Обыски в Минюсте, заседание СНБО и первая победа Украины на Евро-2020: Главное на утро 18 июня

Рабочая неделя завершается, поэтому узнаем, с какими новостями украинцы встретили утро пятницы

Национальные сборные Украины и Северной Македонии на Евро-2020 Фото из открытых источников

В четверг в одном из подразделений Минюста провели обыски - о задержанных или подозреваемых не сообщалось.

А тем временем Украина накануне одержала первую победу на Евро-2020, обыграв сборную Северной Македонии.

И сегодня президент Украины Владимир Зеленский соберет очередное заседание СНБО.

О главных новостях утра пятницы рассказываем далее.

Обыски в Минюсте

Накануне Государственное бюро расследований пришло из обысками в Министерство юстиции.

Обыски проводили в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия. Задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста не было.

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Первая победа Украины на Евро-2020

Национальная сборная Украины получила свою первую победу на Евро-2020, обыграв сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

Форма сборной Украины по футболу на Евро-2020 Фото из открытых источников

Решающие для нашей сборной голы забили на 29-й и 34-й минуте Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Теперь Украина сравнялась в группе по очкам с Нидерландами и Австрией и прервала серию из шести поражений в финальных стадиях чемпионатов Европы.

Заседание СНБО

Сегодня Совет нацбезопасности и обороны соберется на очередное заседание в офисе президента Украины.

Заседание СНБО должно начаться в 17:00. На повестке дня будут 4 вопроса, один из которых будут рассматриваться в тайном режиме.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 18 июня в Украине обнаружили 2 228 192 случая коронавируса, 2 147 972 человека выздоровели, 51 952 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 967 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 32 ребенка и 6 медработников. За сутки умерли 50 человек, выздоровели – 2 312 пациентов, госпитализированы 585 человек.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 18 июня обнаружили 178 204 257 случаев коронавируса, 162710 607 человек выздоровели, 3 857 943 - умерли.

В Индии, где недавно обнаружили новые штаммы коронавируса, зафиксировали первый случай у переболевшего COVID-19 нового грибкового заболевания - "зеленой плесени" в легких.

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Массовое отравление в Харькове

В Харькове произошло массовое отравление, в результате чего 25 человек попали в больницы с диагнозом гастроэнтероколит.

Пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания города.

Утром 18 июня стало известно, что в больницы с пищевым отравлением попало 45 человек, из них 17 - дети. Сейчас проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Новая стратегия отношений ЕС с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, что будет базироваться на трех принципах: отталкивания, сдерживания и взаимодействия.

Yves Herman/​Reuters

В ЕС отметили, что Россия подрывает международное право и ключевые принципы ОБСЕ и Совета Европы, которые она обязалась выполнять.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 июня на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Нарушения зафиксировали вблизи Песков, Луганского, Водяного, Новотошковского, Золотого.

Один украинский военный получил ранение, его состояние оценивают как средней тяжести.

По состоянию на 07:00, 18 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Золотого.

Прогноз погоды

По данным синоптиков в пятницу дожди накроют восток и юг Украины. В других регионах будет сухо, а также высокая температура воздуха. На западе днем будет +26...+29, а ночью +11...+15.

Укргідрометцентр

На севере днем будет +26...+28, а ночью +14...+17. В центре ожидается днем +25...+29, а ночью +14...+17.На юге днем будет +24...+27, а ночью +15...+18. На востоке страны днем +24...+27, а ночью +14...+17.

В Киеве сегодня будет солнечно. Температура воздуха днем составит +27...+29, а ночью +16...+18.

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Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой среди читателей стала новость о драке народных депутатов на пленарном заседании.

У Верховній Раді прямісінько біля трибуни сталася бійка між народними депутатами. ❗️ У Верховній Раді прямісінько біля трибуни сталася бійка між народними депутатами. ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Четверг, 17 июня 2021 г.

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