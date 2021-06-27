Окрошка, гаспачо, таратор: Топ-5 холодных супов для жаркого лета

Холодные супы прекрасно освежают в жару, к тому же в блюде сохраняется максимальное количество витаминов

Холодные супы освежают в летнюю жару Фото из открытых источников

В жару иногда совсем не хочется есть, однако стоит вспомнить блюда, которые не только могут быть вкусными, но и освежающими. Холодные супы — супы, которые готовят без тепловой обработки из овощей и других продуктов на хлебном квасе, овощных отварах, кисломолочных продуктах. Все супы, которые подаются при температуре ниже 14°С, относятся к холодным.

Как правило, в холодных супах продукты не проходят тепловую обработку, соответственно, в них сохраняется больше витаминов и полезных веществ.

Все холодные супы делятся на два вида в зависимости от консистенции — протертые, как гаспачо, и непротертые, как холодник.

Как приготовить холодные супы в зависимости от предпочтений, рассказываем далее.

Окрошка

Окрошка Фото из открытых источников

Окрошка - разновидность холодного супа на овощной основе. Относится к традиционным русским блюдам. Рецептов приготовления этого освежающего супа множество. Ингредиенты можно выбирать по собственному вкусу. Кому-то нравится блюдо с квасом, кто-то выбирает кефир или сыворотку, а некоторые предпочитают березовый сок.

Чаще всего готовят окрошку с колбасой, но можно выбрать и мясо (нежирную говядину, курятину, индюшатину).

Чтобы приготовить окрошку нужно:

Кефир обезжиренный, сыворотка, или квас - 2 - 2,5 л

Сметана - 100 г

Колбаса вареная или полукопченая (мясо) - 200 г

Картофель отварной - 6 шт.

Яйца отварные - 3 шт.

Огурцы - 2-3 шт.

Лук зеленый - 1 пучок

Укроп свежий - 1 пучок

Соль - 1 ч. ложка

Можно также добавить щепотку сахара и 1 ч. л. горчицы - они придадут блюду пикантный вкус.

Картофель, яйца, колбасу и зелень измельчить, переложить в кастрюлю, добавить соль, сметану, залить кефиром или квасом и хорошо перемешать. Оставить блюдо в холодильнике на несколько часов и можно пробовать.

Гаспачо

Гаспачо Фото из открытых источников

Гаспачо - это испанское блюдо, холодный суп из протертых помидоров, а также огурцов, оливкового масла и пряностей. Это блюдо происходит из Андалузии, подается в жаркое время года.

Особенность гаспачо в том, что это один из немногих супов, в которых ни один продукт не проходит термическую обработку.

Ингредиенты:

15 крупных спелых помидоров,

4 огурца,

3 сладких перца,

4-5 крупных зубчиков чеснока,

3-4 ломтика черствого хлеба, желательно с отрубями,

1 большая красная луковица ("ялтинская"),

125 мл оливкового масла первой выжимки,

4 ст. л. хереса или красного винного уксуса,

1 ст. л. крупной соли,

небольшой пучок петрушки,

холодная вода, томатный сок или красное сухое вино по вкусу.

Как приготовить:

1. Соль и чеснок положить в ступку, потолочь.

2. Наломать хлеб, добавить в ступку, не прекращая работать пестиком, тонкой струйкой влить оливковое масло, размешать до однородности. Накрыть и дать настояться 1,5 часа.

3. Лук мелко нарезать и положить в миску, залить уксусом.

4. На каждом помидоре сделать неглубокий крестообразный надрез, опустить на 1 минуту в кипящую воду, снять кожицу. Затем разрезать помидоры на четвертинки и удалить семена. Огурцы очистить от кожуры.

5. Сладкий перец смазать растительным маслом, поместить в разогретую до 200 °C духовку на 10 минут, пока не появятся черные подпалины; сразу переложить в миску и накрыть. Через 5-6 мин. удалить кожуру и сердцевину.

6. Листья петрушки крупно нарезать. Затем небольшими порциями класть овощи в блендер, каждый раз смешивая новую порцию с предыдущей. Добавить лук вместе с уксусом. В последнюю очередь положить содержимое ступки.

