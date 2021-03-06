От мультфильмов до боевиков: Топ самых ожидаемых кинопремьер марта

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Март принесет немало интересных фильмов

Первый месяц весны подарит не только более теплые дни, но и немало хороших поводов отдохнуть. Одним из них может стать премьера фильма – в марте их будет немало.

О киноновинках рассказываем подробнее.

"Опасный элемент"

Биографический фильм о Марии Кюри – ее страстные отношения, научные открытия и их последствия для нее самой и всего мира. Исследуя радиоактивность, Мария и ее муж Пьер Кюри навсегда трансформировали науку, их гениальные открытия изменили ход истории.

В главных ролях: Розамунд Пайк, Кори Джонсон, Сэм Райли, Анейрин Барнард, Аня Тейлор-Джой

Начало проката: 25 февраля

"Почетная миссия. Герои навсегда"

"Почетная миссия: герои навсегда" – это история Hurricane Squadron 303, группы отважных пилотов, которые сражались в небе над Англией во время Второй мировой войны, не только для того, чтобы уберечь Великобританию от нацистов, но и для сохранения самой идеи своей страны.

В главных ролях: Иван Реон, Майло Гибсон, Стефани Мартини, Рафаэль Деспрез

Дата выхода: 25 февраля

"Том и Джерри"

Парочка любимых мультяшных врагов возвращается на большие экраны в анимации "Том и Джерри" от режиссера Тима Стори. Когда Джерри переезжает в самый дорогой отель Нью-Йорка накануне "свадьбы века", свадебная распорядительница вынуждена нанять Тома, чтобы избавиться от мыши. Однако, война между этими двумя грозит уничтожением ее карьеры, свадьбы и, возможно, самого отеля. Но вскоре встает еще большая проблема: дьявольски амбициозный коллега планирует заговор против них троих.

В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кен Жонг

Начало показов: 25 февраля

"Рая и последний дракон"

Анимационная и семейная лента рассказывает о приключениях о воительнице Рае. Когда-то давно в фантастическом мире под названием Кумандра люди и драконы жили вместе в согласии. Но когда зловещие чудовища, известные как Друни, начали угрожать жителям, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество.

500 лет спустя монстры вернулись, и одинокая воительница Рая должна отыскать последнего дракона, чтобы остановить Друнов навсегда. Однако во время путешествия она узнает, что для того, чтобы спасти мир, магии драконов мало. Нужно еще и доверие.

Дата выхода: 4 марта

"Фантазеры"

Простой работяга Серджо и бывшая певица Сабрина любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что материально зависимы от своих партнеров. Все меняется, когда коллеги Серджо всерьез заставляют его поверить, что он выиграл в лотерею 3 миллиона евро. Убежденный в том, что разбогател, Серджо решает отказаться от старой жизни и, наконец, воссоединиться с Сабриной.

В главных ролях: Серджо Кастеллитто, Сабрина Фэрилли, Антонио Катания

Дата выхода: 4 марта

"Мьюзик"

Зу после очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти свое место в мире, узнает, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу абсолютно не готова к новой для себя роли, и первое время кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем? Ответ – в 10 музыкальных клипах Sia, написанных специально для этой истории.

В главных ролях: Кейт Хадсон, Лесли Одом мл., Мэдди Зиглер, Гектор Элизондо, Мэри Кей Плейс, Брэндон Су Ху, Тиг Нотаро, Бен Шварц, Джульетт Льюис, Парвеш Шина

Дата выхода: 4 марта

"Мой год в Нью-Йорке"

Нью-Йорк 90-х, в нем бурлит жизнь, он как магнит притягивает молодых и талантливых. Юной Джоанн выпадает удача – она устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке – большой Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь.

В главных ролях: Маргарет Куэлли, Сигурни Уивер, Дуглас Бут, Шана Керслейк, Брайан Ф. О'Бирн

Дата выхода: 4 марта

"Boss Level: спасти бывшую"

Отставной спецназовец Рон Палвер (Фрэнк Грилло) с непростой личной жизнью и убийственным чувством юмора застрял во временной петле в самый неудачный момент жизни – в день собственной смерти. Но когда он узнает, что туда его отправил могучий Вентор (Мел Гибсон) – босс его бывшей возлюбленной Джеммы (Наоми Уоттс), и самое главное – что любовь всей его жизни все еще можно спасти, – герой использует все свои "150+" шансов, чтобы исправить ситуацию раз и навсегда. Но ведь дойти до уровня босса – не самая легкая задача!

В главных ролях: Фрэнк Грилло, Мел Гибсон, Наоми Уоттс, Рио Грилло, Кен Жонг, Шон Маккинни, Аннабелль Уоллис, Мишель Йео, Уилл Сассо, Селина Ло

Дата выхода: 4 марта

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"Трафик"

Наркоторговец организовывает операцию по контрабанде фентанила между Канадой и США, архитектор, выздоравливающий от оксиконтиновой зависимости, ищет правду о причастности своего сына к наркомиру, а университетский профессор борется с неожиданными откровениями о своем работодателе – влиятельной фармацевтической компании, выводящей на рынок новое "не вызывающее привыкания" обезболивающее.

