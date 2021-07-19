Осенью украинцев ждет подорожание продуктов: Что взлетит в цене больше всего и почему

Фото из открытых источников

Украина находится в условиях постоянного подорожания товаров и услуг

Осенью – а это совсем скоро – в Украине повысятся цены на некоторые категории продуктов питания. Это повлечет за собой подорожание других продовольственных товаров, цена которых напрямую зависит от стоимости базовых продуктов. До осени еще полтора месяца, но готовиться к предстоящему подорожанию украинцам стоит уже сейчас.

Далее рассказываем, какие именно продукты подорожают больше всего и каковы причины такого резкого скачка цен.

Почему дорожают продукты?

Сейчас лето, и кажется, что стоимость некоторых продуктов не такая уж и высокая. Но снижение цен на базовые продукты летом – это временная тенденция, которая повторяется из года в год. И хотя за последний месяц стоимость товаров стабилизировалась, а на некоторые продукты даже несколько уменьшилась, все же осенью нас будет ожидать очередной скачок цен.

По большому счету, рост цен на продукты питания является общемировой тенденцией, которая обусловлена и дефицитом ряда продуктов, и эмиссией доллара, и ростом показателей инфляции. К примеру, сейчас цены на продовольствие в Украине достигли апогея, остановившись на самой высокой за последние 13 лет отметке.

Именно из-за роста инфляции уже в следующем сезоне украинцы почувствуют подорожание базовых продуктов: мясных, молочных продуктов и яиц.

На нынешний урожай ягод, овощей и фруктов и их ценообразование повлияли погодные условия - то есть нынешняя поздняя весна. А подорожание зерновых культур, которые используют для производства кормов для скота и птицы, в свою очередь, приводит к росту цен на готовую продукцию: мясо, яйца, молоко. В Ассоциации животноводов пояснили - 75% стоимости, например, яйца – это стоимость кормов для птицы, которые постоянно дорожают: пшеницы, кукурузы, сои, подсолнечных.

Фото из открытых источников

Также на конечную цену всех без исключения продуктов влияют косвенные тенденции – к примеру, цены на топливо, газ и электрическую энергию. В основном это касается овощей и фруктов, которые хранятся в холодильниках – чем дольше хранится продукция, тем больше платят за ее хранение.

И хотя в течение последнего месяца тарифы на электроэнергию не являются угрожающе высокими, и все же осенью с наступлением отопительного сезона они вырастут. А увеличение расходов производства на сырье и энергию способствует подорожанию хлеба, макаронных и кондитерских изделий и мясных продуктов.

Кроме того, к повышению цен приводит также недавний запуск рынка сельскохозяйственных земель. Отныне все расходы на покупку земли и рост арендной платы аграрии переведут на потребителей. Следовательно, осенью Украину должна накрыть волна подорожания, которая охватит все продовольственные товары. Кстати, зимой, опять-таки ожидаемо, будет сезонная волна подорожания овощей и фруктов.

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Аграрный сектор Украины ориентирован на экспорт продукции, в частности зерна и масличных культур, поэтому рост цен на мировых рынках приводит к росту экспорта и росту цен в Украине. Относительно состояния молочной отрасли Украины, то оно ухудшается: поголовье коров сокращается, а наша страна массово импортирует молоко за границу. Поэтому наблюдается определенный дефицит молока, который и приводит к росту цен на молочную продукцию.

И, в конце концов, на рост цен изрядно повлияла пандемия коронавируса. На внутреннем рынке Украины остались лишь "сильные" игроки крупного и среднего бизнеса, зато малые хозяйства, фермы прекратили работу.

Больше всего должны подорожать к осени мясные и рыбные продукты. Из-за того, что не все украинцы могут себе позволить покупать недешевое мясо и рыбу, их потребление на внутреннем рынке Украины уменьшилось, а стоимость продолжает расти.

Какие прогнозы на будущее?

По прогнозам экспертов, осенью некоторые социально важные продукты подорожают на 30-40%. Согласно официальной информации Государственной службы статистики Украины, в феврале 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 2,1%. В течение мая продукты питания подорожали еще на 1,8% - больше всего выросли цены на фрукты, подсолнечное масло, мясо, алкогольные напитки.

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Национальный банк Украины спрогнозировал, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 8-10%, отметив, что инфляция оказалась выше, чем прогнозировали ранее. Для сравнения: в 2020 году инфляция составила 5%, а на текущий год в бюджете заложен показатель 7,3%. А 10% - ная инфляция - это "антирекорд", потому что такого в Украине не было с 2017 года.

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Украинские эксперты уверены, что осенью ситуация с высокими ценами на продовольственные товары ухудшится из-за зависимости Украины от импортных энергоресурсов. Стоимость газа и нефти возрастет, а потому нам снова не избежать повышения цен на все, что есть в магазинах и на рынках. В то же время зарплата украинцев вряд ли будет расти пропорционально подорожанию продуктов.

В целом цены в Украине будут расти до тех пор, пока высокая стоимость продуктов не начнет приносить убытки самим производителям или продавцам – рынкам, магазинам и торговым сетям.