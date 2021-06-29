Ограничения скорости, маркировка и страхование: Какие правила предлагают ввести для "самокатчиков" в столице

Столичные власти и компании по аренде самокатов согласовали ряд правил пользования транспортными средствами

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В Киеве создали единые правила пользования электросамокатами. Соответствующий меморандум подписали Киевская городская власть и компании, которые предоставляют в аренду эти транспортные средства.

В документе прописана максимальная скорость, с которой может ехать самокат, обязательность страхования здоровья лица, пользующегося транспортным средством. Также указаны места, где нельзя парковать самокат и где вообще запрещено ездить.

Обо всем подробнее в материале "Першого Незалежного”.

Что предусматривает "меморандум о самокатах"?

Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева был подписан Киевской городской государственной администрацией с одной стороны и представителями семи компаний, предоставляющих услуги проката самокатов в Киеве, с другой. Это: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" и TM "Vzhooh".

Правила, которые отныне будут действовать для прокатчиков электросамокатов в Киеве, следующие:

Снижение максимально допустимой скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. При этом в специально определенных зонах – зеленых, пешеходных и исторических – скорость не может быть больше 14 км/ч.

Введение зон, где запрещено оставлять (парковать) электросамокаты. Это – исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов и субъектов, работающих в сфере национальной безопасности и обороны.

Четкий перечень зон, где запрещено кататься на арендованном электросамокате. Это: Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного (Контрактовая площадь), некоторые религиозные и "чувствительные" зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти. В таких местах программным методом запрещается передвижение самокатов – на подъезде к этим зонам самокат будет выключаться автоматически.

Упорядочение точек утреннего старта электросамокатов. Во всех районах Киева будет оборудовано 1025 точек старта – это будут паркоместа для пяти и десяти самокатов. Только с них самокаты будут стартовать - так в городе должна решиться проблема, когда после подзарядки утром самокаты "разбросаны" где-то еще.

Договоренность об обязательстве операторов страховать каждого пользователя (арендатора) электросамоката на случай несчастных случаев и травм при использовании транспортного средства. Страховой полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также на возмещение убытков, причиненных имуществу третьих лиц. Покрытие должно достигать суммы от 100 тысяч гривен.

Маркировка каждого самоката. Чтобы легче идентифицировать дорожные происшествия, случаи порчи самокатов и нанесения вреда третьим лицам, на каждый самокат с обеих сторон нанесут специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче.

Документ будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон относительно определения статуса и порядка деятельности электросамокатов и других средств электромобильности.

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Профит Меморандума для города и пользователей

По словам администрации сервисов аренды самокатов, такая новация положительно повлияет на безопасность пользователей, пешеходов и на общий порядок в городе.

В КГГА также уверены, что подписанный документ является полезной инициативой на пути к порядку на дорогах и улицах столицы. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов, который подписывал документ от города, заявил, что меморандум является "лучшим соглашением, которое можно заключить на сегодня".

ENG BELOW???? ПРАВИЛА ПОЇЗДОК НА ПРОКАТНИХ САМОКАТАХ В КИЄВІ. ТЕПЕР ВОНИ БУДУТЬ. Вулицями Києва їздить майже 4000... Опубликовано Костянтином Усовым Четверг, 24 июня 2021 г.

Усов подчеркнул, что по улицам Киева ездит почти 4000 прокатных электросамокатов, а вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. До конца текущего года ожидается увеличить их количество до 7000 – именно поэтому город инициировал подписание меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства и принимают правила от КГГА.