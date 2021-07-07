Оплата отопления по-новому: Почему в Киеве вводят авансовый платеж и как его оплатить

Авансовый платеж за тепло, по мнению столичных властей, поможет сбалансировать стоимость коммунальной услуги зимой

Фото из открытых источников

Власти Киева решили ввести авансовый платеж за услуги централизованного отопления. Такая практика не нова для киевлян, однако в условиях увеличения тарифов на тепло может уменьшить финансовую нагрузку в отопительном сезоне.

Подробнее о внедрении системы авансового платежа и уплаты потребленного тепла в материале "Першого Незалежного".

В чем суть нововведения?

О внедрении авансового платежа за услугу отопления заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Киевский городской совет внедряет рекомендованный летний авансовый платеж. Это означает, что определенный процент оплаты отопления можно осуществить при желании в летний период.

Такая система существовала раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены в течение всего года.

По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период, а также сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.

Новости по теме: В Киеве могут увеличить тарифы на отопление: В КГГА назвали причину

Что такое авансовые платежи за ЖКХ?

Об авансовых платежах в области жилищно-коммунальных услуг украинцы узнали несколько лет назад. К примеру, в счетах за газ появилась новая графа – рекомендованный платеж.

Принятый в 2018 году парламентом закон "О жилищно-коммунальных услугах" вводит начисление штрафных санкций - пени. Согласно документу, пеня начнет действовать в случае минимального нарушения сроков платежа за коммунальные услуги – проценты будут начислять за каждый день неуплаты. Поэтому поставщики газа в счетах для потребителей ввели новую графу – рекомендуемый платеж на следующий месяц. Уплата рекомендованного платежа позволит потребителям избежать долгов за газ и начисления пени и штрафов. При расчете рекомендованного платежа каждому потребителю учитывают стоимость прогнозного потребления газа в следующем месяце.

Фото из открытых источников

Рекомендованные авансовые платежи внедрили в свое время и водоканалы как так называемую "финансовую подушку" для предприятий, чтобы услуги водоснабжения и водоотведения предоставляли бесперебойно. Эти средства временно позволяют перекрыть отсутствие платежей от тех потребителей, которые по каким-то причинам не платят за потребленные услуги.

При этом "рекомендованный платеж", указанный в квитанциях, не является обязательным к уплате.

Как платить за отопление в Киеве?

Теперь процедура оплаты за поставку тепловой энергии такова: оплатить счета за теплоснабжение нужно до 20 числа каждого месяца за услуги, потребленные в предыдущем календарном месяце.

Можно оплатить платежной картой: в личном кабинете на сайте КП "Главный информационно-вычислительный центр"; в личном кабинете на сайте УК "Центр коммунального сервиса" или через платежные онлайн-сервисы.

Также можно оплатить услуги по теплоснабжению наличными. Это можно сделать в отделении банка или "Укрпочты" через терминал самообслуживания в точках приема "Центра коммунального сервиса".

Кроме этого, чтобы оплатить за отопление, можно обратиться в "Киевтеплоэнерго" по телефонам: 1557 или 044-247-40-40; в "Контактный центр Киева" по телефонам: 1551, 044-205-73-37; в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по телефонам: 1557, 044-500-15-57. Также можно использовать сайты: kte.kiev.ua, 1557.gov.ua, 1551.gov.ua.