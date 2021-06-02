От 10 гривен: В каких украинских городах подорожал проезд в общественном транспорте и к чему еще готовиться

Увеличение стоимости проезда в столичном метро и другом коммунальном транспорте приведет к повышению тарифов в маршрутках

Руководство "Метрополитена" и "Киевпастранса" требуют от Киевсовета принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Коллаж 24 канала

Жителям некоторых украинских городов июнь принес неприятную новость – повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Тенденция пересмотра цен на проезд началась еще в апреле, и вероятнее всего продолжится.

В каких населенных пунктах и на сколько повысили стоимость проезда и к чему готовиться украинцам, рассказываем далее.

В каких городах пассажиры платят 10 грн за поездку

С 1 июня тариф на проезд в маршрутных такси на территории Винницкой городской территориальной общины повысили до 10 гривен. В Винницком горсовете рассказали, что также утвержден тариф 12 грн за одну поездку на перевозку пассажиров в присоединенные к Виннице общины (маршруты №30А и №30Б) и на ночном маршруте №25Н (перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00).

В то же время перевозчики сохраняют социальные обязательства и продолжают осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения.

Так во время обучения осуществляют перевозку учащихся 1-6 классов за полцены, бесплатный проезд имеют участники боевых действий, инвалиды войны, участники АТО, ликвидаторы аварии на ЧАЭС I и II категории.

Также с 1 июня повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте и в Николаеве. Стоимость проезда для одного пассажира составляет:

до 10 км – 6 грн,

более 10 км – 7 грн,

к микрорайонам Матвеевка и Большая Корениха – 9 грн,

в микрорайон Малая Корениха – 10 грн.

Тариф для автобусов КП "Николаевпастранс":

до 10 км – не выше 5 грн;

более 10 км – не выше 6 грн;

в микрорайоны Матвеевка и Великая Корениха – не выше 7 грн;

в микрорайон Малая Корениха – не выше 8 грн.

Проезд в электротранспорте КП "Николаевэлектротранс" составит 6 грн.

Для школьников тариф установлен в размере 5 грн – он будет действовать с 1 сентября по 1 июня.

Ранее, в конце мая, исполнительный комитет Львовского городского совета повысил стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах до 10 грн.

Стоимость проезда в электротранспорте будет зависеть от того, где пассажиры покупают билет:

10 грн – при условии приобретения билета у водителя;

9 грн – при условии приобретения билета в точках продажи (киосках);

8,5 грн – для тех, кто оплачивает проезд онлайн (QR-коды Приват 24, SMS билеты, Bluetooth билеты, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay).

Относительно проезда студентов, то стоимость разового билета у водителя в городском электрическом транспорте составляет 5 гривен. Известно, что останется без изменений стоимость месячных проездных в электротранспорте – 150 грн, а для льготных категорий 80 гривен.

В столице стоимость проезда в маршрутках повысили до 10 грн еще в апреле. Новую цену установили на 15 маршрутах, однако, повышение коснется и других.

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Что будет с ценами на проезд в метрополитене столицы и других городов

Одним из самых обсуждаемых вопросов в течение последнего месяца в Киеве остается стоимость проезда в метрополитене. Речь шла не только о подземке, но и обо всем коммунальном общественном транспорте.

В Украине подорожал проезд в маршрутках Фото из открытых источников

Столичные транспортники заявили о необходимости повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте до 20-25 гривен. Проезд в метро, по их расчетам, должен стоить 21 грн.

Чуть позже заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала, что стоимость проезда сделают оптимальной для горожан.

А СМИ, ссылаясь на источники в Киевсовете сообщили, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы может увеличиться до 12-15 гривен.

Столичные власти пока не сообщили о согласованной стоимости цен на проезд в коммунальном транспорте. Однако, киевлянам стоит готовиться к повышению цен на поездки.

А вот стоимость проезда в метрополитене Харькова и Днепра пока не планируют пересматривать. Так, пассажиры харьковской подземки платят 8 грн за одну поездку, а проезд в метрополитене Днепра составляет 6 грн.

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Где ожидать повышения стоимости проезда

В ближайшее время могут повысить тарифы в Полтаве и в других городах. К примеру, в Полтаве идет обсуждение проекта по повышению тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте: 6 грн в троллейбусах и 8 грн в маршрутках.

Поговаривают, что рассматривают возможность повышения цен на проезд до 10 грн в маршрутках перевозчики в Днепре.

Эксперты прогнозируют, что повышение стоимости проезда в метро и наземном муниципальном транспорте Киева откроет перед частными перевозчиками возможность повысить цены в маршрутках. Сейчас частников сдерживает только конкуренция со стороны коммунального транспорта.

Так, после повышения стоимости проезда в столичном коммунальном транспорте, тарифы пересмотрят и в маршрутных такси.