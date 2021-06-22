Опасные консервы: Что стоит знать о ботулизм и как избежать отравления

Если не начать специфическое лечение ботулизма, смерть может наступить уже на 2-3 день

Фото из открытых источников

Летом увеличивается риск пищевых отравлений, и одна из самых опасных болезней, которая может возникнуть в результате, – это ботулизм. Инфицирование не сопровождается значительным повышением температуры, инкубационный период длится около суток, болезнь скоротечна и может привести к летальному исходу.

Подробнее о болезни и способах предупреждения отравления рассказываем далее.

Вспышки ботулизма в Украине

В некоторых областях Украины уже зафиксировали вспышки недуга. В середине июня в Запорожье подтвердили два тяжелых случая заболевания. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии – без сознания в реанимации.

Больных мужчину и женщину госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями 15 июня. За день до этого они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.

За месяц до этого в Чернигове зафиксировали первый летальный случай от ботулизма. В результате болезни скончалась 38-летняя женщина. Причиной заболевания женщины стало употребление рыбы вяленой непотрошеной собственного приготовления.

Всего в области было зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом.

В мае с симптомами ботулизма в больницы попало четверо человек во Львовской области. Причинами отравления стали консервированные грибы и мясные консервы. А в одном случае пострадавшая отравилась рыбными консервами промышленного производства.

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Что стоит знать о ботулизме

Ботулизм – острое инфекционное заболевание, возникающее в результате употребления продуктов, содержащих ядовитые вещества (токсины), которые вырабатываются бактериями ботулизма. Этот токсин является одним из самых сильных биологических ядов.

Ботулизм Фото из открытых источников

Возбудитель болезни содержится в почве, озерах, морях, иле, в кишечнике животных, птиц, моллюсков и рыб. Поэтому человек может заразиться ботулизмом при употреблении продуктов животного и растительного происхождения, которые не прошли надлежащую термическую обработку.

Чаще всего возбудитель обнаруживается в консервах, а также продуктах длительного хранения: ветчине, колбасах, вяленой и соленой рыбе. При этом запах, вкус и внешний вид продуктов не меняется.

Возбудители ботулизма могут существовать только в бескислородной среде. При таких условиях микробы поддерживают свою жизнедеятельность и вырабатывают токсин. Консервация является самой благоприятной средой для размножения бактерий. Самой большой угрозой для здоровья человека являются домашние консервы.

Самостоятельно отличить зараженные продукты от доброкачественных можно только по вздутию банок. Это связано с накоплением газообразных продуктов жизнедеятельности палочек ботулизма. Иногда вкус, запах и вид продукта могут не меняться.

Восприимчивость человека к этой болезни высока. Инкубационный период заболевания длится от нескольких часов до суток (реже – до 2-3 дней). Его продолжительность зависит от количества ботулотоксина, попавшего в организм больного. Обычно заболевание начинается внезапно.

Первые признаки, которые должны насторожить: нарушается зрение, беспокоит "туман", двоение предметов, "сетка" перед глазами, дальнозоркость.

В ряду других симптомов болезни врачи называют:

сильно выраженная сухость во рту,

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает)

повышенная утомляемость, мышечная слабость,

головокружение,

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула), а затем – стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор),

поражение мышц шеи и конечностей.

Ботулизм относится к тяжелым заболеваниям, которые вызывают необратимые последствия и могут приводить к смерти больного, поэтому заниматься самолечением категорически не рекомендуется. До приезда бригады медицинских работников необходимо провести первоочередные мероприятия, которые будут способствовать снижению концентрации токсинов в организме человека.

Если не начать специфическое лечение, смерть может наступить уже на 2-3 день, чаще – через 4-8 дней от паралича сердечной мышцы или дыхательного центра. Для нейтрализации ботулотоксина больному вводят специфическую сыворотку.

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Как предупредить ботулизм

В вопросах профилактики ботулизма основным является соблюдение чистоты сырья. Чем чище вымытые овощи перед консервированием, чем тщательнее промыта рыба перед послом, тем меньше вероятность попадания в продукт возбудителя ботулизма.

Во избежание отравления ботулотоксином нужно соблюдать следующие рекомендации:

Рыбу перед послом в домашних условиях необходимо очистить от внутренностей, тщательно промыть наружную и внутреннюю поверхности.

Грибы сложно полностью освободить от микрочастиц почвы, поэтому не рекомендуется консервировать их в герметично закрытых банках в домашних условиях.

При домашнем консервировании, особенно овощей, содержащих мало природной кислоты, необходимо добавлять по рецептуре уксусную, лимонную кислоту, потому что возбудитель ботулизма не любит кислую среду.

Важно хорошо стерилизовать банки и крышки непосредственно перед закладкой в них продуктов.

При консервировании в домашних условиях, особенно мясных и рыбных продуктов, необходимо проводить тиндалізацію (в течение двух суток прогревать консервы при температуре 100 °С 5 минут для перехода спор в вегетативную форму), после чего простерилизовать консервы при температуре 100 °С – не менее 40–60 минут с последующим герметичным закрытием.

Малейшее вздутие крышки – причина для категорического отказа от употребления в пищу содержимого банки.

Также необходимо категорически исключить приобретение домашних консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания в местах несанкционированной торговли, у частных лиц.

Скоропортящиеся продукты хранить только в холодильнике и обязательно соблюдать сроки их реализации.

Тщательно проваривать, тушить и прожаривать пищевые продукты, особенно консервированные, непосредственно перед употреблением. Остатки пищи на следующий день перед употреблением обязательно прокипятить или протушить.

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В случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу, ведь промедление может стоить жизни.