Когда масса станет однородной, поместить ее в холодильник на 8 часов. Подавать в тарелках или стаканах, немного разбавленную холодной водой или смесью воды и красного сухого вина в равных частях.

Таратор

Таратор Фото из открытых источников

Таратор — болгарский национальный холодный суп. Обычно подается перед вторыми блюдами. В болгарский таратор для придания ему особой консистенции и вкуса вводятся крайне небольшие количества растительного масла, уксуса и орехов, что и отличает их от других кисломолочных супов. Орехи вводятся в виде муки — мелко растертые, что сгущают таратор.

Простоквашу иногда разбавляют водой, подкисленной уксусом, а огурцы — листьями салата. К таратору иногда подают колотый лед.

Ингредиенты:

йогурт натуральный - 500 мл

огурец свежий - 4 шт.

зубчики чеснока - 4 шт.

грецкие орехи очищенные - 0,5 стакана

6-8 веточек укропа

масло подсолнечное или оливковое - 1 столовая ложка

соль и специи по вкусу

Огурцы вымыть, обсушить, отрезать кончики. Нарезать тонкой соломкой и присыпать солью, чтобы они дали сок.

Чеснок очистить и растереть в ступке вместе с половиной грецких орехов до однородной массы. Йогурт (можно взять также айран или нежирный кефир) перелить в миску и взбивать венчиком или миксером 4 мин. Положить чеснок с орехами в миску с йогуртом. Влить подсолнечное масло и взбить. Оставшиеся орехи тщательно порубить ножом до мелких крошек. Добавить в суп огурцы вместе выделившимся соком, орехи, мелко нарезанный укроп, посолить и перемешать.

Если суп получился очень густым, его можно разбавить холодной кипяченой водой. Можно подкислить лимонным соком по вкусу.

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Холодник

Холодник Фото из открытых источников

Холодник или холодный борщ — разновидность борща, холодное жидкое овощное блюдо, сваренное на свекольном отваре, хлебном квасе, заправленное пряностями. В украинской кухне известны разновидности холодника со свеклой и с огурцами (без свеклы). Вместе с красным и зеленым, холодный борщ считают одной из трех традиционных украинских разновидностей борща.

Холодник является одним из главных блюд литовской кухни, в которой он известен как "холодный борщ".

Ингредиенты:

Яйцо - 2 шт.

Укроп - по вкусу

Яблочный уксус - 0,5 ч. л.

Соль - по вкусу

Сахар - по вкусу

Сметана - по вкусу

Щавель - 80 г

Лук репчатый - 1 шт.

Свекла (маленькая) - 1 шт.

Огурец (свежий) - 1 шт.

Зеленый лук - 1 пучок

Горчица - по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу очистить, нарезать маленькими кубиками, положить в кастрюлю, залить водой, добавить уксуса и поставить варить на 20-30 мин.

Готовый свекольный отвар процедить и охладить.

Свеклу положить в кастрюлю, добавить вареный картофель и огурцы, нарезанные кубиками, рубленое яйцо и мелко нарезанный зеленый лук, щавель.

В кастрюлю с супом положить соль, сахар и горчицу.

Залить свекольным отваром, добавить сметану и размешать. Холодник посыпать нарезанной зеленью петрушки или укропа.

Подавать блюдо со свежеиспеченным хлебом.

Мацнабрдош

Мацнабрдош Фото из открытых источников

В Армении из мацони — кислого молока, свежих овощей и зелени готовят мацнабрдош. Мацони разводят холодной кипяченой водой.

На 200 г мацони:

1/2 яйца,

100 г огурцов,

40 г зелени петрушки, кинзы, укропа и зеленого лука,

10 г сметаны;

соль по вкусу.

Мацони развести холодной кипяченой водой из расчета 1:1. Свежие огурцы (мелкие), круто сваренные яйца, зеленый лук, укроп, кинзу, петрушку мелко нарезать. Подготовленную зелень, нарезанные огурцы и яйца переложить в посуду с разведенным водой мацони, добавить сметану, по вкусу соль и хорошо размешать. Подать мацнабрдош в холодном виде. Для охлаждения положить в него небольшие кусочки пищевого льда.