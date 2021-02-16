От крепостей до храмов: Что интересного посмотреть туристу в Херсоне за один день

Этот город славится своей древней историей

Свято-Екатерининский собор в Херсоне Фото из открытых источников

Херсон – город на юге Украины, который расположен на правом берегу Днепра. Это важный культурный и экономический центр, который летом преимущественно используют как транспортный узел, чтобы добраться до достопримечательностей области: Олешковских песков, Аскании-Новой и тому подобное.

Впрочем, мимо этого города не стоит просто проезжать. Здесь есть немало памятников общегосударственного значения, скульптурных монументов и барельефов, о которых далее в материале.

От бронзового века: история города Херсон

На территории современного Херсона проживали люди еще в давние времена. Об этом свидетельствуют различные археологические находки бронзового века. В городе обнаружили скифское захоронение IV–III вв. до н. э., а также римские монеты II века. На острове недалеко от Херсона были расположены поселения Киевской Руси.

Уже в XIII в. эти территории опустошали монголо-татарские орды. Это продолжалось до XV века. В то же время турки и татары начали сооружать крепости в низовьях Днепра. Украинские казаки боролись против них довольно долго.

Во время русско-турецкой войны 1735–1739 годов сооружают укрепления Александровский шанец. Его строят на территории города. Впрочем, окончательное расположение Херсона в этом месте определила российская императрица Екатерина II лишь в июне 1778 года. За 4 года возвели новый город с пристанью и Адмиралтейством. Первый корабль спустили на воду в 1783 году. Кроме того, начали работать кузни и монетный двор. Торговля активно развивалась в интересах империи.

Херсонский порт. Фото uk.wikipedia.org

Уже к концу XVIII века увидели изъяны расположения в мелководье Днепра и Днепровского лимана. Кораблестроение переместили в Николаев, внешнюю торговлю – в Одессу.

В 1827 году ликвидировали Адмиралтейство, а в 1835 – крепость. Прежнюю экономическую мощь Херсон себе возвращает лишь в 1890-е годы. Здесь сооружают судоходный канал. Благодаря этому, из города экспортируют по 500 тысяч тонн зерновых культур ежегодно.

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Модернизация начинается в начале ХХ века. Совершенствуют транспортную сеть, прокладывают новый судоходный канал и железную дорогу. Появляется украинская интеллигенция. Тенденция развития сохраняется даже после Первой и Второй мировых войн. Сегодня Херсон – это город, где развита промышленность, есть немало достопримечательностей и один из крупнейших портов Украины.

Как выглядит Херсон ночью Фото из открытых источников

Топ достопримечательностей

Херсонская крепость. Ее начали строить в сентябре 1788 года. Автором был русский архитектор М. Н. Ветошкин. Руководителем проекта – князь Григорий Потемкин. Здание достроили в 1787 году к приезду императрицы Екатерины II. Фортификационное укрепление соответствовало всем требованиям того времени. Под ним было немало различных ходов и тоннелей.

Самым интересным является то, что крепость ни разу не участвовала в боях. 22 сентября 1835 года ее передали во владение города по приказу Николая II. Позже помещение искупали дворяне, чтобы обустраивать собственные дома в центре города. До сих пор сохранились лишь северные и Южные ворота, а также небольшая часть арсенала.

Адрес: улица Перекопская, остановка "Парк Херсонская крепость".

Ворота Херсонской крепости find-way.com.ua

Свято-Екатерининский собор. Это сооружение времен князя Потемкина. Часто экскурсии в Херсоне начинают именно отсюда. Первый камень заложили в августе 1781 года. Собор возводили 5 лет. Строительство завершено в 1786 г. К этому событию приезжала императрица Екатерина II, которая подарила напрестольный крест из золота и драгоценных камней и старинное Евангелие.

Кресло, которое изготовили к ее приезду, сохранилось до наших дней. Этот храм также посещали русские полководцы М. Кутузов и А. Суворов. Внутри похоронен князь Г. Потемкин. Впрочем, этот факт вызывает у многих сомнения. Вход в собор украшают фигуры святых. Это редкость для православных храмов.

