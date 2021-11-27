От номера в отеле или хостеле до аренды квартир: Сколько будет стоить жилье в украинских городах на Новый год

Киев, Хмельницкий, Львов, Винница, Днепр и не только

Фото из открытых источников

В некоторых уголках Украин выпал первый снег. А это значит, что новогодние праздники близко. Кто-то для отдыха уже забронировал отель в Карпатах, а другие - приобрели билеты на самолет в теплые края. Но, наверное, есть и те, кто планируют праздновать в Украине.

И определенная часть людей отправятся встречать Новый год в другие города. Это предполагает аренду жилья и прогулку в разных регионах. Чтобы вы знали, сколько приготовить денег на праздники и что смотреть в каждом уголке страны, мы создали особую подборку. Обо всем читайте дальше.

Киев

В столице Украины в ночь на 31.12.2021 01.01.2022 жилье для одного человека будет стоить немало. Номера в отелях по цене в 500-700 грн за сутки доступны только в отдаленных районах города. Это около 11-15 километров от центра.

В целом на рынке ситуация следующая:

Отели с завтраком – 1300-2500 грн;

– 1300-2500 грн; Хостелы – 100-150 грн, но если здание меньше 1 км от центра, то 160-300 грн;

– 100-150 грн, но если здание меньше 1 км от центра, то 160-300 грн; Апартаменты / квартиры – в радиусе 3 км от центра цены начинаются от 2050 и могут достигать 20000 грн. На окраинах квартиры доступны в ценовом диапазоне 1400-2000 грн.

В то же время если искать жилье на сервисе air. bnb, то можно найти варианты за 1000-3000 евро. Много предложений в пределах 15-30 евро.

Жилье в Киеве Скриншот ZIK

Куда пойти на Новый год. В столице обычно празднуют масштабно. Ежегодно есть несколько основных локаций, которые стоит посетить и жителям Киева, и его гостям:

Софийская площадь - именно здесь вы увидите главную елку Украины;

Подол - стоит спуститься по Андреевскому спуску в этот исторический регион. В прошлом году здесь была еще одна елка. Также будет возможность попасть на колесо обозрения, покататься на аттракционах и попробовать немало горячих напитков.

Зимняя страна на ВДНХ – начнет работать 11 декабря этого года. Здесь будут елки, фотозоны и много другого.

А еще в период новогодних праздников стоит пройтись по Аллее художников и посетить городок зимних развлечений.

Зимняя страна на ВДНХ Фото из открытых источников

Львов

В новогоднюю ночь в городе Льва будет дешевле остаться в апартаментах. Сутки в отеле будут стоить в пределах 1100-7614 грн для одного человека. Средняя цена – 2100-3500 грн. Также есть другие варианты:

Хостелы – 150-900 грн;

– 150-900 грн; Апартаменты / квартиры - от 2700 до 20000 грн.

Стоит отметить, что на разных платформах вполне реально найти жилье стоимостью до 100 евро. Это могут быть как и квартиры, так и мини-отели.

Апартаменты и квартиры во Львове Скриншот ZIK

Где праздновать. На этой неделе Львов должен выйти из красной карантинной зоны. Но даже несмотря на это, многие отели уже забронированы. А в самом городе стартовал конкурс на лучшее оформление врат, витрин и балконов к новогодним и рождественским праздникам.

Львовский городской совет еще не делал официальных анонсов. Впрочем, можно предположить, что в этом году новогодние праздники будут тоже встречать на традиционных локациях. Поэтому стоит пойти в такие места:

Площадь Рынок - именно здесь проходит рождественская ярмарка. Также будет возможность приобрести горячие напитки, сувениры и попробовать местные блюда.

Оперный театр - возле него устанавливают главную елку города.

Гулять на праздники можно по всему Львову. Даже во времена пандемии здесь всегда царит особая атмосфера – немало усилий для этого прикладывают местные.

