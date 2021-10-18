От Хортицы до Лысой горы: Топ мест силы в Украине для медитаций и не только

Гайд по необычным достопримечательностям Украины

Святилище на острове Хортица Фото из открытых источников

Путешествия помогают познавать мир лучше. С каждой поездкой узнаем все больше интересных фактов, получаем новые знакомства и яркие впечатления. Кроме того, странствия помогают лучше узнать себя.

И в Украине есть немало мест для этого. Но в некоторые из них едут только с одной целью – найти гармонию между собой и природой. В последнее время в этом помогает медитация. Поэтому, в какие места силы в Украине обычно едут туристы, читайте далее в нашем материале.

Лысая гора

Это историческая местность в Киеве. Она расположена недалеко от станции "Выдубичи". В 2015 году попала в перечень семи самых мистических мест Украины. Во времена Киевской Руси здесь проводили свои обряды язычники. Первые подземные ходы здесь сделали древние волхвы. Собственно Лысую гору разделяют в народе на три части – Русалчин и Ведьмины овраги, а также Мертвецкую рощу.

В течение ХІХ-ХХ века ее использовали преимущественно для военных действий. В частности, во время Второй мировой войны немецкие войска использовали как базу танков "Тигр". В определенный период также были виселицы. Сегодня на Лысой горе собираются неоязычники, толкинисты и представители других субкультур. Считается одним из лучших мест для духовных практик.

Лысая гора в Киеве Фото из открытых источников

Гора Тотоха

Расположена в одноименном урочище, в селе Медвин Киевской области. Доподлинно ее происхождение и роль неизвестны. Предполагают, что когда-то здесь проводили языческие ритуалы. Некоторые посетители отмечают ее мистическое влияние на человека. Немало людей сюда приезжает, чтобы почувствовать особую энергетику.

Специалисты сравняют это место с другими вроде Тибета, Алтая и Байкала. На горе можно увидеть камень с символами огня. Рядом нет никаких отелей или оздоровительных комплексов. Впрочем, можно арендовать дом. Эту гору также часто используют для медитаций.

Гора Тотоха на Киевщине Фото из открытых источников

Девичья гора

Самая высокая точка Обуховского района. Расположена в селе Триполье Киевской области. На ее вершине, 55 метров над уровнем Днепра, когда-то было построено славянское святилище. Собственно гора считается одним из самых мощных мест женской силы. Поговаривают, что в языческие времена здесь было святилище покровительницы женщин богини Девы. В то же время мужчинам сюда взбираться не позволяли – это грозило смертью. Зато сюда часто приходили женщины, которые хотели забеременеть.

Девичья гора. Трехполье. Фото из открытых источников

Скалы Довбуша

Расположены в Карпатах. Если точнее, то это село Бубнище Ивано-Франковской области. Это скально-пещерный комплекс, который лежит на высоте 668 м над уровнем моря. По преданию, здесь жили опришки – участники украинского повстанческого движения на Западной Украине. Раньше здесь существовало языческое святилище – в Х-ХІІ вв.

Ученые изучали пещеры, срубы, ступени и другие элементы. Они пришли к выводу, что люди использовали эту местность как крепость. Собственно городище с трех сторон окружено скалами. Вал и ров. Можно увидеть старинный колодец и большой курганный могильник.

Скалы Довбуша Фото из открытых источников

Каменная Могила

Расположена вблизи пгт Мирное в Запорожской области. Это недалеко от Мелитополя. С 2008 года является национальным историко-археологическим заповедником. Здесь вы увидите холм, который тысячи лет сыграл роль алтаря, где проводили языческие обряды. Стоит обратить внимание на большое количество древних наскальных изображений – петроглифов. Они охватывают период от эпохи позднего палеолита до средневековья.

Собственно Каменная Могила – это природное образование высотой 12 м и площадью 1,6 га. На этой территории размещены тысячи плит. Они имеют форму правильно развалившегося каменного панциря. Его пещеры и гроты используют в культовых целях. С 2006 года место является претендентом на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каменная Могила в Запорожской области Фото из открытых источников

Буша

Это село в Ямпольском районе Винницкой области. На его территории расположено сразу несколько культурных памятников. Они охватывают заповедник "Буша" и геологический памятник природы общегосударственного значения "Гайдамацкий Яр". Нельзя и забывать о казацких могилах – один из холмов усеян монументами ХVIII-XIX веков. По поверьям, здесь могут открыться тайны отдельных личностей и всего рода человеческого в целом. Вроде бы ответы приходят в сновидениях.

Казацкие могилы в Буше Фото из открытых источников

Остров Хортица

Расположен в Запорожской области. Он образовался миллиарды лет назад путем разлома породы. Современные эзотерики считают его одним из самых энергетически сильных мест в стране. Здесь достаточно можно увидеть пороги и место, которое использовали казаки для молитв. Именно эти участки считаются самыми сильными. Многие мистики сегодня считают, что именно здесь можно подпитаться энергией.

Святилища Хортицы Фото из открытых источников

Богит

Также встречаются названия Бохут и Бохит. Это гора, которая расположена на Толтровом кряже в Медоборах. Это неподалеку от пгт Гусятин Чертковского района Тернопольской области. Здесь зафиксировали капище с местом для идола, жертвенную яму и ритуальные наземные дома. Когда святилище окружала система рвов и валов. Были также могильники разнообразных видов.

В горах к северу у реки Збруч нашли еще несколько древнеславянских святилищ. Самое большое из них – Звенигород. Оно имеет три капища. Некоторые исследователи предполагают, что они могли играть роль главных языческих святилищ после введения христианства на Руси. Некоторые каменные глыбы здесь считают настоящим входом в мир иной.

Гора Богит на Тернопольщине Фото из открытых источников

Для привычной медитации также неплохим вариантом является Бакота Хмельницкой области, заповедник Аскания-Нова и Буцкий каньон.

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых мистических локациях Украины, где рассказывается об Ужгородском замке с призраком девушки, которая ищет своего парня, и о замке Паланок, в котором по ночам путешествует дух Софии Батори.

Также есть материал о Хмельницкой области, где можно прочитать о Бакоте, Меджибожском замке и других интересных местах региона.