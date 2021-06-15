От легких реакций организма до аутизма: Мифы и правда о COVID-вакцинации

Вакцинация, по данным специалистов, не способна значительно повлиять на иммунную систему

Фото из открытых источников

Вакцинация от коронавируса обросла большим количеством слухов и легенд. Стоит отметить, что вообще к прививке от разных вирусов люди относятся довольно скептически. Опасаются и серьезных реакций организма, и угнетения иммунной системы, и даже развития аутизма. Однако болезнь все же приносит значительно больше вреда организму, чем вакцинация.

О самых распространенных мифах относительно прививки и противопоказаниях вакцинации подробнее в материале "Першого Незалежного" далее.

Как алкоголь до и после прививки влияет на эффективность вакцинации

По словам Федора Лапия, врача-иммунолога, председателя Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, чрезмерное употребление алкоголя, действительно, негативно влияет на иммунный ответ, но больше влияет на факторы защиты.

BBC исследовала влияние большой дозы алкоголя на иммунную систему. После употребления алкоголя количество иммунных клеток в организме снижается почти вдвое (правда, потом восстанавливается). Но даже в таком случае изменение количества иммунных клеток не означает, что иммунный ответ после вакцинации не проявится вообще.

По мнению доктора Илхэма Мессауди, директора Центра исследований вирусов Калифорнийского университета, умеренное употребление алкоголя не представляет угрозы для иммунного ответа после вакцинации. Умеренным употреблением алкоголя является не более, чем одна доза алкоголя для женщин и не больше, чем две, для мужчин. Стандартная доза – это 150 г вина, 350 г пива или 45 г крепкого алкоголя.

К тому же не запрещено употребление алкоголя накануне или после вакцинации. Об этом говорится в сборнике "100+ ответов на вопросы о вакцинации от COVID-19". Как бы там ни было, но помните, что в любом случае алкоголь не полезен и вредит здоровью.

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Вред и риск побочных реакций после прививки

Существует миф, будто вред от побочных реакций после вакцинации гораздо более опасен, чем сам коронавирус.

Правда заключается в том, что вакцины (как, собственно, все лекарственные препараты) могут вызвать у человека определенные реакции. По большей части они неощутимы или минимальны: легкая боль, припухлость или покраснение в месте инъекции; незначительное повышение температуры. Стоит помнить, что риск тяжелых осложнений после заболевания намного выше, чем риск серьезных побочных реакций после прививки.

Яркий пример – согласно статистических данных, вакцинированные люди при контакте с больным корью в 90% случаев заражаются. А 5% из заболевших, получают нарушения здоровья на всю жизнь. При этом вероятность серьезных аллергических реакций при вакцинации составляет 1 случай на 1 000 000.

Прививка детей от коронавируса

Фото из открытых источников

Многие уверены, что детям с хроническими заболеваниями нельзя делать какие-либо прививки, в том числе от коронавируса. Но правда в том, что именно такие малыши более уязвимы к инфекциям, и течение болезни у них всегда более тяжелое, а осложнения – более серьезные, чем у остальных детей. Если у ребенка, например, астма или диабет, стоит сделать ему прививку как можно скорее.

Влияние вакцины на иммунную систему

Существует предположение, что вакцина может ослабить или перегрузить иммунную систему. Однако это не совсем так. Если реальное инфицирование вирусами действительно способно ослабить иммунную систему человека, то искусственное "инфицирование" вакциной в тысячи раз слабее. Вирусы, которые содержат вакцины, настолько ослаблены, что просто не способны влиять на иммунитет.

Перегрузить иммунную систему человека вакцина также не может, но в случае реального инфицирования нагрузка на иммунитет в несколько десятков раз выше, чем после прививки. При сопротивляемости вакцине организм задействует лишь 0,01% всей иммунной системы.

О вакцинации "грудных" детей

Кое-кто считает, что малыш, находящийся на грудном вскармливании, защищен и ему не нужно делать прививки. Нет, нужно. Грудное вскармливание не способно защитить ребенка от инфекций, против которых проводится вакцинация.

Вакцинация и аутизм

Один из самых распространенных и самых непутевых мифов звучит так: "Вакцинация вызывает аутизм". Это абсолютная неправда. Так, в 1998 году в одном из британских медицинских журналов действительно появилась статья о связи между вакциной от кори, краснухи, паротита и аутизмом.

Но потом оказалось, что автор статьи – врач Эндрю Уэйкфилд – выдумал факты. Исследования по этому вопросу, которые провел Центр по контролю и профилактике заболеваний в США и медицинский институт Национальной академии наук Великобритании, опровергли связь между вакцинацией и развитием аутизма.

Кому действительно нельзя делать прививки

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в своем сборнике ответов на самые распространенные вопросы о вакцинации от COVID-19 разъяснил, кому противопоказано делать прививки. Поэтому вводить вакцину нельзя тем, у кого:

аллергические реакции на любой из компонентов вакцины;

развилась тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины;

температура выше 38 ºC;

возраст моложе указанного в инструкции.

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Кампания иммунизации как в мире, так и в Украине продлится еще долго, поэтому и мифы о ней будут распространяться и в дальнейшем. Однако не стоит верить непроверенным данным, пренебрегая реальными исследованиями и аргументами ВОЗ и Министерства здравоохранения, игнорируя вакцинацию, и таким образом подвергать себя и своих детей риску.