Львовская новогодняя елка 2018-2019 г. Фото из открытых источников

Одесса

Пока в городе достаточно вариантов жилья, чтобы провести новогоднюю ночь. Сейчас на Booking.com есть 141 предложение только отелей. Цены на жилье в Одессе выглядят следующим образом:

Отели - в среднем от 500 до 1600 грн, за цену от 1000 грн есть немало предложений с завтраком;

- в среднем от 500 до 1600 грн, за цену от 1000 грн есть немало предложений с завтраком; Хостелы - от 120 до 560 грн;

- от 120 до 560 грн; Апартаменты / квартиры – в отдаленных районах сегодня ценовой диапазон 400-1100 грн. Ближе к центру придется платить в среднем от 1500 до 3500 грн. Самое дорогое предложение – 24 640 грн.

– в отдаленных районах сегодня ценовой диапазон 400-1100 грн. Ближе к центру придется платить в среднем от 1500 до 3500 грн. Самое дорогое предложение – 24 640 грн. Гостевые дома - 450-1250 грн.

- 450-1250 грн. Виллы - от 2228 до 37 800.

Похожая ситуация на других сервисах для поиска жилья тоже.

Цены на жилье в Одессе Скриншот ZIK

Где праздновать. В Одессе будет несколько локаций, чтобы встретить Новый год. Большинство из них сосредоточено в центре:

Улица Дерибасовская - можно рассматривать декорации или зайти поужинать в любом из десятков ресторанов.

Приморский бульвар – в его начале обычно устанавливают городскую елку.

Елка в Одессе 2021 ZIK

Какими будут цены в других городах Украины

Харьков. Цены на отели в новогоднюю ночь стартуют от 350 грн. В среднем нужно 400-1100 грн, чтобы снять номер недалеко от центра. Другие варианты - это:

Хостелы – 140-600 грн;

– 140-600 грн; Гостевые дома – 500-805 грн;

– 500-805 грн; Апартаменты / квартиры - от 800 грн до 25 000 грн.

Елку в городе уже установили на площади Свободы. Ее планируют торжественные открытия 19 декабря - как и обычно. Если планируете праздновать в Харькове, то стоит обязательно пройтись по улице Сумской.

Аренда жилья в Харькове Скриншот ZIK

Днепр. Ночь в отеле обойдется от 500 грн до 7000 грн. Без проблем можно будет найти жилье до 1000 грн. Также есть такие предложения:

Хостелы - 100-170 грн.

- 100-170 грн. Гостевые дома - 1000 грн.

- 1000 грн. Апартаменты / квартиры - от 1300 до 4000 грн и более.

Елку вы сможете увидеть на площади Героев Майдана. На новогоднюю ночь также стоит посетить парк Глобы.

Новогодняя елка в Днепре Фото из открытых источников

Хмельницкий. Номер в отеле с завтраком обойдется в пределах 450-1300 грн. Также гостям города предлагают:

Хостелы – 150-380 грн;

– 150-380 грн; Апартаменты / квартиры - от 1500 до 4000 грн.

В городе уже постепенно монтируют елку на площадке возле кинотеатра им. Т. Шевченко. Обычно в новогоднюю ночь также открывают свои двери немало ресторанов и клубов.

Хостел в городе Фото из открытых источников

Винница. В городе предлагают номера в отеле с включенным завтраком до 1000 грн. Ситуация с другими видами жилья следующая:

Хостелы - 200-300 грн.

- 200-300 грн. Апартаменты / квартиры – от 700 до 10 000 грн. Лучшие варианты в ценовом диапазоне 2000-2500 грн.

Елку должны установить в Центральном парке до 13 декабря. Также власти планируют установить горки и аттракционы.

Сколько стоит жилье в Виннице Скриншот ZIK

Запорожье. Цены в отелях в новогоднюю ночь стартуют от 800 грн. Если заплатить около 1300-1500 грн, то вы получите завтрак тоже. Также вы можете остановиться в:

Хостелы - 200-300 грн;

- 200-300 грн; Апартаменты / квартиры – от 700 грн до 10 000 грн. За 1000-1500 грн можно арендовать квартиру в центре с евроремонтом.

Традиционно Новый год здесь встречают у елки на площади Маяковского.

Зима в Запорожье Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о рождественских ярмарках Европы, в котором рассказывается о том, что там можно попробовать, когда они открываются и многом другом.

Также есть материал о Вроцлаве, где можно прочитать о лучших достопримечательностях от берегов реки Одры до Старого города.