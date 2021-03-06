Храмы времен Киевской Руси и 300-летние дубы Чем может удивить Чернигов

Все, что вы знали и не знали об облцентре на севере страны

Спасо-Преображенский собор в Чернигове Фото из открытых источников

Чернигов – город на севере Украины, который известен легендами и существует более 1300 лет. Он считается центром православия и был вторым после Киева в плане экономического развития и оборонного потенциала во времена Киевской Руси.

Сегодня туристы едут сюда, чтобы посетить архитектурно-исторические заповедники и посмотреть на сакральные достопримечательности: Спасо-Преображенский собор, Ильинскую церковь и тому подобное. На территории города также есть Антониевы пещеры и курганы, где хоронили воинов-дружинников князя. Про эти и другие интересные факты, скрытые на просторах Чернигова, читайте далее.

История города

Чернигов расположен у границы с Беларусью, на реке Десна. На территории города находили поселение эпохи бронзы. Предполагают, что здесь жили северяне в VIII–IX веках, которые положили начало Чернигову. В этот период город стремительно рос. Десной и Днепром он был связан с Киевом.

Первое письменное упоминание о Чернигове относится к 907 году. После победоносного похода на Византию князь Олег обязал греков "даять уклады на русские грады". Первым из городов был упомянут Киев, а вторым – Чернигов. Так же было и в договоре 944 года, по которому русские купцы должны были получать месячное содержание по прибытии в Константинополь. В Х веке город вспоминает и византийский император Константин Багрянородный.

Древний Чернигов имел четыре укрепленных части. Детинец – древнейшая. Именно на нем когда-то были боярские дворы, княжеский двор с хоромами, главные соборы. Он также имел трое ворот: Водные, Киевские и Погорелые. С севера и запада к детинцу прилегал внешний город, который звали окольным градом – торгово-ремесленная часть города. Она была защищена рвом, валом и деревянными стенами.

Чугунные пушки в Детинце, которые по легенде подарил Петр и Фото из открытых источников

Именно в ХІ веке в городе разворачивается строительство. Также развивается ремесло и торговля. Строят церкви и возводят Спасо-Преображенский собор. Вокруг города растет количество боярских сел. Это быстрое развитие прервало монголо-татарское нашествие хана Батыя. В эпоху Гетманщины в Чернигове сосредоточились противостояния между казаками и польской шляхтой. Отношения знати и мещан начали обостряться.

В 1802 году город стал центром Черниговской губернии. Его посещали Петр I, Екатерина II И Николай I. В ХХ веке Чернигов не обошли сокрушительные войны. В послевоенный период восстанавливали парки и скверы, разрушенные здания. Церкви также сохранили.

Топ достопримечательностей

Железнодорожный вокзал Чернигова. Это одна из самых интересных достопримечательностей, которая ждет туристов. Его история берет начало еще в 1891 году, когда начали прокладывать узкоколейку от Москвы. Ее длина составляла 81 км. Из-за этого нужно было строить и вокзал. Таким образом появилось здание, которое во времена Второй мировой войны почти полностью разрушили.

В 1950 году появилось новое помещение. Его строили военнопленные. Но есть предположение, что архитектором современного вокзала был немец, который не захотел ехать домой после освобождения.

Вокзал в Чернигове Фото из открытых источников

Большинство других достопримечательностей города расположено в Национальном архитектурно-историческом заповеднике "Чернигов древний". До этого места можно доехать автобусом №12. Нужно выходить на остановке "Гостиница Украина" и идти километр пешком. Там вы сможете осмотреть такие достопримечательности:

Спасо-Преображенский собор. Чернигов известен своими оригинальными сооружениями. Большинство из них сосредоточено на территории бывшего казацкого двора – Детинца-вала. Здесь расположен собор, который начали строить примерно в 1033-1034 годах по распоряжению первого черниговского князя Мстислава Владимировича. На время когда он умер стены сооружения были около 4-х метров. Достроили храм при Святославе Ярославиче.

Спасский собор – это воплощение византийских архитектурных традиций. Ни один из известных древнерусских храмов не имеет подобной конструкции. Он построен из кирпича и крупных камней, которые скреплены прочным известковым раствором. Стены отделаны фресками, а на полу выложена мозаика. К тому же, это один из старейших храмов в Киевской Руси.

Один из древнейших храмов-Спасо-Преображенский собор Фото из открытых источников

Пятницкая церковь. Она расположена немного дальше от других исторических сооружений на улице Гетьмана Полуботка 10/2, но тоже считается заповедником. Этот памятник архитектуры достроили примерно в XII-XIII веке. Предполагают, что ее возвели на средства местных купцов. Но есть и версия, что автором мог быть первый известный архитектор Киевской Руси, которого звали Петр Милоног. Название церковь получила в честь покровительницы торговли Святой Параскевы Пятницы.

