pfizer), через несколько дней два человека умерло. При этом норвежские медики не исключали и дальнейшие летальные исходы.

По состоянию на 15 января число смертей возросло до 29-ти. Норвежское агентство по лекарственным средствам (NoMA) заявило, что все смерти связаны именно с вакциной от Pfizer, поскольку к пятнице, 15 января, другие вакцины в стране были недоступны. В NoMA уточнили, что у всех умерших после прививки были серьезные основные заболевания, а их минимальный возраст составлял 75 лет.

В Pfizer заявили, что вместе с норвежским регулятором изучают причину смертей, добавив, что "количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям".

В Нидерландах за 9 дней проведения прививок вакциной Pfizer обнаружили около 100 случаев побочных эффектов. По данным директора нидерландского центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант, в двух случаях речь шла о тяжелой аллергической реакции - сыпи и опухоли вокруг глаз.

Аллергическая реакция - это редкий побочный эффект, который ранее уже фиксировали в других странах, впервые - в Великобритании. Из-за этого побочного эффекта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало следить за людьми в течение 15 минут после инъекции.

В остальных случаях жители Нидерландов жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и усталость. При этом по данным специалистов, побочные эффекты естественны при вакцинации, так как после нее активируется иммунная система.

В Литве у 79 медиков подтвердили коронавирус несмотря на вакцинацию. Однако доподлинно не известно, что стало причиной болезни. По словам профессора инфекционного отделения клиники Лигиты Янчорене, медперсонал был болен до вакцинации.

"Это не связано с вакцинацией, возможно, людей привили, когда они уже были носителями вируса. Если взглянуть на исследования, которые представлены при регистрации вакцины, там четко сказано, что после первой дозы через 12 дней опасность заражения снижается где-то на 20%", - сказала профессорша.

В то же время она напомнила, что иммунитет к болезни появляется только через неделю после второй прививки, заметив, что после первой прививки все равно можно болеть бессимптомно.

В Мексике в начале января 32-летняя медицинская работница попала в реанимацию после проведения ей прививки от коронавируса.

После прививки препаратом Pfizer-BioNTech у женщины начались судороги, после чего ей стало трудно дышать, а на теле появились высыпания. По данным Министерства здравоохранения Мексики, предварительный диагноз — энцефаломиелит (опасное поражение спинного и головного мозга, при котором иммунитет человека вырабатывает белки против собственной нервной ткани).

В ведомстве добавили, что пострадавшая оказалась склонной к аллергическим реакциям, ведь во время клинических испытаний не было данных о том, что у людей может развиваться воспаление мозга после применения вакцины.

В Израиле по меньшей мере у 13 человек произошел лицевой паралич после того, как они получили вакцину от коронавируса компании Pfizer. В Министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что инцидентов может быть больше. Несмотря на это, причин отказываться от следующего этапа вакцинации чиновники не видят.

В США через несколько часов после получения прививки вакциной от коронавируса умер мужчина. В связи с этим было начато расследование. Какой именно вакциной привили мужчину, не уточнили.

В испанском городе Лагартера 78 жителей дома престарелых заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer. Как отмечается, жителям ввели первую дозу вакцины 13 января. Через некоторое время у десяти человек появились первые симптомы болезни, однако их приняли за побочные эффекты от препарата. Когда же количество инфицированных начало стремительно расти, их изолировали в их комнатах.

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Кому не советуют делать прививки

Несмотря на кампанию по вакцинации, некоторым категориям людей все же не рекомендуют проходить эту процедуру.

Так, в ВОЗ выразили опасения относительно прививки мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer от COVID-19 беременным.

"Несмотря на то, что беременность повышает риск серьезного заболевания COVID-19, использование этой вакцины беременным сейчас не рекомендуется, за исключением случаев, когда они имеют риск высокого воздействия (например, медицинские работники)", – сообщили в организации.

Причиной такой оговорки является недостаточное количество информации о безопасности таких вакцин.

А в Италии Национальный регулятор не рекомендует прививать вакциной от коронавируса британской компании AstraZeneca людей старше 55 лет. Препарат рекомендован людям в возрасте от 18 до 55 лет. Данная позиция аргументирована тем, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о влиянии своей вакцины на пожилых.

Что думают украинцы о предстоящей вакцинации

А тем временем в Украине граждане скептически относятся к предстоящей вакцинации. Результаты опроса, проведенного Харьковским институтом социальных исследований в декабре, свидетельствует, что делать прививки готовы 40% украинцев. При этом, тех, кто не готов, больше — их 47%, еще 13% украинцев в то время не определились.

При этом большинство опрошенных (63%) считало, что вакцинация от коронавируса нужна всем, потому что вырабатывает коллективный иммунитет и поможет преодолеть пандемию коронавируса, в которой 86% украинцев видит "реальную угрозу".

По мнению социологов, уровень готовности украинцев к вакцинации может быть связан как с боязнью того, что вакцина будет дорого стоить (51% не готовы за нее платить), так и с ее действием (50% опасаются возможных побочных эффектов, 43% — опасности из-за скорости разработки, 22% — несоблюдения условий хранения и перевозки). При этом лишь 10% украинцев опасаются прививки из-за конспирологии — считают, что под вакцинированием может быть скрыта "чипизация" населения.

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К слову, вакцинация от коронавируса в Украине, вероятно, начнется 15 февраля, однако до сих пор страна не получила препаратов для прививки.