Топ лучших фильмов о путешествиях во времени: Что стоит посмотреть вместе с друзьями

Культовые киноленты мира, которые позволяют окунуться в мир иной

Кіінострічка "Назначение" Фото из открытых источников

Кинематограф – это целая часть культуры каждой страны. Множество жанров, различные актеры и сюжеты позволяют людям окунуться в другой мир. А некоторые фильмы специально созданы, чтобы вы могли путешествовать.

Сегодня вашему вниманию ленты о странствиях. Они могут переносить вас в будущее или в прошлое, просто вдохновлять куда-то ехать. Итак, как путешествовать с кровати, читайте далее в нашем материале.

"Взлетная полоса", 1962 год

Это черно-белый фильм продолжительностью 28 минут в жанре фантастики. Его снял французский режиссер Крис Маркер. Выполнен в технике фоторомана. Для съемок был использован ряд фотографий, которые постепенно меняются. Собственно, историю передали с помощью закадрового голоса.

По сюжету жители Парижа переместились в катакомбы после третьей мировой войны. Чтобы как-то улучшить свое существование, они путешествуют во времени. Во время этих путешествий надеются найти медикаменты и энергоносители. Главный герой попадает в прошлое и будущее. Но лишь в конце понимает всю правду и что с ним случилось.

Рейтинг IMDb – 8.3/10

"Планета обезьян", 1968 год

Является американской научно-фантастической франшизой. Она охватывает фильмы, книги и сериалы. Берет начало с 1963 года. Тогда французский писатель Пьер Буль издал одноименный роман. А вот киноадаптация состоялась уже в 1968 году. Американский режиссер Франклин Джейм Шеффнер экранизировал роман. И сюжет довольно интересный.

Корабль, возвращавшийся из миссии, потерпел крушение. Его астронавты оказались на неизвестной планете. Ею оказались Земля. Из-за парадокса Эйнштейна люди оказались в 3978 году. А это гораздо позже, чем они ожидали. В это время планетой управляют разумные приматы – их цивилизация подобна нашей. Но обезьяны не хотят признавать очевидного – способность людей мыслить. Причиной этого являются религиозные и политические убеждения.

Рейтинг IMDb – 8.0/10

"Назад в будущее", 1985

Является культовым американским фантастическим приключенческим фильмом режиссера Роберта Земекиса. Сценарий ленты отклоняли многие компании. Только Universal Pictures не сделала этого. Продюсером стал Стивен Спилберг. В сюжет фильма положена история о подростке.

Он случайно попадает из 1985 в 1955 год. Видит собственных родителей, учеников школы. Кроме того, пробуждает романтическое влечение со стороны своей матери. Впрочем, потом пытается это исправить. Он заставляет своих родителей любить друг друга, и ищет способы вернуться в свое время. Фильм начал франшизу - вышло еще несколько лент, а также серия комиксов и мультфильмов.

Рейтинг IMDb – 8.5/10

"В поисках галактики", 1999

Это американская научно-фантастическая кинокомедия. Она стала лауреатом премии "Хьюго" за лучшую драматическую постановку. Ее режиссером был Дин Паризо. По сюжету бывшие звезды популярного телесериала выступают лишь перед своими фанатами. У них одни и те же реплики и образы. На одном из таких мероприятий к герою Джейсона Нэсмита подходят поклонники в виде инопланетян.

Они ему предлагают решить проблему. Он соглашается и попадает в космос, хотя и сам того не знает. Его задача - разрешить конфликт с кораблем пришельцев. Потом просто возвращается на Землю. Только там понимает, что все было по-настоящему. После в космос с ним отправляются коллеги. Впрочем, новая битва гораздо сложнее. Зрители увидят плен, эпическую аварийную высадку и не только.

Рейтинг IMDb – 7.3/10

"Жена путешественника во времени", 2009 год

Это американский фантастический фильм Роберта Швентке. Является экранизацией одноименного романа Одри Ниффенеггер. Главные роли в фильме исполняют Эрик Бана и Рэйчел Мак-Адамс. Главным героем является библиотекарь Генри Детембле. Он женат на художнице Клэр Эбшир. Кроме того, имеет редкое генетическое заболевание.

Оно заставляет его невольно путешествовать во времени. Каждый раз он оказывается в новом промежутке собственной жизни. Кроме того, обычно главный герой туда попадает без еды и одежды. Поэтому постепенно обучается кражам. Клэр запоминает его путешествия и начинает ему помогать.

Рейтинг IMDb – 7.1/10

"Машина времени в джакузи", 2010 год

Это американская кинокомедия режиссера Стива пинка. В ней снималось немало звезд 1980-х годов: Чеви Чейз, Криспин Гловер и Уильям Забка. По сюжету трое лучших друзей и племянник одного из них решают отвлечься от грустных мыслей. В не лучшем состоянии все отправляются на горнолыжный курорт. Еще в 1980-х они здесь отдыхали.

На этот раз курорт в запустении. В гостинице мрачно и совсем скучно. Кроме того, джакузи в номере тоже сломано. Но оказывается, что это целая машина времени. Она помогает перенестись всем ребятам на шесть лет вперед. Они боятся перемен в будущем и пытаются повторить отдых старых добрых времен, но это не так просто.

Рейтинг IMDb – 6,4/10

"Назначение", 2014 год

Это австралийский научно-фантастический драматический триллер режиссеров, сценаристов и продюсеров Майкла и Питера Спиригов. По сюжету агент во времени пытается задержать террориста-смертника. Ему удается остановить бомбу, но он сильно повреждает свое лицо. После этого агент путешествует в будущее и возобновляет его.

Работая на секретную организацию под названием "Бюро времени", он отправляется на последнюю миссию перед увольнением. Лишь постепенно главный герой узнает важную вещь. Террорист – это он сам. Такой путь агент избрал, чтобы предотвратить большее количество смертей. И под конец ленты он должен сделать очень важный выбор.

Рейтинг IMDb – 7,5/10

"Ловушка времени", 2017 год

Это американский научно-фантастический фильм. Он был снят режиссером Беном Фостером и Марком Деннисом. По сюжету небольшая группа студентов и школьников, вооруженная видеокамерами, отправилась искать своего профессора. Тот скрылся в ходе расследования исчезновения других людей.

Впрочем, есть один важный нюанс. Команда попала в загадочную историю. Ребята услышали крики, когда спускались в пещеру по старой веревке. Увидели лишь странный свет и не смогли выйти на связь с единственным человеком, который остался на поверхности. И это было лишь начало всех приключений.

Рейтинг IMDb-6,3 / 10.

Напоминаем, что ранее выходил материал о лучших кинолентах, вдохновляющих на путешествия, в котором рассказывается о трагических судьбах выпускников колледжа и лицах, преодолевавших пешком тысячи километров ради самопознания.

Также есть материал о граффити в разных частях мира, где можно прочитать про Берлинскую стену, разрисованные поезда метро Нью-Йорка и многое другое.