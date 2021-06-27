Окрошка, гаспачо, таратор: Топ-5 холодных супов для жаркого лета
Холодные супы прекрасно освежают в жару, к тому же в блюде сохраняется максимальное количество витаминов
В жару иногда совсем не хочется есть, однако стоит вспомнить блюда, которые не только могут быть вкусными, но и освежающими. Холодные супы — супы, которые готовят без тепловой обработки из овощей и других продуктов на хлебном квасе, овощных отварах, кисломолочных продуктах. Все супы, которые подаются при температуре ниже 14°С, относятся к холодным.
Как правило, в холодных супах продукты не проходят тепловую обработку, соответственно, в них сохраняется больше витаминов и полезных веществ.
Все холодные супы делятся на два вида в зависимости от консистенции — протертые, как гаспачо, и непротертые, как холодник.
Как приготовить холодные супы в зависимости от предпочтений, рассказываем далее.
Окрошка
Окрошка - разновидность холодного супа на овощной основе. Относится к традиционным русским блюдам. Рецептов приготовления этого освежающего супа множество. Ингредиенты можно выбирать по собственному вкусу. Кому-то нравится блюдо с квасом, кто-то выбирает кефир или сыворотку, а некоторые предпочитают березовый сок.
Чаще всего готовят окрошку с колбасой, но можно выбрать и мясо (нежирную говядину, курятину, индюшатину).
Чтобы приготовить окрошку нужно:
- Кефир обезжиренный, сыворотка, или квас - 2 - 2,5 л
- Сметана - 100 г
- Колбаса вареная или полукопченая (мясо) - 200 г
- Картофель отварной - 6 шт.
- Яйца отварные - 3 шт.
- Огурцы - 2-3 шт.
- Лук зеленый - 1 пучок
- Укроп свежий - 1 пучок
- Соль - 1 ч. ложка
Можно также добавить щепотку сахара и 1 ч. л. горчицы - они придадут блюду пикантный вкус.
Картофель, яйца, колбасу и зелень измельчить, переложить в кастрюлю, добавить соль, сметану, залить кефиром или квасом и хорошо перемешать. Оставить блюдо в холодильнике на несколько часов и можно пробовать.
Гаспачо
Гаспачо - это испанское блюдо, холодный суп из протертых помидоров, а также огурцов, оливкового масла и пряностей. Это блюдо происходит из Андалузии, подается в жаркое время года.
Особенность гаспачо в том, что это один из немногих супов, в которых ни один продукт не проходит термическую обработку.
Ингредиенты:
- 15 крупных спелых помидоров,
- 4 огурца,
- 3 сладких перца,
- 4-5 крупных зубчиков чеснока,
- 3-4 ломтика черствого хлеба, желательно с отрубями,
- 1 большая красная луковица ("ялтинская"),
- 125 мл оливкового масла первой выжимки,
- 4 ст. л. хереса или красного винного уксуса,
- 1 ст. л. крупной соли,
- небольшой пучок петрушки,
- холодная вода, томатный сок или красное сухое вино по вкусу.
Как приготовить:
1. Соль и чеснок положить в ступку, потолочь.
2. Наломать хлеб, добавить в ступку, не прекращая работать пестиком, тонкой струйкой влить оливковое масло, размешать до однородности. Накрыть и дать настояться 1,5 часа.
3. Лук мелко нарезать и положить в миску, залить уксусом.
4. На каждом помидоре сделать неглубокий крестообразный надрез, опустить на 1 минуту в кипящую воду, снять кожицу. Затем разрезать помидоры на четвертинки и удалить семена. Огурцы очистить от кожуры.
5. Сладкий перец смазать растительным маслом, поместить в разогретую до 200 °C духовку на 10 минут, пока не появятся черные подпалины; сразу переложить в миску и накрыть. Через 5-6 мин. удалить кожуру и сердцевину.
6. Листья петрушки крупно нарезать. Затем небольшими порциями класть овощи в блендер, каждый раз смешивая новую порцию с предыдущей. Добавить лук вместе с уксусом. В последнюю очередь положить содержимое ступки.