В главных ролях: Гари Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли, Грег Кінніер, Мишель Родригес, Скотт Мескада, Индира Варма, Лили-Роуз Депп.

Дата выхода: 11 марта

"Дать дуба в округе Юба"

Неприметная и тихая Сью Баттонс мечтает о крупицах внимания и уважения, но не получает их ни на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. Словно услышанная Вселенной, женщина вмиг оказывается в лучах славы. Благо сестра работает на телевидении. Вот только "скелет в шкафу" Сью поднимает на уши криминальную банду округа, в придачу к любознательным копам. Но раз вкусив интерес к своей персоне и почувствовав собственную значимость, Сью уже не может остановиться. Дальнейшая череда недоразумений и идиотических поступков рождает эффект домино, который не щадит никого.

В главных ролях: Мила Кунис, Эллисон Дженни, Джульетт Льюис, Эллен Баркин, Джимми Симпсон, Аквафина, Мэттью Модайн, Крис Лоуэлл, Клифтон Коллинз мл., Самира Уайли

Дата выхода: 11 марта

"Друзья навсегда"

Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, человек принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается гораздо больше, чем можно было представить.

В главных ролях: Дакота Джонсон, Джейсон Сигел, Изабелла Кай Райс, Виолет Макгроу, Кейси Аффлек, Джон Макконнелл, Джеронимо Спинкс.

Дата выхода: 11 марта

"В стране фей"

Чтобы снова сделать свою маму счастливой, Эмили изо всех сил старается быть идеальным ребенком. Когда Эмили находит таинственный сундук, она попадает в волшебный мир, где встречает самых фантастических существ. Но, поцарапав поверхность, она узнает ужасную правду – земля умирает, и единственный, кто может ее спасти, – Эмили. Но для этого ей приходится столкнуться со своим худшим страхом.

Дата выхода: 18 марта

"Пончары. Глобальное закругление"

Пончары – милые, забавные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двоих из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары – музейные экспонаты рядом с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории, и для этого они проедутся по всем эпохам. Им все в новинку и все нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры... А значит, впереди закругленные приключения!

Дата выхода: 18 марта

"Код: железная кора"

Во время Холодной войны британский бизнесмен и шпион Гревилл Винн сотрудничал с советским информатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковским, чтобы положить конец Карибскому кризису.

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рейчел Броснахен, Джесси Бакли, Владимир Чуприков, Джеймс Шофилд, Фред Хейг, Эмма Пензина.

Дата выхода: 18 марта

"Антон и красная химера"

События фильма разворачиваются на юге Украины в 1920 году. Начало экспроприации и большого террора Украины большевиками перед первой волной голодомора. Двое маленьких мальчиков Антон и Яша невольно становятся свидетелями крупных исторических событий – вооруженного восстания крестьян против большевиков. События вокруг себя они воспринимают как интересную игру, и их дружбу не смогут разрушить ни красная химера русской революции, ни все кровавое ХХ века.

В главных ролях: Себастьян Антон, Владимир Левицкий, Наталья Рюмина, Никита Шланчак, Симсон Баббел, Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис.

Дата выхода: 18 марта

"Беги, Прячься, Бей"

17-летняя Зои оказывается в школе, захваченной школьниками-террористами, которые заставляют заложников вести онлайн-трансляцию того, что происходит. Зои использует свой ум и навыки выживания, чтобы бороться за свою жизнь и жизнь своих одноклассников против группы школьных стрелков, которые все транслируют в прямом эфире. Вопреки принятому протоколу, девушка решает дать жесткий отпор террористам и сделать все, чтобы запомнили ее, а не школьных стрелков.

В главных ролях: Изабель Мэй, Томас Джейн, Рада Митчелл, Эли Браун, Олли Шолотан, Трит Уильямс, Барбара Кремптон, Сайрус Арнольд.

Дата выхода: 11 марта

"Годзилла против Конга"

Человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация "Монарх", отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме "Монарха", есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.

В главных ролях: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон, Лэнс Реддик, Кайл Чандлер, Дэмиан Бичир

Дата выхода: 24 марта

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"Ганзель, Гретель и Агентство магии"

Гретель – один из лучших агентов сверхсекретного отдела магической безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века – загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело осложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель – известный мошенник, который бросает тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его выходки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могучей Ведьме.

Дата выхода: 25 марта

"Что скрывает вода"

Мать-одиночка встречает 16-летнюю дочь Либи после летнего лагеря, и обе отправляются в лесной дом у озера, где девушку ждет сюрприз: мама встречается с мужчиной и собирается за него замуж. Потенциальный отчим – высокий красавец, да еще и ученый – сначала нравится любознательному Либи, и даже очень, но вскоре девушка замечает за ним странности.

В главных ролях: Эма Хорват, Мена Сувари, Трей Такер, Хаскири Веласкес, Олен Монтгомери, Трой Ивата, Дэнни Корбо

Дата выхода: 25 марта