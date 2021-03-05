От "Долины нарциссов" до сиреневых рощ: Куда поехать в Украине весной
Сакура в Закарпатье, сирень в Полтавской области и тысячи роз в сердце Украины
На улице уже март. Это значит, что вот-вот весь снег растает, а птички вернутся из теплых краев. Кроме того, в ближайшие дни растения и деревья начнут цвести.
Именно благодаря этому весна в Украине станет по-настоящему особенной. В разных регионах появятся подснежники, подснежники, тюльпаны и нарциссы. О дендропарках с тысячами видов цветов и других растений, куда стоит заглянуть весной, читайте далее в нашем материале.
Подснежники и пролески
Ичнянский национальный парк. Расположен в городе Ичня Черниговской области. Его создали 21 апреля 2004 года. Он имеет общую площадь в 9665,8 гектара. В его состав входит дендрологический парк общегосударственного значения "Тростянец". На этой территории можно увидеть дубы, липы, сосны. Есть также лесные болота и речные долины.
Сюда стоит заглянуть весной. В этот период здесь начинают расцветать подснежники и пролески. Эти растения занесены в Красную книгу Украины, а потому не нужно их срывать. Лучшее время для посещения: март-апрель. Когда теплая погода, то можно поехать в конце февраля.
Тюльпаны
Дендропарк в Кропивницком. Расположен на улице Евгения Тельнова, 28. Он берет свое начало еще в 1958 году. Тогда высадили более 50 видов различных деревьев и кустов. В 1972 парк стал достопримечательностью. Появились различные аттракционы. Сегодня их более 40. Общая площадь парка 45 гектаров.
Каждый год сюда приезжают сотни туристов со всей страны и не только. Этот парк называют "украинской Голландией", ведь с начала апреля его аллеи покрываются коврами нарциссов, гиацинтов и тюльпанов. Виды и сорта здесь очень разнообразны. Из года в год количество насаждений увеличивается. Лучшее время для посещения в середине апреля и мае.
Тюльпановое поле. Расположено в селе Мамаевцы Черновицкой области. Здесь вы увидите не только эти цветы, но и около тысячи других эксклюзивных сортов тюльпанов из Нидерландов. Ранее весной в селе проходил фестиваль с ярмаркой и выступлениями известных звезд.
Нарциссы
"Долина нарциссов". Расположена в урочище Киреши, в 4 километрах от города Хуст на Закарпатье. Это заповедная территория между реками Хустец и Тиса, которая охраняется ЮНЕСКО. Общая площадь долины 256,5 гектара. В ней растет около 500 видов растений. Большое количество из них занесено в Красную книгу Украины.
Уникальным этот заповедник делает рост нарцисса узколистого. Это растение занимает площадь в 85 га. Период цветения обычно начинается под конец апреля или в начале мая. Процесс длится две-три недели.
Сакура
Ужгород. В городе сакура или японская вишня начинает цвести во второй половине апреля. Это продолжается в течение двух недель. В Ужгороде уже не помнят точно, когда появилось это растение. По официальной версии японскую вишню начали насаждать много веков назад. Тогда Ужгородом владел род венгерских магнатов Другетов. Массово сакуру завезли в ХХ веке.
Это было нужным, чтобы засадить болотистую местность центра Ужгорода. В начале независимости Украины в городе росло около 4000 тысяч деревьев. Сегодня эта цифра меньше, ведь их нужно заменять. Впрочем, это не мешает ежегодно проводить в Ужгороде зрелище под названием "Сакура-фест". В городе в апреле также начинают расцветать фиолетовые, белые и розовые магнолии. Больше всего цветущих деревьев можно увидеть на Аллее Сакур, которая расположена вдоль берегов Ужа.
Крокусы
Украинские Карпаты. Крокусы или шафран Гейфеля впервые расцветают именно здесь. Большинство из них сосредоточены в селе Колочаве Межгорского района Закарпатской области. Это недалеко от озера Синевир. Эти цветы часто сравнивают с лавандовыми полями во Франции. Шафран покрывает землю фиолетовым ковром.
Всего в мире существует около семидесяти видов этих цветов. В Украине можно увидеть только девять. Они начинают цвести в конце марте. Обычно это продолжается до середины апреля. Срывать их тоже не стоит. Это краснокнижные растения.
Сирень
Сиреневая Роща. Расположена в пгт Диканьке Полтавской области. Это памятник природы местного значения еще с 1969 года. Она имеет площадь в 2 гектара и является частью регионального ландшафтного парка "Диканьский". Роща была заложена в XIX веке в карьере глубиной в 5 метров. Его использовали для кирпичного завода представителя казацкого рода Кочубея.
После закрытия насадили сирень. Обустроили беседки и аллеи тоже. Здесь каждый год в мае проходит песенный фестиваль "Песни сиреневой рощи". Цветение кустов начинается тоже в этом месяце и может длиться до лета.
Розы
"Софиевка". Это Национальный дендрологический парк академии наук Украины. Он расположен в городе Умань Черкасской области. В то же время это мировой шедевр садово-паркового искусства конца XVIII – начала XIX веков. Общая площадь 180 гектаров.
Здесь можно увидеть различные композиции земли, воды, камней. Кроме того, в парке растет более тысячи видов растений со всего мира. Среди них львиную долю составляют розы. Их здесь около 150 видов. Они начинают цвести в начале июня.
Ковыль
"Аскания-Нова". Расположена в Херсонской области. Это биосферный национальный заповедник. Весной здесь можно наблюдать не только за животными, но и за растениями. На территории "Аскании-Новой" начинает цвести ковыль. У него серебристый цвет, а потому можно будет увидеть огромные гектары украинской степи в таком оттенке.
Напоследок, если вы хотите увидеть как цветут ирисы, то посетите национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области.
Напоминаем, что ранее выходил материал о Хмельницкой области, в котором рассказывается о Каменец-Подольской крепости, "украинской Атлантиде" и уникальном монастыре на скалах.
Также есть материал о кемпинге, где можно прочитать об особенностях отдыха в палатках на почти необитаемом острове Бирючий Херсонской области, в селе Сорокошичи и на Черногорском хребте.