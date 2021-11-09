От 26 до 28 грн за доллар: Каким будет курс национальной валюты в ноябре и чего ожидать до конца года

На курс гривни может негативно повлиять энергетическая ситуация в Украине

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Сейчас гривня остается относительно стабильной, однако эксперты назвали несколько факторов, которые могут существенно повлиять на курсы валюты. Относительно прохождения ноября значительных разногласий нет, а вот курс гривни на конец года прогнозируют разный.

Подробнее о том, каким будет курс гривни в ноябре и чего ожидать до конца года, рассказываем далее.

Какие факторы влияют на курс национальной валюты

Эксперты назвали несколько факторов, которые могут изменить тенденцию на валютном рынке.

Одним из негативных факторов для гривни является сложная энергетическая ситуация в стране. Нехватка угля на ТЭС и блокирования Россией поставок угля в Украину ставит под вопрос бесперебойное прохождение отопительного сезона. Вследствие этого Украина в аварийном порядке импортировала электроэнергию из Беларуси.

Предстоящее похолодание может осложнить кризис в энергетике. Недостаток угля испытывают не только энергетики, металлургическая отрасль (один из крупнейших экспортеров) испытывает нехватку коксующегося угля, что приводит к спаду в производстве.

Поэтому, газо- и углетрейдеры в случае выхода на валютный рынок могут существенно поддержать спрос на валюту и вызвать ослабление гривни.

Еще одним фактором, который "играет" против гривни, являются погодные условия. Аграрии жалуются на низкие уровни осадков, что чревато большими потерями озимых культур.

Эти факторы, а также необходимость закупки газа, будут стимулировать покупки иностранной валюты.

Среди других негативных факторов эксперты также назвали рост беспокойства западных партнеров и Украины относительно скопления вооруженных сил РФ вблизи границ Украины и активизации боевых действий на линии разграничений. Это ограничивает активность нерезидентов, которые, пользуясь сильными уровнями гривни, покупают валюту и выходят из ОВГЗ.

Фото из открытых источников

А вот позитивным для гривни эксперты назвали встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи США подтвердили поддержку американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявили о намерении укреплять украинскую энергобезопасность.

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Каким будет курс национальной валюты в ноябре

Эксперты спрогнозировали, что гривня в этом месяце будет укрепляться. По сообщению Нацбанка, заробитчане за первые 9 месяцев нынешнего года перевели в Украину 10,33 млрд долларов, рост поступлений по аналогичному периоду 2020 года составил 19,2%. Этот показатель постепенно растет с 2015 года. Переводы трудовых мигрантов стали одним из основных источников иностранных валют для нашей страны. Это, в свою очередь, является поддержкой курса гривни и стабилизирует украинский рынок труда.

"В ноябре мы ожидаем продолжения укрепления гривни к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 25,8−26,3 грн, евро – в диапазоне 29,7−30,3 грн", – отметил старший аналитик компании "Альпари" Вадим Йосуб.

Такого же мнения допустил и руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин, назвав ценовой диапазон национальной валюты – 26,25−26,3 грн за доллар.

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Какой будет стоимость гривни до конца года

Относительно валютных котировок до конца года, то эксперты назвали диапазон от 26,3 до 28 грн за доллар.

Директор департамента казначейских операций Аккордбанка Юрий Ефремов отметил, что курс к концу года составит 27,20−27,25 грн/$1. По его словам, спрос на потребительские товары падает под влиянием роста заболеваемости COVID-19. Зерно и масло остается на высоком уровне. Дополнительный компонент притока валюты – ставки по ОВГЗ, которые привлекают западных инвесторов в долгосрочной перспективе.

Фото из открытых источников

Начальник департамента персональных банковских услуг Укрсиббанка Игорь Левченко ожидает курс доллара к концу года в коридоре 26,9−27,2 грн/$1.

"Однозначно увеличение стоимости импорта и уменьшение стоимости экспорта приводит к дисбалансу платежного баланса и существенно влияет на курс валюты. Рост цен на энергоносители, скорее всего, является временным явлением, которое усиливается с приходом холодов, и в течение года цена на газ, нефть и прочее вернется к адекватным уровням", – пояснил банкир.

Он добавил, что сырье, которое экспортируется из Украины, также имеет высокую цену и где-то коррелирует с ценами на энергоносители. Таким образом, высокие цены на газ могут влиять на курс гривни, но не в катастрофических масштабах.

А главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий ожидает, что к концу года гривня незначительно девальвирует и постепенно перейдет к диапазону 27,5−28,0 грн/$1. По его словам, на это повлияет определенное ухудшение условий внешней торговли вследствие постепенного повышения цен на энергоресурсы и довольно резкое падение цен на железную руду.

При этом, по прогнозу JPMorgan, курс гривни к концу года составит 26,3 грн за доллар.