Осторожно – молния: Как вести себя во время грозы, чтобы не навредить здоровью и сохранить жизнь

Молния является чрезвычайно опасной для человека

Фото из открытых источников

Украина почти неделю находится в плену непогоды – синоптики ежедневно прогнозируют грозовые дожди и шквальные ветры в разных регионах. На днях из-за непогоды были обесточены более 300 населенных пунктов на западе Украины задержалось 8 поездов и, что хуже всего, – травмировались люди.

Как правильно вести себя во время грозы и сохранить здоровье и жизнь рассказываем подробнее.

Что собой представляет гроза

Гроза – атмосферное явление, связанное с электрическими разрядами в кучево-дождевых облаках. Сопровождается молнией и громом. Гроза относится к одним из самых опасных для человека природных явлений.

Молния – это мгновенный многократный электрический разряд. В процессе образования осадков в облаке происходит электризация капель или ледяных частиц. Вследствие сильных восходящих потоков воздуха в облаке образуются обособленные области, заряженные разноименными зарядами. Когда напряжение электрического поля в облаке или между нижней заряженной областью и землей достигает пробойного значения, возникает молния.

После вспышки молнии возникает гром. В момент удара молнии в воздухе повышается давление, и оно раскаляется до 27000°С, в результате чего происходит огромный взрыв. Звук от него – это гром. Поскольку свет расходится гораздо быстрее, чем звук, то гром мы слышим через какое-то время после вспышки молнии.

Молния предпочитает высокий объект, потому что между ним и кучевым облаком расстояние меньше, а потому меньшее и электрическое сопротивление. Именно поэтому нужно знать, где лучше прятаться от грозы.

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Как защититься от грозы в лесу или парке

Если поблизости находится авто и есть возможность им воспользоваться, то это будет одним из лучших укрытий. Машина имеет специальную защиту от молнии. Единственное, что стоит сделать, – убрать антенну. Также автомобиль ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями.

Также можно спрятаться под большие кусты, к примеру, в малинник, или если нет – в гущу средних по высоте деревьев, лучше всего – под среднего возраста бук или березу. Можно также под клен, липу или орешник, орех. Худший выбор – дуб, сосна, ель, тополь. Именно в эти деревья чаще всего попадает молния.

Ни в коем случае не стоит прятаться под одиночным деревом. Одиночное – означает не только конкретно одно, но и 3-4, разбросанные в радиусе 50 метров друг от друга.

Стоит быстро выключит все мобильники, ноутбуки и остальную электронику – это значит не выключить звук, а полностью выключить аппарат.

Нужно подальше (минимум 30 м) держаться от металлических предметов – мангала, велосипеда, мопеда.

Что делать, если непогода настигла в поле

Во избежание попадания молнии нужно разойтись хотя бы на 15 м друг от друга.

Стоит сесть на корточки, свести вместе ноги, а главное – голову положить на колени, а руки – на голову.

Фото из открытых источников

На землю под собой нужно постелить хоть какую-то изоляцию – обычный полиэтиленовый пакет, желательно сложенный в несколько слоев, хуже – рюкзак, в крайнем случае – просто сухие ветки.

И стоит снять с себя весь металл: золото – это также только металл, поэтому украшения стоит спрятать.

Что не стоит делать в закрытом помещении во время грозы

Конечно, находиться в помещении во время непогоды безопаснее всего, однако также нужно придерживаться определенных правил, а именно:

избегать использования любого оборудования, подключенного к электросети,

выключить из розетки телевизор, компьютер и любую бытовую технику;

не касаться металлических частей, имеющих внешнее соединение с, например, трубопроводом, трубой (и т. п.) или другим электрическим оборудованием (параболическая антенна);

избегать контакта с водой. Если хочется помыть посуду или принять душ, то стоит перенести это "задание" на позже (на час или два);

не стоит стоять под навесами балконов, имеющими железное оборудование. Лучше находиться внутри здания подальше от стен, дверей и окон.

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Как вести себя в грозу у водоемов

Во время непогоды нужно избегать любых контактов с водой и стоит держаться подальше от воды, поскольку у воды низкое сопротивление току, и поэтому она является очень опасной в таком случае.

Стоит знать, что молния своим электрическим током может повлечь серьезные косвенные повреждения за счет дисперсии разряда, который может иметь разветвления даже до нескольких десятков метров от точки непосредственного удара. Поэтому нужно:

выйти немедленно из воды;

удалиться немедленно от берега, причала или края бассейна;

освободиться от пляжных зонтиков, железных удочек и других острых предметов любого типа среднего или большого размера.

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Простые и действенные советы помогут сохранить здоровье и жизнь.