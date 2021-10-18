От Хортицы до Лысой горы: Топ мест силы в Украине для медитаций и не только
Гайд по необычным достопримечательностям Украины
Путешествия помогают познавать мир лучше. С каждой поездкой узнаем все больше интересных фактов, получаем новые знакомства и яркие впечатления. Кроме того, странствия помогают лучше узнать себя.
И в Украине есть немало мест для этого. Но в некоторые из них едут только с одной целью – найти гармонию между собой и природой. В последнее время в этом помогает медитация. Поэтому, в какие места силы в Украине обычно едут туристы, читайте далее в нашем материале.
Лысая гора
Это историческая местность в Киеве. Она расположена недалеко от станции "Выдубичи". В 2015 году попала в перечень семи самых мистических мест Украины. Во времена Киевской Руси здесь проводили свои обряды язычники. Первые подземные ходы здесь сделали древние волхвы. Собственно Лысую гору разделяют в народе на три части – Русалчин и Ведьмины овраги, а также Мертвецкую рощу.
В течение ХІХ-ХХ века ее использовали преимущественно для военных действий. В частности, во время Второй мировой войны немецкие войска использовали как базу танков "Тигр". В определенный период также были виселицы. Сегодня на Лысой горе собираются неоязычники, толкинисты и представители других субкультур. Считается одним из лучших мест для духовных практик.
Гора Тотоха
Расположена в одноименном урочище, в селе Медвин Киевской области. Доподлинно ее происхождение и роль неизвестны. Предполагают, что когда-то здесь проводили языческие ритуалы. Некоторые посетители отмечают ее мистическое влияние на человека. Немало людей сюда приезжает, чтобы почувствовать особую энергетику.
Специалисты сравняют это место с другими вроде Тибета, Алтая и Байкала. На горе можно увидеть камень с символами огня. Рядом нет никаких отелей или оздоровительных комплексов. Впрочем, можно арендовать дом. Эту гору также часто используют для медитаций.
Девичья гора
Самая высокая точка Обуховского района. Расположена в селе Триполье Киевской области. На ее вершине, 55 метров над уровнем Днепра, когда-то было построено славянское святилище. Собственно гора считается одним из самых мощных мест женской силы. Поговаривают, что в языческие времена здесь было святилище покровительницы женщин богини Девы. В то же время мужчинам сюда взбираться не позволяли – это грозило смертью. Зато сюда часто приходили женщины, которые хотели забеременеть.
Скалы Довбуша
Расположены в Карпатах. Если точнее, то это село Бубнище Ивано-Франковской области. Это скально-пещерный комплекс, который лежит на высоте 668 м над уровнем моря. По преданию, здесь жили опришки – участники украинского повстанческого движения на Западной Украине. Раньше здесь существовало языческое святилище – в Х-ХІІ вв.
Ученые изучали пещеры, срубы, ступени и другие элементы. Они пришли к выводу, что люди использовали эту местность как крепость. Собственно городище с трех сторон окружено скалами. Вал и ров. Можно увидеть старинный колодец и большой курганный могильник.
Каменная Могила
Расположена вблизи пгт Мирное в Запорожской области. Это недалеко от Мелитополя. С 2008 года является национальным историко-археологическим заповедником. Здесь вы увидите холм, который тысячи лет сыграл роль алтаря, где проводили языческие обряды. Стоит обратить внимание на большое количество древних наскальных изображений – петроглифов. Они охватывают период от эпохи позднего палеолита до средневековья.
Собственно Каменная Могила – это природное образование высотой 12 м и площадью 1,6 га. На этой территории размещены тысячи плит. Они имеют форму правильно развалившегося каменного панциря. Его пещеры и гроты используют в культовых целях. С 2006 года место является претендентом на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Буша
Это село в Ямпольском районе Винницкой области. На его территории расположено сразу несколько культурных памятников. Они охватывают заповедник "Буша" и геологический памятник природы общегосударственного значения "Гайдамацкий Яр". Нельзя и забывать о казацких могилах – один из холмов усеян монументами ХVIII-XIX веков. По поверьям, здесь могут открыться тайны отдельных личностей и всего рода человеческого в целом. Вроде бы ответы приходят в сновидениях.
Остров Хортица
Расположен в Запорожской области. Он образовался миллиарды лет назад путем разлома породы. Современные эзотерики считают его одним из самых энергетически сильных мест в стране. Здесь достаточно можно увидеть пороги и место, которое использовали казаки для молитв. Именно эти участки считаются самыми сильными. Многие мистики сегодня считают, что именно здесь можно подпитаться энергией.
Богит
Также встречаются названия Бохут и Бохит. Это гора, которая расположена на Толтровом кряже в Медоборах. Это неподалеку от пгт Гусятин Чертковского района Тернопольской области. Здесь зафиксировали капище с местом для идола, жертвенную яму и ритуальные наземные дома. Когда святилище окружала система рвов и валов. Были также могильники разнообразных видов.
В горах к северу у реки Збруч нашли еще несколько древнеславянских святилищ. Самое большое из них – Звенигород. Оно имеет три капища. Некоторые исследователи предполагают, что они могли играть роль главных языческих святилищ после введения христианства на Руси. Некоторые каменные глыбы здесь считают настоящим входом в мир иной.
Для привычной медитации также неплохим вариантом является Бакота Хмельницкой области, заповедник Аскания-Нова и Буцкий каньон.
Напоминаем, что ранее выходил материал о самых мистических локациях Украины, где рассказывается об Ужгородском замке с призраком девушки, которая ищет своего парня, и о замке Паланок, в котором по ночам путешествует дух Софии Батори.
Также есть материал о Хмельницкой области, где можно прочитать о Бакоте, Меджибожском замке и других интересных местах региона.