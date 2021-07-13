Опасность на природе: Как избежать нападения змей и помочь пострадавшим от укусов пресмыкающихся

В украинских широтах наиболее распространены гадюка обыкновенная и гадюка степная

В Украину снова вернулась жара, а вместе с ней и очередная угроза – укусы змей. От пресмыкающихся уже пострадали несколько человек. Дело в том, что высокая температура воздуха делает змей вялыми, и они могут не спрятаться при появлении человека, поэтому защищаясь – кусают.

Как уберечься от укуса пресмыкающихся и как оказать пострадавшему первую помощь рассказываем далее.

Змеи атакуют

На днях в двух областях несколько человек пострадали от укусов змей. Так, в трех разных районах Ивано-Франковской области 8 июля из-за укусов змей пострадали трое детей. Все они попали в реанимацию и находились в тяжелом состоянии.

А 10 июля, во Львовской области от укусов змей пострадали трое человек, в том числе один ребенок, все они госпитализированы.

13 июля во Львовской области во дворе собственного дома змея укусила мужчину.

Причиной таких проявлений пресмыкающихся является жаркая погода. Когда температура воздуха превышает средние показатели, их активность снижается, они становятся малоподвижными и вялыми, поэтому обычно люди получают укусы, если случайно наступают, садятся или ложатся на пресмыкающееся.

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Что происходит, когда кусает змея

В украинских широтах ядовитые виды змей не распространены – наиболее распространены гадюка обыкновенная и гадюка степная.

Яд гадюки действует на сердечно-сосудистую систему и свертываемость крови. Она состоит из виперотоксина и ряда ферментов, которые разрушают подкожную соединительную ткань, капилляры и вызывают свертывание крови. В результате сильно падает давление, образуются тромбы, может быть кардиотоксический эффект.

Змеиный яд в организме человека распространяется лимфатической системой или кровотоком. В последнем случае возникает тяжелая интоксикация. Уничтожение яда в организме происходит через желудочно-кишечный тракт, железы внутренней секреции и почки.

То, как человек будет переносить отравление, зависит от ряда факторов:

Куда укусила змея – наиболее опасными являются укусы в голову и шею. Менее опасными являются укусы в конечности, но они и наиболее вероятны.

Какая температура воздуха – чем она выше, тем интенсивнее развивается клиника отравления.

В целом клинические проявления укусов можно разделить на местные и общие.

Местные проявления:

наличие следов от зубов гадюки в виде, как правило, двух крапинок или похожих на пятнышки кожных дефектов на близком расстоянии друг от друга (часто около 1 см);

отек вокруг укуса, который медленно расширяется;

местная гиперемия и гипертермия;

слабая боль в месте укуса, что при распространении отека может усилиться;

при тяжелом течении отравления наблюдается лимфангит, лимфаденит, множественные кровоизлияния и волдыри, тромбоз вен, выше места укуса;

при этом может возникать геморрагическая пропитка тканей, когда капилляры разрушились, и кровь вышла в межклеточное пространство. Это придает конечности синюшную или аспидно-серую окраску.

Общие проявления:

вялость, беспокойство, появляющееся за короткое время;

бледность кожи, повышенное потоотделение, жажда, изменение вкуса (например, металлический привкус во рту);

тошнота, рвота, субфебрильная температура, боль в животе, может развиваться низкое давление, тяжесть дыхания, высыпания на коже, коллапс.

В первые 30-90 минут после укуса начинается мгновенное свертывание крови (гиперкоагуляция) и появление микротромбов.

Со временем наступает гипокоагуляция и риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте или из носа. Период полувыведения яда составляет 6-12 часов.

Из осложнений наиболее опасными являются гангрена и сепсис. В отдаленном периоде могут наблюдаться слущивание эпителия кожи, атрофия мышц, нарушение контроля работы мышц. Это похоже на "усыхание".

Как оказать первую помощь пострадавшему

В случае укуса постарайтесь как можно быстрее попасть к врачу, чтобы получить необходимую помощь. Если транспортировка в больницу требует определенного времени, окажите домедицинскую помощь пострадавшему:

Сохраняйте спокойствие и следите, чтобы пострадавший меньше двигался.

Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т. д.

На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком.

Дайте пострадавшему воду – при укусе змеи важно много пить.

Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарств от аллергии.

При транспортировке положите пораженную конечность на повышение.

Если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый в ткань.

Чего не стоит делать при укусе змеи:

не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;

не прижигайте рану;

не накладывайте жгут;

не высасывайте яд: таким образом вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту. Отсасывать яд можно только в том случае, если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь;

не употребляйте алкоголь.

Самая главная помощь для пострадавшего – медицинская, поэтому как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу.

Как уберечься от укуса змеи

Стоит помнить, что змеи ведут активный образ жизни с первых чисел апреля и до поздней осени. Отправляясь на отдых в горы или лес, необходимо быть осторожным и не забывать, что змея кусается лишь защищаясь.

Меры предосторожности против укусов змей:

обуть надежную обувь, надеть широкие брюки и заправить их в ботинки так, чтобы образовался напуск сверху. Если змея будет кусать, то она прокусит ткань брюк, а не кожу;

в месте желаемого отдыха необходимо сначала палкой раздвинуть заросшие, обследовать расщелины, камешки, чтобы ненароком не побеспокоить змею. Если в этом месте и будет змея – она скорее сбежит;

двигаясь по тропинке, держать перед собой палку. У гадюк слабое обоняние и слух, а появление человека врасплох может помешать ей убежать, а если наступить на змею – она может укусить;

ночью двигаться с фонариком;

не стоит устраивать ночевку вблизи возможных змеиных укрытий: трухлявых пеньков, деревьев с дуплами, у входа в нору или пещеру, рядом с кучами мусора;

в теплые летние ночи змеи активны и могут приползти к костру погреться – будьте осмотрительны;

следует плотно закрывать вход в палатку, чтобы змея не могла туда заползти и укусить человека во сне.

Стоит помнить, что змея никогда не нападает на человека первой. Укус змеи – это акт самозащиты. При укусе зубы змеи проникают в тело жертвы, укусы ядовитых змей глубокие и болезненные.