От 10 до 20 тыс. грн: В каких регионах самые высокие средние зарплаты и когда ожидать повышения "минималки"

В сентябре в Киеве зафиксировали самый высокий уровень средней зарплаты, самый низкий - в Черновицкой области

Национальный банк Украины

Реальная заработная плата в Украине за год, с учетом инфляции, увеличилась почти на 7%. При этом самая большая зарплата зафиксирована в авиационном транспорте, а меньше всего получают почтальоны и курьеры.

Подробнее об уровне заработной платы в разных сферах, а также о повышении минимальной зарплаты в Украине рассказываем далее.

Как изменился уровень зарплаты в Украине

В Госстате подсчитали, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. За последний год (по сравнению с сентябрем прошлого года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 6,9%.

Уровень заработной платы в 2021 году Государственная служба статистики

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 28,7% до 27 084 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,1% до 24 900 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 15,5% до 23 277 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 41,9% до 11 516 гривен, педагогов - на 28,5% до 11 512 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 18,5% до 8 009 гривен.

В годовом измерении самый большой рост средней зарплаты штатных работников зафиксировали в Ровенской (на 27,3%), Хмельницкой (на 23,6%), Николаевской (на 21,6%), Киевской (на 21,2%), Волынской (на 19,6%), Житомирской (на 19%), Черкасской (на 18,6%), Харьковской (на 18,4%) и Львовской (на 18,3%) областях и в Киеве (на 19,7%).

При этом, в сентябре в Киеве зафиксировали самый высокий уровень средней зарплаты - 20 658 грн, самый низкий - в Черновицкой области (10 976 грн).

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Правила расчета средней зарплаты в Украине

В начале осени Кабинет министров Украины внес изменения в порядок исчисления средней заработной платы. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 1 сентября.

Правительство решило, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.

Премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.

Минимальная зарплата в 2021 и 2022-м годах

На текущий год было запланировано два этапа повышения минимальной заработной платы. С 1 января ее размер повысился до 6000 грн, а с 1 декабря минимальная зарплата должна составить 6500 грн. В почасовом размере с 1 января – 36,11 гривен, с 1 декабря – 39,12 гривен.

На 2022 год запланировано только одно повышение - с 1 октября до 6700 грн. В почасовом размере с 1 октября — 40,46 гривен.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2022 – 2024 годы", минимальная заработная плата в 2023 году вырастет до 7 176 гривен.

Также была информация, что уже в 2022 году она может составлять 7700 гривен. Впоследствии Министерство финансов Украины опровергло повышение минимальной зарплаты анонсированное министром Сергеем Марченко.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен.