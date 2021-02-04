От 1,7 до 51 тыс. грн штрафа: Что предусматривает законопроект об осуществлении габаритно-весового контроля

Законопроект предусматривает внесение некоторых изменений относительно увеличения размера штрафа, проведения проверок и весового контроля транспорта

На днях Верховная Рада Украины начала процедуру рассмотрения в сессионном зале проекта закона, которым планируется среди прочего увеличить размеры штрафов за перегруженный транспорт.

Какие изменения действующего законодательства прописаны в документе и какие проблемы должен решить предложенный проект - рассказываем подробнее.

Почему решили увеличить штрафы за перегруженный транспорт

Во вторник, 2 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Законопроект был зарегистрирован 25 июня 2020 года группой народных депутатов.

В пояснительной записке к проекту значится, что документ направлен на сохранение жизни и здоровья людей, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, сохранение от окончательного разрушения автомобильных дорог общего пользования, уменьшение затрат на содержание и ремонт дорожного покрытия и, как следствие, наполнение государственного бюджета Украины.

"Внедрение автоматического весового контроля транспортных средств и автоматической фиксации нарушений будет способствовать уменьшению коррупционных рисков и устранению выборочного взвешивания транспортных средств", - говорится в документе.

Авторы проекта закона также отметили проблему урегулирования на законодательном уровне вопроса компетенции "Укртрансбезопасности" о взыскании в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам перегруженных транспортных средств.

Целью законопроекта является урегулирование вопроса относительно предотвращения и недопущения разрушения автомобильных дорог общего пользования и установление надлежащего уровня ответственности всех участников дорожных перевозок за нарушение габаритно-весовых параметров транспортных средств. Также, по мнению авторов документа, принятие проекта закона позволит привлечь инвестиционные средства, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности.

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Что прописано в документе

Проект закона законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля, а также расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля.

Так, ведомству хотят предоставить право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые параметры.

Кроме этого, законопроект устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Как отмечается, грузоотправителям за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз будет грозить штраф в размере 34 тыс. гривен.

В отношении пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегруза будут наказывать такими штрафами:

- до 2% включительно в размере 1700 гривен;

- от 2% до 5% в размере 5100 грн;

- от 5% до 10% в размере 8500 грн;

- от 10% до 20% в размере 17 тысяч грн;

- от 20% до 30% в размере 34 тысячи грн;

- более 30% в размере 51 тысяча грн.

В то же время отказ от прохождения ГВК будет караться штрафом в размере 51 тыс. гривен. Такой же штраф будет грозить должностным лицам субъектов хозяйствования, гражданам-субъектам предпринимательской деятельности и/или водителям за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" по проверке соблюдения требований законодательства об автотранспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач.

Также в проекте закона введено понятие "рейд" и правила его проведения, прописаны права и обязанности грузоотправителя и грузополучателя.

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Что предусматривает рейдовая проверка

В документе указано, что рейдовая проверка (проверка на дороге) - проверка транспортных средств автомобильных перевозчиков на всех видах автомобильных дорог на маршруте движения в любое время с учетом инфраструктуры относительно соблюдения автомобильными перевозчиками требований законодательства об автомобильном транспорте.

Так, проверка может осуществляться на:

- автовокзалах,

- автостанциях,

- автобусных остановках,

- местах посадки и высадки пассажиров,

- стоянках транспортных средств,

- местах погрузки и разгрузки грузовых автомобилей,

- зонах габаритно-весового контроля,

- других объектах, используемых автомобильными перевозчиками для обеспечения деятельности автомобильного транспорта.

Во время проведения рейдовой проверки (проверки на дороге) должностные лица центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, имеют право на:

- применение специализированных автомобилей;

- использование специального оборудования, предназначенного для проверки соблюдения водителями норм режима труда и отдыха;

- сопровождение транспортного средства, которое имеет признаки нарушения нормативов весовых параметров, до ближайшего места взвешивания, на расстояние не более 50 км, для осуществления габаритно-весового контроля, а также запрета дальнейшего движения таких транспортных средств в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

- осуществление габаритно-весового контроля транспортных средств;

- использование стационарных или передвижных пунктов габаритно-весового контроля;

- использование средств фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации процесса проверки;

- копирование, сканирование документов, которые передают водители транспортных средств во время проведения рейдовой проверки (проверки на дороге) и использование их как доказательства при рассмотрении дел о нарушении законодательства;

- осуществление опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть.

Автомобильным перевозчикам разрешается фиксировать процесс осуществления плановой, внеплановой или рейдовой проверки, однако не препятствовать их осуществлению.

Порядки осуществления рейдовых проверок (проверок на дороге) и габаритно-весового контроля должен определить Кабинет Министров Украины.

Права и обязанности грузоотправителя и грузополучателя

В проекте закона прописаны нормы – что разрешено делать отправителям и получателям груза, а также их обязанности.

Так, отправитель груза имеет право на:

- передачу груза перевозчику для перевозки в соответствии с правилами крепления и перевозки грузов на автомобильном транспорте;

- возмещение убытков, возникших вследствие утраты или повреждения груза или безосновательного отказа перевозчика от приема груза к перевозке.

При этом грузоотправитель обязан:

- вносить в товарно-транспортную накладную или другой определенный законодательством документ на груз сведения о массе или габаритах груза, а также полное наименование грузополучателя и автомобильного перевозчика (фамилия, имя, отчество), код налогоплательщика или налоговый номер, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта, фамилия, имя, отчество водителя и номер его удостоверения, а также иные сведения, определенные законодательством;

- предоставлять перевозчику необходимые документы на груз с достоверной информацией;

- осуществить в установленном порядке страхование ответственности на случай наступления негативных последствий перевозки грузов;

- возмещать расходы и убытки, причиненные в результате нарушения им законодательства по вопросам перевозки грузов.

Грузополучатель имеет право на своевременное получение грузов вместе с документами на них.

Получатель груза обязан:

- своевременно принять груз, поступивший в его адрес, и документы на него;

- предоставить информацию грузоотправителю о его полном наименовании (фамилия, имя, отчество), код налогоплательщика или налоговый номер, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта.

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Проект закона вступит в силу со дня его опубликования. До этого документ должны принять во втором чтении и в целом. После этого документ отправят на подпись председателю Верховной Рады Украины и президенту Украины.