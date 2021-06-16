От 100 до 280 тыс. грн в месяц: Сколько получают руководители НАБУ, НАПК, САП и их заместители

Помимо оклада чиновники получают различные надбавки

Фото из открытых источников

Несколько месяцев назад украинские чиновники обнародовали декларации о своем имуществе. Поэтому, стало известно, кто и сколько средств заработал за прошлый год.

Однако не менее интересно, а сколько получают руководители и ведущие работники антикоррупционных органов Украины.

Подробнее о майских окладах и профессиональных обязанностях борцов с коррупцией в материале "Першого Незалежного".

Зарплаты в НАБУ

Согласно закона "О Национальном антикоррупционном бюро", заработная плата работников НАБУ состоит из: должностного оклада; доплаты за выслугу лет; доплаты за ученую степень; доплаты за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне; доплаты за специальное звание или ранг госслужащего.

НАБУ

Должностные оклады работников Национального бюро установлены в соответствии с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц (с 1 января по 30 июня 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 гривен):

Директор Национального бюро - 50 пм;

первый заместитель директора - 40 пм;

директор центрального или территориального управления НАБУ, руководитель управления внутреннего контроля центрального управления НАБУ, руководитель подразделения детективов – 30 пм;

заместитель директора центрального или территориального управления НАБУ, заместитель руководителя управления внутреннего контроля центрального управления НАБУ, заместитель руководителя подразделения детективов – 28 пм;

руководитель управления центрального управления НАБУ, руководитель отдела внутреннего контроля территориального управления НАБУ – 22 пм;

заместитель руководителя управления центрального управления НАБУ, заместитель руководителя отдела внутреннего контроля территориального управления НАБУ – 21 пм;

начальник отдела центрального управления НАБУ - 20 пм;

заместитель начальника отдела центрального управления НАБУ - 19 пм;

начальник отдела территориального управления НАБУ - 18 пм;

заместитель начальника отдела территориального управления НАБУ - 17 пм;

старший детектив НАБУ - 22 пм;

детектив НАБУ - 19 пм.

При этом должностные оклады работников центрального управления НАБУ и территориального управления Бюро с местонахождением в городе Киеве устанавливаются с коэффициентом 1,2.

Работникам НАБУ выплачивают ежемесячную доплату за выслугу лет в зависимости от стажа: до 5 лет – 15%, свыше 5 лет – 20%, свыше 10 лет – 30%, свыше 15 лет – 40%, свыше 20 лет – 50 %, свыше 25 лет - 60%, свыше 30 лет – 70%, свыше 35 лет – 80% от должностного оклада.

Также выплачивают ежемесячную доплату за ученую степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук по соответствующей специальности в размере соответственно 15 и 20% от должностного оклада.

Кроме этого, есть ежемесячные доплаты за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне в зависимости от степени секретности информации: сведения и их носители, имеющие степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", – 10% должностного оклада; сведения и их носители, имеющие степень секретности "секретно", – 5% оклада.

Директор Национального бюро имеет следующие обязанности и полномочия:

ответственность за законность оперативно-розыскных мероприятий и досудебного расследования НАБУ;

организация работы НАБУ;

координация и контроль работы центрального и территориальных управлений НАБУ;

утверждение сметы, структуры и штатной численности центрального и территориальных управлений НАБУ;

издает приказы и распоряжения, поручения, которые являются обязательными для выполнения работниками НАБУ;

назначает на должности и освобождает от должностей работников Бюро;

утверждает перспективные, текущие и оперативные планы работы Бюро;

устанавливает порядок регистрации, обработки, хранения и уничтожения полученных данных;

принимает меры по предотвращению несанкционированного доступа к информации с ограниченным доступом;

вносит предложения по совершенствованию законодательства по вопросам, относящимся к компетенции Бюро;

представляет НАБУ в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями;

имеет право присутствовать на заседаниях Верховной Рады, ее комитетов, временных специальных и временных следственных комиссий;

дает разрешение на использование средств фонда специальных оперативно-розыскных и следственных действий Бюро.

В мае 2021 года больше всего заработал директор НАБУ Артем Сытник – он получил 282 011 гривен.

В эту сумму, кроме должностного оклада, входят надбавки, а также индексация, отпускные, компенсация за неиспользованный отпуск и суточные на командировку (кроме оклада, еще более 100 000 гривен).

Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак заработал также немало – 194 264 гривни.

Заместитель директора НАБУ Татьяна Варварская получила 192 429 гривен.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заработал в мае 126 912 гривен.

Штат НАБУ-700 работников, в том числе 231 детектив и 34 детектива-аналитика.

Зарплаты в НАПК и САП

В законе Украины "О Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции" указано, что зарплата главы НАПК, его заместителей и работников аппарата НАПК состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, доплаты за ранг, премии и других надбавок, установленных законодательством о государственной службе.

Фото из открытых источников

Установлены такие должностные оклады работников НАБУ в соответствии с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц:

председатель Национального агентства - 40 пм;

заместитель председателя НАПК - 30 пм;

руководитель аппарата НАПК - 30 пм;

руководитель территориального органа Национального агентства - 25 пм;

заместитель руководителя аппарата НАПК - 25 пм;

руководитель подразделения внутреннего контроля - 25 пм;

заместитель руководителя территориального органа НАПК - 20 пм;

руководитель самостоятельного структурного подразделения аппарата НАПК - 20 пм;

заместитель руководителя подразделения внутреннего контроля - 20 пм.

Должностной оклад уполномоченных лиц Национального агентства устанавливается с коэффициентом 1,5 (кроме председателя НАПК и его заместителя(-ов)).

Обязанности председателя НАПК:

Организация и контроль работы НАПК, персональная ответственность за законность, прозрачность и эффективность деятельности агентства, отчета о работе НАПК;

назначение на должности и увольнение работников;

распределение обязанностей между своими заместителями;

принятие решений о распределении бюджетных средств, распорядителем которых является Агентство;

утверждение штатного расписания и сметы Агентства;

утверждение штатного расписания и сметы Агентства; утверждение перспективных, текущих и оперативных планов работы НАПК;

представление НАПК в отношениях с судами, государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями;

имеет право присутствовать на заседаниях Верховной Рады, ее комитетов и следственных комиссий, а также участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях Кабмина во время рассмотрения вопросов по антикоррупционной политике.

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук за май заработал 106 102 гривни.

Максим Грищук Фото из открытых источников

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков за май заработал 200 143 гривни. Кроме должностного оклада и надбавок, он получил 22 600 гривен отпускных, а также премию за апрель в размере 50% от оклада.

Заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец в прошлом месяце заработал 145 830 гривен.

Заместитель председателя НАПК Александр Стародубцев - 116 тыс. 985 грн.

Заместитель председателя НАПК Иван Пресняков - 103 тыс. 658 грн.

Также известно, что заместители главы Агентства получили премии за май в размере 20% от должностного оклада.