Когда масса станет однородной, поместить ее в холодильник на 8 часов. Подавать в тарелках или стаканах, немного разбавленную холодной водой или смесью воды и красного сухого вина в равных частях.
Таратор
Таратор — болгарский национальный холодный суп. Обычно подается перед вторыми блюдами. В болгарский таратор для придания ему особой консистенции и вкуса вводятся крайне небольшие количества растительного масла, уксуса и орехов, что и отличает их от других кисломолочных супов. Орехи вводятся в виде муки — мелко растертые, что сгущают таратор.
Простоквашу иногда разбавляют водой, подкисленной уксусом, а огурцы — листьями салата. К таратору иногда подают колотый лед.
Ингредиенты:
- йогурт натуральный - 500 мл
- огурец свежий - 4 шт.
- зубчики чеснока - 4 шт.
- грецкие орехи очищенные - 0,5 стакана
- 6-8 веточек укропа
- масло подсолнечное или оливковое - 1 столовая ложка
- соль и специи по вкусу
Огурцы вымыть, обсушить, отрезать кончики. Нарезать тонкой соломкой и присыпать солью, чтобы они дали сок.
Чеснок очистить и растереть в ступке вместе с половиной грецких орехов до однородной массы. Йогурт (можно взять также айран или нежирный кефир) перелить в миску и взбивать венчиком или миксером 4 мин. Положить чеснок с орехами в миску с йогуртом. Влить подсолнечное масло и взбить. Оставшиеся орехи тщательно порубить ножом до мелких крошек. Добавить в суп огурцы вместе выделившимся соком, орехи, мелко нарезанный укроп, посолить и перемешать.
Если суп получился очень густым, его можно разбавить холодной кипяченой водой. Можно подкислить лимонным соком по вкусу.
Холодник
Холодник или холодный борщ — разновидность борща, холодное жидкое овощное блюдо, сваренное на свекольном отваре, хлебном квасе, заправленное пряностями. В украинской кухне известны разновидности холодника со свеклой и с огурцами (без свеклы). Вместе с красным и зеленым, холодный борщ считают одной из трех традиционных украинских разновидностей борща.
Холодник является одним из главных блюд литовской кухни, в которой он известен как "холодный борщ".
Ингредиенты:
- Яйцо - 2 шт.
- Укроп - по вкусу
- Яблочный уксус - 0,5 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Сахар - по вкусу
- Сметана - по вкусу
- Щавель - 80 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Свекла (маленькая) - 1 шт.
- Огурец (свежий) - 1 шт.
- Зеленый лук - 1 пучок
- Горчица - по вкусу
Способ приготовления:
Свеклу очистить, нарезать маленькими кубиками, положить в кастрюлю, залить водой, добавить уксуса и поставить варить на 20-30 мин.
Готовый свекольный отвар процедить и охладить.
Свеклу положить в кастрюлю, добавить вареный картофель и огурцы, нарезанные кубиками, рубленое яйцо и мелко нарезанный зеленый лук, щавель.
В кастрюлю с супом положить соль, сахар и горчицу.
Залить свекольным отваром, добавить сметану и размешать. Холодник посыпать нарезанной зеленью петрушки или укропа.
Подавать блюдо со свежеиспеченным хлебом.
Мацнабрдош
В Армении из мацони — кислого молока, свежих овощей и зелени готовят мацнабрдош. Мацони разводят холодной кипяченой водой.
На 200 г мацони:
- 1/2 яйца,
- 100 г огурцов,
- 40 г зелени петрушки, кинзы, укропа и зеленого лука,
- 10 г сметаны;
- соль по вкусу.
Мацони развести холодной кипяченой водой из расчета 1:1. Свежие огурцы (мелкие), круто сваренные яйца, зеленый лук, укроп, кинзу, петрушку мелко нарезать. Подготовленную зелень, нарезанные огурцы и яйца переложить в посуду с разведенным водой мацони, добавить сметану, по вкусу соль и хорошо размешать. Подать мацнабрдош в холодном виде. Для охлаждения положить в него небольшие кусочки пищевого льда.