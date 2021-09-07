Оппозиционные телеканалы мешали Зеленскому строить диктатуру. Как Зе-президент уничтожал свободные медиа

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK 112ua.tv

Телеканал "112 Украина" многие годы был лидером информационного вещания. При этом медиа занимало критическую позицию по отношению к украинской власти. Владимир Зеленский, получив президентское кресло, решил строить авторитарную модель управления государством, а потому первый удар был нанесен по оппозиционным СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK нервировали Банковую давно благодаря острой злободневной риторике. Но при Петре Порошенко власть не решалась действовать откровенно диктаторскими методами. Представители Нацсовета несколько лет вели войну против "112 Украина", отказывая каналу в переоформлении лицензий, что расценивалось как давление власти и попытка изменить редакционную политику СМИ. Однако СМИ все же вещало.

На момент прихода Зеленского к власти телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK были лидерами украинского информационного вещания. Так, доля канала "112 Украина" была больше, чем суммарно у четырех конкурентов.

из открытых источников

Администрация Зеленского практически сразу же решила нанести удар по неподконтрольным каналам, чтобы заблокировать любую критику в свой адрес.

В июле 2019 года "112 Украина" планировал показать в эфире фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". В фильме знаменитый американский режиссер попытался разобраться, почему возник кризис в нашей стране. В ответ украинские власти пригрозили ответственностью, если фильм будет показан. В частности, генпрокурор Юрий Луценко угрожал открытием уголовного дела. В итоге показ фильма отменили. Как и был отменен телемост между Украиной и Россией, в формате которого была попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов. На телеканал NewsOne, который должен был транслировать телемост, посыпались угрозы и проклятья со стороны чиновников.

Вслед за этим в столице был совершен теракт – офис телеканала "112 Украина" был обстрелян из гранатомета. "112 Украина" ранее получал угрозы от украинских ультраправых радикалов, которые пытаются повлиять на редакционную политику телеканала. В руководстве канала заявили, что власть покрывает преступления радикалов и не желает расследовать теракт, который осудили даже западные политики и ОБСЕ.

Вместо того чтобы расследовать данный факт, как и многочисленные угрозы телеканалу от ультраправых радикалов, Зеленский дает молчаливое согласие на многочисленные проверки телеканала.

В сентябре 2019 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины по указке Банковой лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание. Канал потерял 42% аудитории, однако все равно остался первым среди информационных каналов. В 2020 году суммарная доля телеканалов медиагруппы "Новости" превысила суммарную долю всех остальных информационных телеканалов Украины (4,15% против 3,68% по аудитории 18+(50+).

из открытых источников

Поскольку такие методы не принесли Зеленскому результата, и журналисты продолжили беспристрастно отражать попытки президента узурпировать власть в Украине, Офис президента попытался отнять "112 Украина" у Тараса Козака. Зеленский приказал Службе безопасности арестовать корпоративные права телеканала и передать медиа в управление АРМА. Президенту не повезло: Шевченковский райсуд Киева посчитал такие действия незаконными.

Вскоре от завуалированных действий президент перешел к неприкрытому давлению и сыграл на повышение. Ради закрытия неугодных телеканалов были наложены незаконные санкции СНБО на их собственника, народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, несмотря на то, что это запрещено действующим законодательством. Доказательства каких-либо нарушений закона со стороны Тараса Козака не были представлены. Три популярных телеканала прекратили вещание после незаконного указа президента. Это вызвало шквал критики в мировых СМИ. Многие западные политики раскритиковали это решение Зеленского. Даже спикер ВР Дмитрий Разумков не согласился с ним.

Несмотря на столь серьезное давление власти, журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK выстояли и создали новый телеканал "Перший Незалежний". Уже спустя час вещания канал был отключен на спутнике без каких-либо оснований. Представители СБУ пошли на прямое нарушение закона, угрожая провайдерам проблемами и требуя отключить "Перший Незалежний".

На это вопиющее нарушение закона отреагировали в ООН, Freedom House и других международных организациях. И только Зеленскому никакой закон не писан. Потому что он строит диктатуру в Украине.