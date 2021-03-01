Операция "индексация": Кому увеличат пенсии в марте, а кто не получит доплату и почему

В Украине с 1 марта повысят размер пенсий Фото из открытых источников

Пенсии повысят почти всем пенсионерам

Правительство решило повысить выплаты украинским пенсионерам. 22 февраля Кабинет министров Украины одобрил постановление о дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году. Этим документом фактически начинается индексация пенсий с 1 марта.

Далее рассказываем, что предусматривает процесс индексации пенсионных выплат и кто будет получать больше, а для кого пенсия не изменится вообще.

Что такое индексация пенсий

Учитывая то, что в нашей стране (да и в мире в целом) существует такое экономическое явление как инфляция, то условные 100 гривен сегодня уже не "стоят" столько же, как те же 100 гривен вчера. Их стоимость уменьшается из-за роста потребительских цен на товары и услуги и девальвации национальной валюты. В связи с этим государство периодически корректирует размер пенсионных выплат в сторону увеличения в соответствии с инфляционными показателями. Выплаты пересматриваются с учетом роста инфляции и увеличения средней зарплаты за три предыдущих года.

Размер индексации рассчитывают по специальной экономически формуле: 50% от показателя роста потребительских цен (в 2020 году он составил 5%) + 50% от роста средней зарплаты в Украине (в прошлом году этот показатель достиг 17%, а средняя зарплата составляла 10 340 грн). Эта формула выглядит так: (Х% + Х%) / 2.

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Какие пенсии существуют в Украине

В Украине существует градация пенсионных выплат в зависимости от лица, которое ее получает:

пенсии по возрасту;

пенсии по инвалидности;

пенсии по потере кормильца;

пенсии за выслугу лет; льготные пенсии;

пенсии для внутренне перемещенных лиц

С 1 января 2021 года в связи с увеличением минимальной зарплаты выросли и минимальные пенсионные выплаты. Сейчас пенсия для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1769 гривен.

А минимальная пенсия для людей, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) составляет 2400 гривен. Минимальный размер пенсии для этой категории граждан устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты по стране (6 тысяч гривен).

Как проиндексируют пенсии на этот раз

Показатель индексация в марте этого года составит 11%. В Министерстве социальной политики объяснили утвержденный показатель увеличения размера пенсий – он был высчитан от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11% и соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествовавших году, в котором проводится индексация.

Пенсии в Украине немного вырастут Фото из открытых источников

Иначе говоря, размер индексации считается как сумма половины прошлогодней инфляции и половины от динамики роста зарплат за последние три года. Поэтому, если среднегодовой рост инфляции составлял 5%, а рост зарплат – 17%, то в сумме получается 11% индексации по формуле (5% + 17%) / 2 = 11%.

Уровень индексации не изменился в этом году. В мае 2020 года Минсоцполитики уже проводило индексацию пенсионных выплат на 11%. Тогда пенсии увеличились на 400 гривен в среднем.

В этом же году ведомство запланировало еще два повышения пенсий: в июле и в декабре. На эти цели Пенсионный фонд Украины в этом году получит 195 миллиардов гривен из государственного бюджета.

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Кому повысят выплаты

Повышенные пенсии получат 8 миллионов украинских пенсионеров. Размер пенсии вырастет в среднем на 308 гривен. При этом минимальная "ступенька" повышения выплат установлена на уровне 100 гривен.

Пенсионные выплаты будут высчитаны украинцам, которые:

получают пенсию по возрасту;

в связи с инвалидностью;

в связи с потерей кормильца;

по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Размер надбавки будет зависеть от трудового стажа и размера пенсии, которую пенсионер уже получает. В Пенсионном фонде Украины заявили, что средний размер пенсии по возрасту в Украине сейчас составляет 3538 гривен. Поэтому пенсионеры, которые получают именно такие выплаты, могут рассчитывать на надбавку и в рамках индексации в размере около 389 гривен.

При этом те пенсионеры, которые получают по 9090 гривен пенсии и выше, могут рассчитывать на несколько большую надбавку в размере 1000 гривен.

Кроме этого, повышается и минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 гривен. Это касается лиц, имеющих длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Увеличится исключительно расчетный размер пенсии. Его сумма высчитывается так: средний размер зарплаты за три года, умноженный на соотношение собственной зарплаты к средней зарплате, на 1% и на стаж в годах. По этой формуле видим, что назначенные пенсионеру надбавки не учитываются при расчете повышения.

Стоит отметить, что работающим украинским пенсионерам, пенсии будут перечислены в апреле 2021 года. Будут учтены заработная плата в период работы и приобретенный трудовой стаж.

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Для кого пенсии не изменятся

Индексация пенсий не коснется тех пенсионеров, которые по вышеприведенной формуле заработали на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной. Это означает, что у них разница между расчетной пенсией и фактической составляет менее 11%. Не рассчитана доплата и для тех, кто сейчас получает максимальную пенсию.