Адрес: ул. Перекопская, 13.

Интерьер Свято-Екатерининского собора find-way.com.ua

Парк Славы. Здесь расположен мемориальный комплекс, посвященный воинам-освободителям Херсона. В начале парка гостей встречает танк Т-34, который является символом Второй мировой войны. Неподалеку горит вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. Также в парке есть скульптура Скорбящей Матери, которую посвятили тем, кто не вернулся из Афганистана.

Адрес: Парк Славы, остановка "Политехнический колледж".

Парк Славы и набережная в Херсоне find-way.com.ua

Парк им. Шевченко. Здесь растет один из символов Херсона – черешчатый дуб. Многие считают, что этому дереву уже более 140 лет. Впрочем, точная дата до сих пор неизвестна. В старых херсонских газетах можно встретить утверждение, что дуб посадили в честь 25-летия правления российского императора Александра II. Это было в 1880 году. Сегодня данный объект является памятником природы местного значения, которую часто посещают жители и туристы.

Адрес: улица Перекопская, остановка "Национальный банк Украины".

100-летний дуб в парке Шевченко Фото из открытых источников

Херсонский краеведческий музей. Был основан в 1890 году археологом и краеведом В. И. Гошкевичем. Это комплекс исторического, литературного и природоведческого направлений. В музее хранится более 170 тысяч предметов. Некоторым находкам более 17 тыс. лет. Здесь туристы смогут увидеть большой комплекс холодного и огнестрельного оружия XVI – ХХ вв., а также собрание фарфора и антикварной мебели. В некоторых комнатах представлены скифские золотые украшения и вещи, связанные с известными историческими личностями. Входной билет для взрослых стоит 40 грн. Музей работает со среды до воскресенья. Часы работы: с 10 до 16.

Адрес: ул. Соборная, 9.

Херсонский краеведческий музей Фото из открытых источников

Художественный музей А. А. Шовкуненко. Является культурным центром Херсона. Музей расположен в здании бывшей городской Думы. Здание имеет черты Средневековья и нового времени. Внутри хранится 12 000 единиц художественных произведений. В частности, большую часть занимает Частное собрание санкт-петербургского коллекционера Марии Корниловской. Также внутри туристы смогут взглянуть на экспозиции классиков украинского искусства Петра Левченко, Николая Пимоненко, Сергея Светославского и тому подобное. По состоянию на сегодня музей закрыт на ремонт.

Адрес: ул. Соборная, 34.

Бывшее здание городской Думы Фото из открытых источников

Другие места, которые можно посетить в Херсоне

Свято-Успенский кафедральный собор. Построен в 1798 году. В 1933 году появилась каменная колокольня. Храм возведен в стиле классицизма. Его высота 30 метров, а длина – 60 м.

Адрес: ул. Соборная, 5.

Свято-Успенский кафедральный собор в Херсоне Фото из открытых источников

Дом Гольденберга. Построен в эклектическом стиле, поэтому сочетает в себе черты античности, средневековья, классичности и современности. Это исторический и архитектурный памятник местного значения. С 1911 внутри работали различные коммерческие структуры.

Адрес: ул. Старообрядческая, 21 (ранее Комсомольская).

Дом Гольденберга Фото из открытых источников

Также стоит обязательно посетить центральный проспект, названный в честь полковника Ушакова, который помог побороть эпидемию чумы в Херсоне, и Греко-Софиевскую церковь, являющуюся самым старым храмом в городе. И это далеко не все достопримечательности, на которые стоит посмотреть здесь.

Напоминаем, что ранее выходил материал о внутренних авиаперевозках, где рассказывается о преимуществах самолетов над автобусами, а также о бюджетных компаниях, у которых билеты дешевле поезда.

Также у нас есть материал о малоизвестных местах Украины, где можно прочитать о розовом озере в Херсонской области и об уникальном реабилитационном центре для медведей.