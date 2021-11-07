Образовательный туризм в Украине: Как можно путешествовать по всей Европе и получать за это деньги и детям, и взрослым

Школьники, студенты и взрослые – интересные программы для каждого

Студенты в Великобритании Фото из открытых источников

Путешествия - это неотъемлемая часть нашей жизни. Ежедневно мы преодолеваем определенное расстояние до работы, а в выходные время от времени путешествуем куда-то за город. Но цель поездки всегда может быть разной. Поэтому и видов туризма существует немало: гастрономический, экстремальный и т.д.

Каждый из вышеперечисленных имеет свои особенности и помогает получить новые ощущения. Кроме того, сегодня получил известность образовательный туризм. Что это такое, какие его виды существуют и как учиться, и путешествовать одновременно, читайте далее в нашем материале.

Что такое образовательный туризм

Обычно этот вид туризма определяют как путешествия с целью получения образования. В современном мире большинство молодежи отправляется в высокоразвитые страны. Там пытаются усовершенствовать языковые навыки или получить специальные знания. Для таких целей выбирают США, Канаду и Европу. Стоит отметить, что четкого определения образовательного туризма до сих пор не существует.

Мнения исследователей разделились. Некоторые считают, что любое путешествие может быть образовательным. Есть и другая точка зрения. Определенная группа ученых утверждает, что к этому виду туризма можно относить только путешествия, которые имеют целью получение новых знаний и повышение образовательного уровня.

Фото из открытых источников

Когда появился такой вид путешествий

Сегодня мы можем смело утверждать, что история образовательного туризма началась еще в античные времена. Именно тогда римские аристократы и просто ученые путешествовали с целью изучить новые территории. Во времена Средневековья многие посещали учебные центры в Италии. Не забывали в то время и о Южной Европе. А в ХVIII веке в Англии приобрели популярность "гран-туры". Состоятельные молодые люди оттуда отправлялись учиться в страны Европы. Вот так и появились первые образовательные туры в современном понимании.

Какие виды образовательного туризма существуют

В XXI веке молодежь все больше пытается раскрыть свой потенциал. Во время обучения часто пытаются улучшить языковые навыки, посещать экскурсии и разнообразные культурные мероприятия. Сегодня есть следующие виды предложений на рынке:

спортивно-обучающие туры;

профессиональное обучение;

языковые учебные туры.

Самые популярные в Украине сейчас – последние. Языковые туры охватывают все возрастные категории. Люди отправляются в другие страны, чтобы изучать иностранные языки в среде их носителей. Кроме того, есть возможность использовать полученные знания в реальной жизни на практике.

Многие школы и университеты предлагают летние программы изучения языка. В них входят развлечения, отдых на море и экскурсии. Популярными направлениями для таких туров являются Германия, Великобритания, Швейцария и др. Такие программы длятся от двух недель до шести месяцев.

Студенты в Великобритании Фото из открытых источников

Не менее интересны спортивно-обучающие туры. Это может быть серфинг, гребля на байдарках и каноэ, гольф и тому подобное. В этом помогают инструкторы. А еще такой вид путешествий имеет преимущества в дополнительных услугах. Можно получить массаж, а также посетить сауну и бассейн.

Напоследок, на рынке туристических услуг появились туры, которые предлагают профессиональное обучение. Это могут быть самые разнообразные сферы от компьютерных технологий до маркетинга и гостиничного хозяйства. Такие путешествия помогают получать новые навыки, знания и умения.

Как путешествовать, отдыхать и учиться – топ самых полезных программ

Для украинцев сейчас есть куча образовательных возможностей. Это стипендии, программы обмена для студентов. И участвовать в них могут дети школьного возраста, студенты и даже взрослые люди. Вашему вниманию несколько лучших возможностей, которые помогут вам увидеть мир.

FLEX - программа культурного обмена Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США, которая администрируется в Украине организацией Американские Советы по международному образованию при поддержке Министерства образования и науки Украины. Она предоставляет школьникам стипендии. Финалисты едут в США на один академический год, проживают в американской семье и имеют немало возможностей путешествовать.

UGRAD - за эту программу отвечает то же самое Бюро. Впрочем, она уже рассчитана на студентов университетов. В течение года финалисты учатся в американских колледжах и изучают предметы своей специальности. Срок - 1 академический год.

Эразмус + - самая известная программа обмена в Украине по состоянию на сегодня. Принимать в ней участие могут студенты, преподаватели и ученые стран-членов Евросоюза. Она предоставляет возможность учиться, проходить стажировку в другой стране участника. Кроме того, предусмотрена стипендия.

На практике это работает так: вы хорошо учитесь и подаете кучу документов в международный отдел университета. Подтверждаете уровень знания определенного языка и выбираете курсы в учебном заведении за границей. Потом становитесь финалистом и едете учиться в определенную страну. А в это время еще и путешествуете и получаете стипендию – сумма зависит от лимита, который определяет определенное государство.

Студенты Эразмус+ Фото из открытых источников

Эразмус Мундус - еще одна образовательная программа от ЕС. Она направлена на активизацию международного сотрудничества и повышение мобильности среди студентов, преподавателей, ученых и тому подобное. Цель Эразмус Мундус – содействовать взаимопониманию между людьми и активизировать межкультурный диалог.

Программа функционирует как Эразмус+. Отличие лишь в том, что она предусмотрена для выпускников образовательного уровня бакалавра. Если вы выиграете эту стипендию, то у вас будет возможность учиться в трех университетитах различных государств. Отзывы самих участников программы можно прочитать здесь.

DAAD - это немецкая служба академических обменов. Участникам предлагают стажировку, обучение, проведение исследований и тому подобное. Есть стипендии на участие в летних курсах немецкого языка.

А если вы хотите сами учить и помогать другим, стоит попробовать волонтерство. Сегодня есть немало организаций, которые помогут с этим. Например:

AIESEC - это программа для людей в возрасте от 18 до 30 лет. Нужно пройти отбор и покрыть расходы на перелет и страхование. Многие участники едут за границу, чтобы обучать детей иностранным языкам, способствовать реинтеграции беженцев и тому подобное.

Волонтерство в AIESEC Фото из открытых источников

Европейский корпус солидарности – также предусмотрена для людей в возрасте 18-30 г. Все расходы волонтера оплачиваются. Кроме того, добавляют деньги ежемесячно. Схема та же самая: найти проект на сайте, пройти отбор и поехать.

Напоследок, вы можете стать волонтером ООН или ЮНЕСКО. А по нашей стране поможет путешествовать программа СУВ -строим Украину вместе. Немало возможностей можно найти на UVS тоже.

Напоминаем, что ранее выходил материал виды туризма, в котором рассказывается о трендах развития в области Украины и лучших возможностях современности.

Также мы писали о лучших фильмах жанра путешествий, где можно прочитать о путешествиях в прошлое или будущее на кровати.