В XVII веке храм приобрел черты казацкого. Это стало возможным благодаря перестройке архитектора Ивана Зарудного, который был представителем школы украинского барокко. Кроме того, он увеличил церковь в размерах. После этого многие считают датой строительства именно это время. В 1818-1820 годах соорудили также двухэтажную колокольню, которую потом разобрали при советской власти. Сегодня это пример архитектуры Киевской Руси, где отсутствуют существенные изменения с того времени.

Пятницкая церковь ZeFt

Екатерининская церковь. Достопримечательность также расположена в заповеднике. Она олицетворяет героизм казаков во время штурма турецкой крепости 1696 года. Освятили ее в 1715 году. Интересно то, что она не получила больших повреждений. Фасады до сих пор отделаны порталами и оконными проемами. В роли декора выступает обычный кирпич.

Екатерининская церковь – это важный памятник в стиле украинского возрождения. Она дошла до нашего времени почти в аутентичном виде. С 2018 года храм имеет декоративное современное освещение, поэтому вы можете осматривать этот памятник архитектуры, когда вам удобно: днем или вечером.

Екатерининская церковь Фото из открытых источников

Черниговский коллегиум. Он также зовется Черниговской коллегией. Это одно из старейших учебных заведений, которое основал в 1700 году церковный деятель и писатель Иоанн Максимович. В нем преимущественно учились дети казаков и зажиточные мещане. Здесь преподавали латынь, греческий язык, географию, математику. Заведение было создано по инициативе Лазара Барановича. Ее поддержал гетман Иван Мазепа. Таким образом Черниговский коллегиум стал важным центром культуры и просвещения.

Черниговский коллегиум Фото из открытых источников

Антониевы пещеры. Некоторые достопримечательности расположены относительно далеко от детинца. Чтобы попасть в пещеры, нужно идти 30 минут пешком до улицы Льва Толстого, 92а. Здесь сначала стоит посетить Свято-Троицкий кафедральный собор УПЦ. Это архитектурный памятник еще эпохи Гетманщины. Она состоит из бывшего Ильинского монастыря, который строили в ХІ-ХІІ веке и Троицкого монастыря XVII.

Еще с тех времен в комплекс храмов входит также подземный комплекс. Археологические исследования указывают на то, что эти пещеры использовали монахи для проживания и религиозных обрядов. Многих до сих пор поражают размеры и архитектурные формы, ведь высота некоторых подземных церквей не один и не два метра в высоту. А внутри похоронен товарищ Богдана Хмельницкого черниговский полковник Стефан Подобайло.

Антониевы пещеры ZeFt

Болдина гора. На этой территории расположена также гора. Здесь туристы могут увидеть два больших курганных комплекса на 1 и 2 гектара. Считают, что на этом месте раньше было языческое капище. Есть несколько дубов в возрасте в 200-400 лет, которые дошли до нашего времени.

Во время раскопок ХХ века профессор Дмитрий Самоквасов насчитал 232 кургана. По размерам они все отличаются, как и по обряду погребения. Особое внимание привлекли два больших кургана с названиями Гульбище и Безымянный, где нашли княжеских воинов-дружинников.

Болдина гора Фото из открытых источников

Красная площадь. После этого уже стоит перейти к Красной площади, расположенной неподалеку Пятницкой церкви. Когда-то эту местность называли Торг. Затем сюда вынесли черниговский базар, который был на территории детинца. Появились торговые ряды с галереями и колоннами. К тому же, вокруг построили административные здания. Сегодня старое полицейское управление это прокуратура, а городской магистрат преобразован в областное отделение национального банка. Рядом также есть областной музыкально-драматический театр.

Красная площадь в Чернигове Фото из открытых источников

И это далеко не все достопримечательности, которые можно осмотреть в Чернигове. Вы также можете посетить усадьбу Григория Глебова, напоминающую средневековый замок, светомузыкальный фонтан на проспекте Мира, 51 и 12 пушек на валу, как будто подаренных Петром I в честь победы. Чернигов считается городом легенд, поэтому сюда действительно стоит приехать.

К слову, у нас есть материал, где мы рассказываем о самых загадочных местах Украины: от замков Закарпатья и Львовской области, где бродят призраки, до Житомирской, по которой разбросаны огромные валы размером с дом.

Напоминаем, что мы также писали о панорамах на Днепр в Киеве и местах, где словно спрятаны сокровища князя Владимира.