Особенности Паралимпийских игр-2020: Трибуны без зрителей, новые виды спорта и участие украинской сборной

Паралимпийские игры начнутся в день 30-летия Независимости Украины и в 25-летие со дня завоевания первой золотой паралимпийской медали национальной паралимпийской сборной командой Украины

Паралимпийские игры-2020 Офис Президента

В следующий вторник, 24 августа, стартуют Паралимпийские игры. От украинских спортсменов ждут высоких результатов. Как и на Олимпийских играх зрителей на трибунах снова не будет - причиной тому сложная эпидемиологическая ситуация в Японии.

Подробнее об особенностях проведения Паралимпийских игр и ожидаемых результатах борьбы украинской сборной рассказываем далее.

Старт Паралимпиады и участие украинской сборной

24 августа 2021 года начинаются XVI летние Паралимпийские игры – седьмые по счету для национальной паралимпийской сборной команды.

Паралимпиада-2020 продлится 12 дней до 5 сентября, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта (в том числе 2-х дебютных).

Для национальной паралимпийской сборной команды Украины, которая будет представлена 143 спортсменами (в том числе 5 спортсменов-лидеров), символично, что XVI летние Паралимпийские игры начнутся в день 30-летия Независимости Украины и 25-летия со дня завоевания первой золотой паралимпийской медали национальной паралимпийской сборной командой Украины.

Национальная паралимпийская сборная команда образца 2021 года будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта, представленных на Паралимпийских играх. Отдельно:

бадминтон,

гребля академическая,

велосипедный спорт (трек, шоссе),

голбол,

дзюдо,

легкая атлетика,

теннис настольный,

пауэрлифтинг,

параканоэ,

паратриатлон,

плавание,

стрельба пулевая,

стрельба из лука,

тхэквондо,

фехтование на колясках.

Девиз национальной паралимпийской сборной команды Украины "Ваша поддержка – наша победа!". Ознакомиться подробнее с составом украинской сборной можно по ссылке.

Паралимпийские игры-2020 Офис Президента

12 августа при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония проводов Национальной паралимпийской сборной Украины в Токио.

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Особенности проведения Паралимпийских игр

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Японии Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на ввод чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут усилены антикоронавирусные мероприятия, включая отсутствие зрителей. Оргкомитет Игр просит общественность воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе", - говорилось в заявлении оргкомитета игр.

Однако соревнования смогут посетить школьники в рамках реализации государственной программы инклюзивности спорта.

А вот сборная Афганистана не примет участия в Паралимпиаде Токио-2020 из-за напряженной ситуации в стране. Об этом заявил представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

"К сожалению Национальный паралимпийский комитет Афганистана не будет принимать участия в Паралимпийских играх Токио-2020. За нынешнюю тяжелую ситуацию в стране закрыты все аэропорты и у них нет возможности добраться до Токио. Надеемся, что в это трудное время команда и официальные лица будут в безопасности", - заявил Спенс.

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Каких результатов ожидают от украинской сборной

Посол Японии в Украине Такаши Кураи высоко оценивает шансы украинской сборной. "Национальная паралимпийская сборная команда Украины очень сильная. С тех пор, когда независимая Украина впервые приняла участие в Паралимпийских играх в Атланте 1996 года, каждый раз национальная сборная команда увеличивала количество медалей и заняла третье место в мире на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Это свидетельствует о победе в каждой жизни спортсмена, тренера, человека, который поддерживает соревнования, а также устойчивость Украины как государства. Я это очень уважаю", - отметил он.

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич возлагает большие надежды на сборную. "Мы покажем достойный украинский результат на Паралимпиаде", - убежден он.

Директор Запорожского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт" Андрей Барабанов рассказал в каких дисциплинах Украина может получить награды. "По легкой атлетике у нас один представитель будет Маша Помазан, которая уже едет на свою третью Паралимпиаду.

Потом плавание, поедет четыре человека. И там в принципе мы ожидаем очень много побед, будем так говорить в целом, побед, думаю и золото будет. Едет теннис, два человека. Поедет еще представители пауэрлифтинга, два человека, одна наша запорожская спортсменка Татьяна Широколава из Энергодара", - отметил он.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за все годы на летних и зимних играх паралимпийская сборная Украины одержала 374 медали, и выразил убеждение, что после Паралимпиады в Токио их будет более 400.

Rammstein поддержал спортсменов

В официальном Instagram-аккаунте немецкой рок-группы Rammstein опубликовали тизер в поддержку паралимпийской сборной Германии.

"Всего лучшего сборной Германии на Паралимпийских играх", - говорится в тексте публикации.

В короткое видео вошли кадры со съемок. На них появляются немецкие паралимпийцы, а на фоне звучит трек Ich Will из альбома Mutter (2001).