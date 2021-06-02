От 10 гривен: В каких украинских городах подорожал проезд в общественном транспорте и к чему еще готовиться
Увеличение стоимости проезда в столичном метро и другом коммунальном транспорте приведет к повышению тарифов в маршрутках
Жителям некоторых украинских городов июнь принес неприятную новость – повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Тенденция пересмотра цен на проезд началась еще в апреле, и вероятнее всего продолжится.
В каких населенных пунктах и на сколько повысили стоимость проезда и к чему готовиться украинцам, рассказываем далее.
В каких городах пассажиры платят 10 грн за поездку
С 1 июня тариф на проезд в маршрутных такси на территории Винницкой городской территориальной общины повысили до 10 гривен. В Винницком горсовете рассказали, что также утвержден тариф 12 грн за одну поездку на перевозку пассажиров в присоединенные к Виннице общины (маршруты №30А и №30Б) и на ночном маршруте №25Н (перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00).
В то же время перевозчики сохраняют социальные обязательства и продолжают осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения.
Так во время обучения осуществляют перевозку учащихся 1-6 классов за полцены, бесплатный проезд имеют участники боевых действий, инвалиды войны, участники АТО, ликвидаторы аварии на ЧАЭС I и II категории.
Также с 1 июня повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте и в Николаеве. Стоимость проезда для одного пассажира составляет:
- до 10 км – 6 грн,
- более 10 км – 7 грн,
- к микрорайонам Матвеевка и Большая Корениха – 9 грн,
- в микрорайон Малая Корениха – 10 грн.
Тариф для автобусов КП "Николаевпастранс":
- до 10 км – не выше 5 грн;
- более 10 км – не выше 6 грн;
- в микрорайоны Матвеевка и Великая Корениха – не выше 7 грн;
- в микрорайон Малая Корениха – не выше 8 грн.
Проезд в электротранспорте КП "Николаевэлектротранс" составит 6 грн.
Для школьников тариф установлен в размере 5 грн – он будет действовать с 1 сентября по 1 июня.
Ранее, в конце мая, исполнительный комитет Львовского городского совета повысил стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах до 10 грн.
Стоимость проезда в электротранспорте будет зависеть от того, где пассажиры покупают билет:
- 10 грн – при условии приобретения билета у водителя;
- 9 грн – при условии приобретения билета в точках продажи (киосках);
- 8,5 грн – для тех, кто оплачивает проезд онлайн (QR-коды Приват 24, SMS билеты, Bluetooth билеты, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay).
Относительно проезда студентов, то стоимость разового билета у водителя в городском электрическом транспорте составляет 5 гривен. Известно, что останется без изменений стоимость месячных проездных в электротранспорте – 150 грн, а для льготных категорий 80 гривен.
В столице стоимость проезда в маршрутках повысили до 10 грн еще в апреле. Новую цену установили на 15 маршрутах, однако, повышение коснется и других.
Что будет с ценами на проезд в метрополитене столицы и других городов
Одним из самых обсуждаемых вопросов в течение последнего месяца в Киеве остается стоимость проезда в метрополитене. Речь шла не только о подземке, но и обо всем коммунальном общественном транспорте.
Столичные транспортники заявили о необходимости повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте до 20-25 гривен. Проезд в метро, по их расчетам, должен стоить 21 грн.
Чуть позже заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала, что стоимость проезда сделают оптимальной для горожан.
А СМИ, ссылаясь на источники в Киевсовете сообщили, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы может увеличиться до 12-15 гривен.
Столичные власти пока не сообщили о согласованной стоимости цен на проезд в коммунальном транспорте. Однако, киевлянам стоит готовиться к повышению цен на поездки.
А вот стоимость проезда в метрополитене Харькова и Днепра пока не планируют пересматривать. Так, пассажиры харьковской подземки платят 8 грн за одну поездку, а проезд в метрополитене Днепра составляет 6 грн.
Где ожидать повышения стоимости проезда
В ближайшее время могут повысить тарифы в Полтаве и в других городах. К примеру, в Полтаве идет обсуждение проекта по повышению тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте: 6 грн в троллейбусах и 8 грн в маршрутках.
Поговаривают, что рассматривают возможность повышения цен на проезд до 10 грн в маршрутках перевозчики в Днепре.
Эксперты прогнозируют, что повышение стоимости проезда в метро и наземном муниципальном транспорте Киева откроет перед частными перевозчиками возможность повысить цены в маршрутках. Сейчас частников сдерживает только конкуренция со стороны коммунального транспорта.
Так, после повышения стоимости проезда в столичном коммунальном транспорте, тарифы пересмотрят и в маршрутных такси.