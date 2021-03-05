От "Долины нарциссов" до сиреневых рощ: Куда поехать в Украине весной

Сакура в Закарпатье, сирень в Полтавской области и тысячи роз в сердце Украины

Долина нарциссов вблизи города Хуст на Закарпатье Фото из открытых источников

На улице уже март. Это значит, что вот-вот весь снег растает, а птички вернутся из теплых краев. Кроме того, в ближайшие дни растения и деревья начнут цвести.

Именно благодаря этому весна в Украине станет по-настоящему особенной. В разных регионах появятся подснежники, подснежники, тюльпаны и нарциссы. О дендропарках с тысячами видов цветов и других растений, куда стоит заглянуть весной, читайте далее в нашем материале.

Подснежники и пролески

Ичнянский национальный парк. Расположен в городе Ичня Черниговской области. Его создали 21 апреля 2004 года. Он имеет общую площадь в 9665,8 гектара. В его состав входит дендрологический парк общегосударственного значения "Тростянец". На этой территории можно увидеть дубы, липы, сосны. Есть также лесные болота и речные долины.

Сюда стоит заглянуть весной. В этот период здесь начинают расцветать подснежники и пролески. Эти растения занесены в Красную книгу Украины, а потому не нужно их срывать. Лучшее время для посещения: март-апрель. Когда теплая погода, то можно поехать в конце февраля.

Ичнянский национальный парк в Черниговской области Фото из открытых источников

Тюльпаны

Дендропарк в Кропивницком. Расположен на улице Евгения Тельнова, 28. Он берет свое начало еще в 1958 году. Тогда высадили более 50 видов различных деревьев и кустов. В 1972 парк стал достопримечательностью. Появились различные аттракционы. Сегодня их более 40. Общая площадь парка 45 гектаров.

Каждый год сюда приезжают сотни туристов со всей страны и не только. Этот парк называют "украинской Голландией", ведь с начала апреля его аллеи покрываются коврами нарциссов, гиацинтов и тюльпанов. Виды и сорта здесь очень разнообразны. Из года в год количество насаждений увеличивается. Лучшее время для посещения в середине апреля и мае.

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Дендропарк в Кропивницком Фото из открытых источников

Тюльпановое поле. Расположено в селе Мамаевцы Черновицкой области. Здесь вы увидите не только эти цветы, но и около тысячи других эксклюзивных сортов тюльпанов из Нидерландов. Ранее весной в селе проходил фестиваль с ярмаркой и выступлениями известных звезд.

Тюльпановое поле в Черновицкой области Фото из открытых источников

Нарциссы

"Долина нарциссов". Расположена в урочище Киреши, в 4 километрах от города Хуст на Закарпатье. Это заповедная территория между реками Хустец и Тиса, которая охраняется ЮНЕСКО. Общая площадь долины 256,5 гектара. В ней растет около 500 видов растений. Большое количество из них занесено в Красную книгу Украины.

Уникальным этот заповедник делает рост нарцисса узколистого. Это растение занимает площадь в 85 га. Период цветения обычно начинается под конец апреля или в начале мая. Процесс длится две-три недели.

Долина нарциссов Фото из открытых источников

Сакура

Ужгород. В городе сакура или японская вишня начинает цвести во второй половине апреля. Это продолжается в течение двух недель. В Ужгороде уже не помнят точно, когда появилось это растение. По официальной версии японскую вишню начали насаждать много веков назад. Тогда Ужгородом владел род венгерских магнатов Другетов. Массово сакуру завезли в ХХ веке.

Это было нужным, чтобы засадить болотистую местность центра Ужгорода. В начале независимости Украины в городе росло около 4000 тысяч деревьев. Сегодня эта цифра меньше, ведь их нужно заменять. Впрочем, это не мешает ежегодно проводить в Ужгороде зрелище под названием "Сакура-фест". В городе в апреле также начинают расцветать фиолетовые, белые и розовые магнолии. Больше всего цветущих деревьев можно увидеть на Аллее Сакур, которая расположена вдоль берегов Ужа.

Сакура в городе Ужгород весной Фото из открытых источников

Крокусы

Украинские Карпаты. Крокусы или шафран Гейфеля впервые расцветают именно здесь. Большинство из них сосредоточены в селе Колочаве Межгорского района Закарпатской области. Это недалеко от озера Синевир. Эти цветы часто сравнивают с лавандовыми полями во Франции. Шафран покрывает землю фиолетовым ковром.

Всего в мире существует около семидесяти видов этих цветов. В Украине можно увидеть только девять. Они начинают цвести в конце марте. Обычно это продолжается до середины апреля. Срывать их тоже не стоит. Это краснокнижные растения.

Крокусы на территории украинских Карпат Фото из открытых источников

Сирень

Сиреневая Роща. Расположена в пгт Диканьке Полтавской области. Это памятник природы местного значения еще с 1969 года. Она имеет площадь в 2 гектара и является частью регионального ландшафтного парка "Диканьский". Роща была заложена в XIX веке в карьере глубиной в 5 метров. Его использовали для кирпичного завода представителя казацкого рода Кочубея.

После закрытия насадили сирень. Обустроили беседки и аллеи тоже. Здесь каждый год в мае проходит песенный фестиваль "Песни сиреневой рощи". Цветение кустов начинается тоже в этом месяце и может длиться до лета.

Сиреневая роща в пгт. Диканька Полтавской области Фото из открытых источников

Розы

"Софиевка". Это Национальный дендрологический парк академии наук Украины. Он расположен в городе Умань Черкасской области. В то же время это мировой шедевр садово-паркового искусства конца XVIII – начала XIX веков. Общая площадь 180 гектаров.

Здесь можно увидеть различные композиции земли, воды, камней. Кроме того, в парке растет более тысячи видов растений со всего мира. Среди них львиную долю составляют розы. Их здесь около 150 видов. Они начинают цвести в начале июня.

Как цветут розы в парке "Софиевка" в Умани Фото из открытых источников

Ковыль

"Аскания-Нова". Расположена в Херсонской области. Это биосферный национальный заповедник. Весной здесь можно наблюдать не только за животными, но и за растениями. На территории "Аскании-Новой" начинает цвести ковыль. У него серебристый цвет, а потому можно будет увидеть огромные гектары украинской степи в таком оттенке.

Цвет ковыль в национальном заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине Фото из открытых источников

Напоследок, если вы хотите увидеть как цветут ирисы, то посетите национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Хмельницкой области, в котором рассказывается о Каменец-Подольской крепости, "украинской Атлантиде" и уникальном монастыре на скалах.

Также есть материал о кемпинге, где можно прочитать об особенностях отдыха в палатках на почти необитаемом острове Бирючий Херсонской области, в селе Сорокошичи и на Черногорском хребте.