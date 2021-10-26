Обязательная вакцинация от COVID-19: Кого отстранят от работы и как защитить свои права

В соответствии с общими правилами при отстранении от работы заработная плата не сохраняется

etu.ru

В Украине с 8 ноября вакцинация от коронавируса для определенных категорий работников будет обязательной. Тех работников, которые не будут иметь прививки, отстранят от работы до устранения причин. Пока речь идет об определенном перечне категорий работников.

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Вакцинированные и безработные

Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса СOVID-19. Такие правила прописаны в постановлении правительства от 20 октября 2021 года № 1096.

Соответствующим документом чиновники поручили руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы работников, обязательность профилактических прививок против коронавирус которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения прививок.

В то же время, это не касается тех лиц, которые имеют противопоказания и предоставили медицинское заключение.

На время отстранения от работы оплата труда осуществляется согласно нормам закона. Отстранение работников осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили.

Такие правила начнут действовать в Украине с 8 ноября.

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Кого обязали прививаться от коронавируса

В начале октября Министерство здравоохранения определило перечень профессий, для которых будет обязательная COVID-вакцинация. Документ начнет действовать с 8 ноября.

Обязательную вакцинацию введут для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Они будут подлежать обязательной вакцинации на период действия карантина из-за пандемии коронавируса.

В Минздраве рассказали, что те, кто откажутся от вакцинации, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Фото из открытых источников

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — не вакцинированы. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях", — заявил министр Виктор Ляшко.

Он также отметил, что на следующем этапе в этот перечень войдут сотрудники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.

Что нужно знать работникам об отстранении

Соответствии с действующим законодательством, отстранение работников от работы собственником или уполномоченным им органом допускается в случае (ст. 46 КЗоТ):

появления на работе в нетрезвом состоянии;

в состоянии наркотического или токсического опьянения;

отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охраны;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

При этом отстранение работника от работы означает приостановление трудового правоотношения, которое заключается во временном отстранении работника от обязанности выполнять работу по заключенному трудовому договору, а работодателя от обязанности обеспечивать работника работой или создавать условия для ее выполнения.

В случае отстранения от работы за работником сохраняется рабочее место. Действие трудового договора не прекращается.

Фото из открытых источников

По общему правилу отстранение от работы работника осуществляется без сохранения заработной платы. Также период отстранения не засчитывают в стаж, что дает право на ежегодный отпуск (ст. 82 КЗоТ и ст. 9 Закона "Об отпусках").

За период отстранения от работы без сохранения заработной платы уплата страхового взноса на социальное страхование не осуществляется, и такой период в страховой стаж не засчитывается.

В случае отстранения работника от работы с прекращением выплаты заработной платы, пособие по временной нетрудоспособности также не предоставляется.

Обжаловать отстранение можно двумя способами:

обратиться в комиссию по трудовым спорам на предприятии. Комиссия обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со дня подачи заявления;

обратиться в суд с исковым заявлением. Иски, возникающие по трудовым правоотношениям, могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца.

Законно ли отстранение

А вот адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец убежден, что приказы руководства некоторых предприятий насчет вакцинации абсолютно "сумасшедшие".

Он отметил, что многие украинцы получили требование от руководства своих компаний вакцинироваться, иначе увольнение без сохранения заработной платы с 8 ноября 2021 года. Аргументы таких требований основываются на статье 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

"Но в статье закона нет и слова об увольнении. Точнее, там оно есть, но "освобождение на основании закона". Ни в одном нормативном акте Украины, ни в одном законе нет порядка такого увольнения", - говорит адвокат.

Таким образом, законодательство Украины не предусматривает порядка увольнения лиц без прививок. Поэтому Кравец советует сотрудникам защищать свои права и требовать от работодателей законную аргументацию увольнения или отстранения от работы.

К тому же, обязательными прививками в Украине, согласно ст. 12 "инфекционного" закона, являются: против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза.

Сколько украинцев получили защиту от COVID-19

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине за неделю выросли вдвое. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал: "За неделю удалось сделать полтора миллиона прививок, это позволило нам увеличить количество вакцинированного населения, по крайней мере одной дозой, на + 2,7%. Если учесть аналогичный процент для Европы и мира, то Европа показывала за все время вакцинальной кампании максимум + 2,6% прироста за семидневный период, а мир максимум +1,7% процента".

Он отметил, что самый меньший процент привитых за неделю зафиксирован в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.

Ляшко добавил, что всего в Украине было сделано более 16 млн прививок, из них более 9 млн человек получили хотя бы одну дозу и 7 млн получили 2 дозы и завершили полный курс прививки.

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В Украине полицейские будут иметь специальные значки на форме, которые будут свидетельствовать о вакцинации их против носителя COVID-19. Ведь бывают случаи, когда милиционер делает замечания нарушителям карантинных ограничений, а те в ответ спрашивают, привит ли сам работник полиции.