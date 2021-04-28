Омбре, кружево или декупаж: Топ интересных идей для окрашивания яиц на Пасху

Чтобы яйца остались целыми и имели яркий цвет, нужно придерживаться некоторых советов

Пасхальные яйца Pixabay.com

Крашенки – неизменный атрибут Пасхи. В христианстве пасхальное яйцо – символ Гроба Господня, в котором была скрыта вечная жизнь. К празднику яйца красят в разные цвета и обязательно освящают.

Об интересных идеях окрашивания яиц к Пасхе рассказываем далее.

Основные правила окрашивания яиц

Прежде чем варить яйца следует их какое-то время подержать при комнатной температуре. Тогда при нагревании их в горячей воде не будет резкого перепада температуры и скорлупа останется целой.

Чтобы они приобрели красивый и равномерный цвет, яйца нужно промыть и обезжирить. Промыть можно с помощью мыла, а затем протереть спиртом для обезжиривания.

Пасха Pixabay

Варить яйца лучше с добавлением соли (примерно 1 столовая ложка). Так скорлупа точно не лопнет.

Чтобы краска лучше держалась, не лишним будет добавить в воду 1 столовую ложку уксуса (9%).

Также крашенки надо обсушить и натереть растительным маслом, после чего тщательно отполировать их сухой хлопковой тряпкой. Тогда они получатся яркими и глянцевыми.

Лук, морковь, шпинат – интересные цвета пасхальных яиц

Одним из самых распространенных натуральных красителей для яиц можно назвать луковую шелуху. Окрашенные таким образом яйца могут получиться рыжеватыми, красными, темно-коричневыми, бордовыми – в зависимости от насыщенности отвара и времени варки.

Луковую шелуху нужно промыть, поместить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить на медленном огне 30-40 минут.

Выключив огонь, следует накрыть кастрюлю крышкой и оставить шелуху настаиваться примерно на 1 час.

Затем процедить отвар и посолить. Поместить в него яйца и варить 7-10 минут.

Яйца, окрашенные луковой шелухой Pixabay.com

Чтобы покрасить яйца в зеленый цвет можно использовать шпинат или крапиву. Для этого нужно залить 1 килограмм шпината (свежего или замороженного) 2 литрами воды и варить на небольшом огне до тех пор, пока вода не станет зеленого цвета. Далее добавить 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки уксуса. Опустить в отвар сваренные яйца. Чем дольше они будут находиться в отваре, тем ярче будет цвет.

Также можно использовать и другие натуральные красители, например, сок моркови.

Натуральные красители для окрашивания яиц 24 Канал

Однако не стоит ожидать очень яркого и насыщенного цвета, ведь натуральные красители менее агрессивны чем искусственные.

Омбре, кружево, декупаж

Хозяйки, которые хотят разнообразить пасхальный стол интересными пасхальными яйцами могут воспользоваться следующими идеями.

Техника омбре. Для окрашивания нужно развести искусственный краситель в воде. С помощью ложки или половника опускать яйцо до половины в стакан с краской. Делать это в течение 3 минут. Затем нужно поднять яйцо, чтобы вода покрывало его наполовину еще на 5 минут.

Последние десять минут – нужно окрашивать по такому же принципу лишь нижнюю часть яйца.

Крашеные яйца 24 Канал

Техника декупаж. Для создания оригинальных пасхальных яиц нужно взять вареные яйца, белок и салфетку для декупажа. Далее – вырезать из салфетки нужный рисунок. Взбить белок, замотать сухое вареное яйцо в салфетку и промокнуть взбитым белком. И оставить хорошо высохнуть.

24 Канал

Кружевные яйца. Для создания кружевного узора нужно яйцо завернуть в кружево, хорошо закрепить ткань. Далее – опустить яйцо в краситель или отвар из луковой шелухи. Ткань стоит снимать, когда яйцо хорошо высохнет.

Фото из открытых источников

*****

С такими крашенками пасхальный стол будет интересным и ярким. Поэтому, творите и готовьтесь к светлому празднику Воскресения Христова.