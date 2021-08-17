Особенности Паралимпийских игр-2020: Трибуны без зрителей, новые виды спорта и участие украинской сборной
Паралимпийские игры начнутся в день 30-летия Независимости Украины и в 25-летие со дня завоевания первой золотой паралимпийской медали национальной паралимпийской сборной командой Украины
В следующий вторник, 24 августа, стартуют Паралимпийские игры. От украинских спортсменов ждут высоких результатов. Как и на Олимпийских играх зрителей на трибунах снова не будет - причиной тому сложная эпидемиологическая ситуация в Японии.
Подробнее об особенностях проведения Паралимпийских игр и ожидаемых результатах борьбы украинской сборной рассказываем далее.
Старт Паралимпиады и участие украинской сборной
24 августа 2021 года начинаются XVI летние Паралимпийские игры – седьмые по счету для национальной паралимпийской сборной команды.
Паралимпиада-2020 продлится 12 дней до 5 сентября, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта (в том числе 2-х дебютных).
Для национальной паралимпийской сборной команды Украины, которая будет представлена 143 спортсменами (в том числе 5 спортсменов-лидеров), символично, что XVI летние Паралимпийские игры начнутся в день 30-летия Независимости Украины и 25-летия со дня завоевания первой золотой паралимпийской медали национальной паралимпийской сборной командой Украины.
Национальная паралимпийская сборная команда образца 2021 года будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта, представленных на Паралимпийских играх. Отдельно:
- бадминтон,
- гребля академическая,
- велосипедный спорт (трек, шоссе),
- голбол,
- дзюдо,
- легкая атлетика,
- теннис настольный,
- пауэрлифтинг,
- параканоэ,
- паратриатлон,
- плавание,
- стрельба пулевая,
- стрельба из лука,
- тхэквондо,
- фехтование на колясках.
Девиз национальной паралимпийской сборной команды Украины "Ваша поддержка – наша победа!". Ознакомиться подробнее с составом украинской сборной можно по ссылке.
12 августа при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония проводов Национальной паралимпийской сборной Украины в Токио.
Особенности проведения Паралимпийских игр
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Японии Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей.
"В связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на ввод чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут усилены антикоронавирусные мероприятия, включая отсутствие зрителей. Оргкомитет Игр просит общественность воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе", - говорилось в заявлении оргкомитета игр.
Однако соревнования смогут посетить школьники в рамках реализации государственной программы инклюзивности спорта.
А вот сборная Афганистана не примет участия в Паралимпиаде Токио-2020 из-за напряженной ситуации в стране. Об этом заявил представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.
"К сожалению Национальный паралимпийский комитет Афганистана не будет принимать участия в Паралимпийских играх Токио-2020. За нынешнюю тяжелую ситуацию в стране закрыты все аэропорты и у них нет возможности добраться до Токио. Надеемся, что в это трудное время команда и официальные лица будут в безопасности", - заявил Спенс.
Каких результатов ожидают от украинской сборной
Посол Японии в Украине Такаши Кураи высоко оценивает шансы украинской сборной. "Национальная паралимпийская сборная команда Украины очень сильная. С тех пор, когда независимая Украина впервые приняла участие в Паралимпийских играх в Атланте 1996 года, каждый раз национальная сборная команда увеличивала количество медалей и заняла третье место в мире на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Это свидетельствует о победе в каждой жизни спортсмена, тренера, человека, который поддерживает соревнования, а также устойчивость Украины как государства. Я это очень уважаю", - отметил он.
Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич возлагает большие надежды на сборную. "Мы покажем достойный украинский результат на Паралимпиаде", - убежден он.
Директор Запорожского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт" Андрей Барабанов рассказал в каких дисциплинах Украина может получить награды. "По легкой атлетике у нас один представитель будет Маша Помазан, которая уже едет на свою третью Паралимпиаду.
Потом плавание, поедет четыре человека. И там в принципе мы ожидаем очень много побед, будем так говорить в целом, побед, думаю и золото будет. Едет теннис, два человека. Поедет еще представители пауэрлифтинга, два человека, одна наша запорожская спортсменка Татьяна Широколава из Энергодара", - отметил он.
А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за все годы на летних и зимних играх паралимпийская сборная Украины одержала 374 медали, и выразил убеждение, что после Паралимпиады в Токио их будет более 400.
Rammstein поддержал спортсменов
В официальном Instagram-аккаунте немецкой рок-группы Rammstein опубликовали тизер в поддержку паралимпийской сборной Германии.
"Всего лучшего сборной Германии на Паралимпийских играх", - говорится в тексте публикации.
В короткое видео вошли кадры со съемок. На них появляются немецкие паралимпийцы, а на фоне звучит трек Ich Will из альбома Mutter (2001).