Вонзающие свет во тьму: Топ-8 маяков Украины и почему их стоит посетить

От самого большого маяка Украины до стоящего посреди поля

Джарылгачский маяк на о. Джарылгач в Херсонской области Фото из открытых источников

Маяк - навигационное сооружение в виде башни с мощным источником света, указывающее путь кораблям. Но большинство моряков вряд ли бы согласились с таким простым и черствым определением. Для них это нечто большее - символ надежды или спасения, свидетельство того, что вскоре они непременно вернутся в родной порт.

Видимо, поэтому маяки часто описывали и описывают в стихах, о них слагают легенды, изображают на своих картинах художники. Более того, с течением времени они стали настоящими туристическими объектами, которые привлекают сотни туристов своим внешним видом и историей. В том числе и в Украине.

Итак, какие маяки стоит посетить в нашем государстве, действительно ли их можно увидеть только в море и как связаны Париж и Одесса, читайте далее в нашем материале.

Общая справка

Маяк, как уже упоминалось, имеет вид капитального сооружения башенного типа и предназначен для обозначения опасных мест, проходов для судов. Их строят обычно так, чтобы они визуально выделялись на фоне окружающей местности, оснащают сильным источником света и, как правило, обеспечивают оптическими средствами для усиления светового сигнала, чтобы были хорошо заметны и в ночное время. Соответственно есть несколько типов таких объектов за местом расположения и функционалом - береговые и морские (или плавучие), познавательные и створные.

Строились маяки с древнейших времен - самым известным из таких сооружений в истории есть одно из чудес света - Александрийский маяк, возведенный в 3 веке до н. е.

Александрийский маяк, он же Фаросский Пикабу

Первый речной плавучий маяк появился в 1729 году в устье Темзы, а через 60 лет - в Северном море - первый морской плавучий маяк. Вообще же строительство маяков шло очень медленно, и во всем мире на начало 19 века их было не более ста. Так, на территории Украины первое такое сооружение появилось в 1867 года в Одессе.

Сейчас в нашей стране есть более 60 маяков. В основном они расположены на берегах Керченского пролива, а также Черного и Азовского морей. Впрочем, открытыми для туристов без ограничений являются только четыре из них: Воронцовский маяк в Одессе, Сиверс Передний маяк в Николаеве, Генический маяк и Станислав-Аджигольский Задний маяк в Херсонской области.

К слову, также в Украине есть маяк, который стоит в нетрадиционном месте - посреди поля.

Хабловский Задний маяк

Расположен между селами Лупарево и Александровка, на границе Херсонской и Николаевской областей и является именно тем уникальным маяком, который стоит посреди поля.

Его построили в начале ХХ в. Дальность видимости огня - более 30 км. Имеет черно-белые цвета.

Так как вокруг степи, здесь можно делать впечатляющие фотографии в Instagram на фоне редких трав.

Хабловский задний маяк ночью Фото из открытых источников

Станислав-Аджигольский Задний маяк

Это самый высокий маяк Украины. Имеет высоту 64 метра. Расположен недалеко от села Рыбальче в Херсонской области. Построен по проекту советского ученого В. Г. Шухова в 1911 году.

Маяк можно увидеть посреди Днепровского лимана. Он имеет уникальную гиперболоидную форму. Конструкция представлена в форме ажурной круглой металлической башни темно-красного цвета. Сейчас источником питания маяка являются солнечные панели, которые установили недавно. Он указывает дорогу судам, направляющимся в Херсон. Дальность видимости огня - 25 км.

Посетить его можно в четверг и субботу с 11:00 до 13:00. Детям до 12 лет вход запрещен. Есть несколько вариантов того, как сюда попасть:

Связаться с смотрителем маяка;

Экскурсия в группе от 650 грн;

Баркас от туристического комплекса "Забарино" за 100 грн.

Воронцовский маяк

Является самым известным в Украине. В 2020 году получил статус туристического объекта. Расположен в Одесском порту на Черном море.

Это тот самый первый маяк заложенный в Украине в 1827 году во времена российского генерал-губернатора г. Воронцова. В его честь сооружение так и назвали. В 1867 году маяк оборудовали электрическими лампами. Раньше такого не было. Он стал первым в Украине и Российской империи и четвертым в мире электрическим маяком в мире.

В 1888 провели реконструкцию. Маяк имел форму 17-метровой чугунной башни. Осветительный аппарат привезли из Парижа. Также было помещение для сторожей. Осенью 1941 года маяк взорвали советские войска. Восстановили в 1954 г. Теперь это белая башня высотой 26 м с красным фонарем. Маяк видно за 15 морских миль или 24 км.

