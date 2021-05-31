Обязательный экзамен по украинскому языку для госслужащих: Когда и как будут тестировать чиновников на знание "соловьиного"

Внедрение нормы об обязательном экзамене по украинскому языку для госслужащих, возможно, отсрочат

Иллюстративное фото. из открытых источников

С июля все кандидаты на государственные должности, кроме профессиональных знаний и умений, должны подтвердить уровень знания государственного языка. Пока система тестирования апробируется. С середины июня результаты проанализируют и внесут необходимые коррективы. Однако из-за пандемии коронавируса введение в действие такой нормы могут отсрочить.

О тонкостях проведения экзамена по украинскому языку для чиновников рассказываем далее.

Кто будет сдавать тесты по украинского языка

В Украине с 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно по результатам специального экзамена.

Ответственной за процесс экзамена является Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

То есть, кандидаты на любую должность в государственных органах будут сдавать экзамен. Речь идет о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий и тому подобное.

С 17 мая Национальная комиссия по стандартам госязыка проводит апробацию задач, которые станут основой предстоящего экзамена для чиновников. В пробную версию заложили более сложные вопросы, чтобы проверить, к чему готово общество. Участникам дают возможность сдать часть экзамена и протестировать готовность системы к нагрузкам. Комиссия будет собирать данные о корректности работы системы и удобстве функционала для соискателей. Выполнить тестовые задания онлайн можно будет лишь один раз. Участникам сообщат результаты тестирования. Испытательная система работает в тестовом режиме, поэтому возможны задержки.

После завершения апробации, 17 июня, планируют все проанализировать и обобщить. И уже с 16 июля такая экзаменовка станет обязательной для тех, кто будет претендовать на государственную должность.

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Что известно об экзамене

В марте Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец экзаменационной работы для получения сертификата об уровне владения государственным языком, экзамен будет сдаваться по письменному и устному блокам.

Задачи письменного блока предусматривают выполнение следующих частей работы:

- "Культура речи";

- "Чтение";

- "Письмо".

В частях "Культура речи" (24 тестовые задания) и "Чтение" (20 тестовых заданий) претендентам будут предлагать выполнить тестовые задания на умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации.

Чиновников проверят на:

- соблюдение норм украинского литературного языка;

- умение использовать языковые стратегии для реализации коммуникативных намерений (вопросы, замечания, пожелания, предложение, отказ, протест, сочувствие, …);

- умение понимать общий смысл и детали прочитанного текста, критически осмысливать прочитанное.

В части "Письмо" претенденты будут выполнять одно задание открытого типа, согласно которому необходимо прослушать аудиозапись, написать пересказ услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Созданный текст должен содержать не менее 100 слов. Эту часть экзамена будет проверять экзаменатор.

Во время части экзамена "Говорение" претендент будет иметь возможность показать умение общаться на разные темы, не привязанные к узкому профессиональному направлению. Это не означает, что в рамках предложенной темы для разговора претендент не сможет касаться вопросов из сферы собственных профессиональных интересов, однако оценивать прежде всего логичность, последовательность, лексическую и грамматическую правильность речи, способность поддерживать или начинать разговор, умение выражать свои предпочтения, убеждать, дискутировать и тому подобное. Продолжительность устной части экзамена, которая будет состоять из монолога претендента и диалога претендента с экзаменатором, не будет превышать 20 минут.

Общее время для выполнения работы ориентировочно составит 120 минут.

Образец экзаменационной работы доступен на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

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Возможные изменения в закон о языке

До вступления в силу нормы закона осталось мало времени, а в Верховной Раде Украины размышляют над изменением требований к проверке чиновников.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что нардепы в ближайшее время также рассмотрят ситуацию с выполнением нормы закона, согласно которой с июля все госслужащие должны сдавать квалификационный экзамен на знание украинского языка, чтобы занимать должности.

"Для госслужащих категории А эти требования действовали давно, а сейчас они распространяются и на других. Мы заслушаем уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя и представителей Министерства образования, которые отвечают за создание комиссий и проведение экзаменов. Дело в том, что к нам поступает информация, что опять-таки из-за эпидемии коронавируса они не успевают все сделать вовремя. Если услышим подтверждение этой информации, то тоже будем принимать закон об отсрочке этой нормы. Почему это важно? Если этого не сделать, все конкурсы на госслужбу будут остановлены. Претенденты не смогут сдать экзамен, впрочем, как и все действующие служащие".

По его словам, такая ситуация может спровоцировать кризис в госуправлении на всех уровнях, потому что речь идет о десятках тысяч людей.

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Поэтому, пока доподлинно неизвестно, внедрят ли в этом году в Украине обязательный экзамен на знание украинского языка. Однако не исключено, что в ближайшем будущем чиновниками придется подтверждать знание государственного языка.