Экскурсии сюда проводят регулярно в выходные дни. Цена обычно от 250 грн. Если у вас есть компания друзей, то можно самим оформить пропуски. Стоимость экскурсии будет меньше 200 грн.

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Воронцовский маяк в Одессе Фото из открытых источников

Сиверсов Передний и Задний маяки

Расположены на Сиверсовой косе в Николаевской области. Расстояние между ними - 2778 метров. Раньше они были деревянными башнями с фонарями. Служили ориентиром для судов, проходивших участок реки Буг. В 1866 г. Передний маяк перестроили в белую каменную четырехгранную башню.

С конца ХІХ века характер огней тоже изменился. На Переднем цвет сменили с красного на белый. После Второй мировой войны оба маяка перестроили снова. В 1967 Передний снова стал светить красным. Задний указывает путь белым светом.

Сейчас они обеспечивают плавание между коленами Бугско-Днепровско-Лиманского канала.

На первый – можно попасть внутрь. Экскурсии проводит смотритель маяка в субботу и воскресенье. Ранее стоимость была от 80 грн.

Северский передний маяк на косе Сіверсовій Фото из открытых источников

Джарылгачский маяк

Является одним из самых важных в Черном море. Расположен на острове Джарылгач в Херсонской области. Сюда можно попасть из города Скадовск.

Маяк имеет статус культурной достопримечательности. Его высота - 24,4 метра. Техническое оснащение и каркас для него произвели в Париже. Маяк строили на рубеже ХІХ и ХХ веков. Его видно даже из Крыма.

Сооружение является визитной карточкой Скадовска. Он изображен даже на гербе города. Кроме того, сам остров уникален. Здесь водятся олени, муфлоны. С берегов можно увидеть дельфинов и даже морских свинок. Есть немало краснокнижных птиц. Во время миграционных сезонов можно наблюдать за целыми стаями.

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Джарылгачский маяк Фото из открытых источников

Генический маяк

Недавно также открыт для туристов. Расположен в Геническе Херсонской области, на берегу Утлюкского лимана Азовского моря.

Маяк начали строить в 1874 году. Возводили 5 лет. Впервые он начал выполнять свои функции и светить лишь в 1883 г. после русско-турецкой войны.

Во время Второй мировой войны был сильно поврежден. Сооружение отремонтировали лишь в 1961 году. Сейчас это двухэтажный дом с башней. Имеет высоту 25,4 метров. Фонари красного и белого цвета.

Открыт для посещения в четверг и субботу с 11:00 до 13:00. Стоимость стоит уточнять у смотрителя маяка.

Генический маяк Фото из открытых источников

Маяк Бирючий

Расположен на острове Бирючий Херсонской области. Был построен в 1878 году французскими инженерами. Первая конструкция имела высоту 24,7 метра. Видимость на море была небольшой – 8,3 морских мили. Маяк взорвали румынские войска во время Второй мировой войны.

Отстроили сооружение лишь в 1957 году. Теперь оно имеет высоту 30 метров. Питание было от дизельного двигателя. Чуть позже провели модернизацию. Сейчас он светит на расстояние до 28 км.

Стоит помнить, что остров Бирючий – часть Азово-Сивашского национального заповедника. Здесь водятся лани, благородные олени, дикие лошади. Можно увидеть разных птиц: фазанов, лебедей и тому подобное. Чтобы попасть на остров, нужен пропуск.

Маяк Бирючий в Херсонской области Фото из открытых источников

Тендровский маяк

Является одним из древнейших маяков Черноморского побережья. Его построили в 1827 году на берегу Тендровской косы Херсонской области. Ее очень сильно подмывало со стороны моря. Из-за этого маяк постоянно подкрепляли камнями и бунами.

В ХХ веке провели капитальные работы. Также установили новое современное оборудование. Маяк был в центре боев за Тендровскую косу во время Второй мировой войны.

К сожалению, сегодня на маяк не попасть, но коса, на которой он стоит тоже интересна: здесь обитает популяция диких лошадей, а также гнездятся птицы.

Сюда можно попасть катером из Очакова Николаевской области, а также поселков Железный Порт, Лазурное Херсонской области.

Тендровский маяк Фото из открытых источников

Это далеко не весь список маяков, которые можно увидеть на территории Украины. Они есть в Бердянске, Черноморске и тому подобное. Каждый маяк имеет свою особую и неповторимую историю, а потому однозначно стоит вашего внимания хотя бы на день.

Напоминаем, что ранее выходил материал о речном туризме в Украине, где можно прочитать о круизах по Днепру, ценах таких путешествий и ситуации с водными путешествиями в нашей стране.

Также есть материал о Херсонской области, в котором подробнее рассказывается о достопримечательностях региона: пустыне Алешковские пески, розовых озерх и многом другом.